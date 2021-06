Comment entrer dans un collège d’élite si vous êtes asiatique .

Alice Chen se spécialise dans l’aide aux excellents étudiants à entrer dans les collèges et universités les mieux classés. Sa biographie est ici.

Dans cet article de blog, Chen explique ce qu’il faut pour être admis dans une institution d’élite si vous êtes asiatique ou blanc :

Mais ce n’est pas tout. Il y a ces essais (déclarations personnelles):

Typiquement [they] doit être original et exceptionnel.

Exemples:

-Étudiant blanc : à l’origine, je voulais écrire sur le renforcement de la confiance en soi en tant que tri-président du corps étudiant. Je ne pensais pas que l’histoire envoyait le bon message, alors sous mes conseils, l’étudiant a choisi d’écrire sur ses expériences en tant que lave-vaisselle à Cracker Barrel.

Même s’il était un étudiant de premier plan, un débatteur de rang national et qu’il avait un leadership majeur, les expériences de lave-vaisselle ont démontré qu’il était humble, travaillait dur et pouvait travailler de manière interculturelle. (Ses collègues asiatiques laveuses de vaisselle ont dit qu’il était le “garçon blanc le plus travailleur” qu’ils aient jamais vu.)

Mettre en évidence ces traits de caractère a fonctionné pour lui parce qu’il était un homme blanc. S’il était asiatique, j’aurais conseillé un essai pour faire ressortir des traits de leadership plus classiques à l’américaine, puisque les Asiatiques sont stéréotypés et pénalisés pour être « travailleurs durs » et « humbles ».

-Étudiante asiatique : Je voulais à l’origine écrire sur la recherche scientifique de haut niveau. Son père ne pensait pas qu’elle avait d’histoires de difficultés à partager, mais après avoir appris à connaître mon élève, j’ai découvert qu’elle avait un parent atteint d’une grave maladie. Nous avons décidé de concentrer l’essai principal sur la maladie et son impact sur sa mission de vie.

(Par la suite, j’ai exécuté les deux idées d’essai – recherche contre maladie parentale – en un ancien lecteur des admissions de Stanford. Elle convenu que l’essai de recherche aurait très probablement entraîné un refus. Les sujets de dissertation comptent vraiment.)