Comment entrer dans le vaisseau mère et collecter un butin fou dans la saison 7

Nous expliquons comment monter à bord du vaisseau mère et récupérer ce butin !

Epic Games a déployé le correctif v17.10 tôt ce matin, le premier du chapitre 2 – Saison 7. Peu de joueurs savaient à quoi s’attendre jusqu’aux heures précédant l’arrêt du serveur. Il est devenu évident assez rapidement que les développeurs avaient une mise à jour pour les âges en magasin pour les fans de Fortnite du monde entier.

La première mise à jour comportait de nouvelles armes, objets et extraterrestres parasites à découvrir. Cependant, rien n’a gagné plus de reconnaissance que le Mothership. Les joueurs peuvent désormais accéder au gigantesque vaisseau spatial, et nous sommes là pour guider tout le monde tout au long du processus. Toutes les images ci-dessous sont une gracieuseté d’EveryDay FN sur YouTube !

Comment entrer dans le vaisseau mère

Les joueurs doivent naviguer vers l’un des trois OVNIS « Abducteurs », également introduits dans le patch v17.10. Une fois là-bas, vous aurez envie de traîner jusqu’à ce que les anneaux autour de l’OVNI passent du violet au vert. Des faisceaux de lumière brilleront sur la zone ci-dessous. Dirigez-vous vers l’une des poutres et attendez que le vaisseau mère vous tire à bord.

Une fois à bord, votre personnage apparaîtra dans une chambre. Vous devez attendre que les extraterrestres vous libèrent de la cellule pour explorer l’intérieur. Ce qui vient ensuite pourrait faire ou défaire votre expérience à bord, compte tenu du butin robuste en jeu.

Collecte de minuteries, d’orbes extraterrestres et de butin de coffre-fort

Il y a beaucoup à enquêter une fois libéré des chambres. Les joueurs ne peuvent pas s’attaquer les uns les autres à ce stade, et il existe certains points d’intérêt reconnaissables (POI) des saisons passées. En itinérance, vous remarquerez que vous avez un sac à dos avec une minuterie. Cela représente le temps qu’il vous reste pour explorer le vaisseau mère avant qu’il ne vous transfère dans le coffre-fort.

Pour prolonger votre temps à bord, vous devez récupérer les différents minuteurs répartis un peu partout. En ajoutant plus de temps à votre séjour à bord du vaisseau spatial extraterrestre, vous avez une meilleure chance de collecter les orbes extraterrestres orange. Ces orbes dictent votre «niveau de coffre-fort», le type de butin que vous recevrez lors de la transition vers la zone de coffre-fort. Le but est de rassembler autant d’orbes que possible avant d’entrer dans la salle finale.

La salle du coffre-fort

Après la phase de chambre et de collecte, vient ensuite l’aspect le plus excitant de votre entreprise Mothership. La dernière pièce dans laquelle vous entrerez est la salle du coffre-fort, où plusieurs coffres de ravitaillement apparaissent. Toutes les expériences ne seront pas égales. Comme nous l’avons déjà dit, le nombre d’orbes extraterrestres oranges que vous avez collectés influencera le butin de ces coffres de ravitaillement.

Nous avons tout vu, des armes communes aux armes épiques. À tout le moins, vous repartirez avec des potions de bouclier et des mini potions de bouclier. Cependant, nous ne pouvons pas insister suffisamment sur l’importance de collecter des minuteries et des orbes.

Cela couvre tout ce que vous devez savoir sur le vaisseau mère dans Fortnite Chapitre 2 – Saison 7. C’est une nouvelle opportunité passionnante et montre qu’Epic Games ne déconne pas cette saison.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus d’actualités et de mises à jour Fortnite!