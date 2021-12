Source : Alex Dobie / Android Central

Google Pay est un excellent moyen sans contact de payer vos achats lorsque vous êtes en déplacement. Le portefeuille électronique peut être utilisé pour les paiements en magasin, offre des remises en argent et d’autres avantages, et affiche même les détails de votre vaccin dans certaines régions. Mis à part les paiements locaux, vous pouvez passer à l’international avec vos transactions monétaires. Voici comment envoyer de l’argent à l’étranger avec Google Pay.

Google Pay ne peut envoyer de l’argent à l’international que depuis les États-Unis vers l’Inde et Singapour.

Comment envoyer de l’argent à l’étranger avec Google Pay

Télécharger et installer Google Pay sur votre appareil. Ouvrez le Google Pay application.

Rechercher et sélectionner la personne à qui vous voulez envoyer de l’argent.

Source : Jeramy Johnson / Android Central Appuyez sur le bouton Payer bouton en bas de votre écran. Choisir Western union ou Sage. Robinet Commencer procéder. Remplissez tous les détails nécessaires sur le transfert. Robinet Continuez après avoir tout rempli.

Une invite de connexion de Western Union ou de Wise apparaîtra. Robinet S’identifier pour autoriser l’accès.

Source : Jeramy Johnson / Android Central Si vous n’avez pas de compte, suivez les étapes pour S’inscrire pour Western Union ou Wise et appuyez sur Activer.

Lisez attentivement l’avertissement de sensibilisation à la fraude et appuyez sur J’accepte.

Source : Jeramy Johnson / Android Central Appuyez sur le destinataire et vérifiez les détails du transfert. Une fois que vous avez tout vérifié, finalisez le virement et envoyez-le.

Après avoir effectué votre virement international, vous pouvez utiliser le reçu émis pour suivre la transaction. Cela peut être fait sur le site Web de Western Union ou de Wise une fois connecté avec les mêmes informations d’identification.

Google Pay dans votre région

Google Pay est une plate-forme à multiples facettes et ses services ne sont actuellement disponibles que dans des emplacements limités. Si vous êtes aux États-Unis, vous avez de la chance, car c’est là que vous pouvez tirer le meilleur parti du portefeuille électronique de Google. Même dans ce cas, vous devrez vous assurer que vous disposez d’un téléphone ou d’une montre connectée Android compatible prenant en charge Google Pay. Les propriétaires d’iPhone peuvent également accéder à l’application Google Pay.

Le problème avec l’envoi d’argent à l’étranger est que vous ne pouvez pas initier un transfert sortant de n’importe où, sauf des États-Unis, il n’est donc vraiment disponible que dans un seul pays. Pour ajouter à cela, les seuls pays de réception pris en charge par la fonction de transfert international de Google Pay sont l’Inde et Singapour.

