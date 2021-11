Se précipiter dans les magasins et les centres commerciaux bondés juste avant les vacances pour acheter des cadeaux pour notre famille et nos amis est un cauchemar qu’il vaut mieux éviter. Bien que les achats en ligne soient une solution décente et que les offres du Black Friday ne manquent pas, les retards de livraison sont une réalité, surtout plus vous attendez. Alors qu’est-ce qu’on doit faire ? S’il vous arrivait d’attendre la toute dernière minute pour trouver un cadeau à votre mère, votre partenaire ou votre admirateur secret, Amazon propose une nouvelle fonctionnalité qui pourrait sauver la journée. Tant que vous êtes membre Prime, vous pouvez envoyer des centaines de cadeaux Amazon avec juste un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, aucune adresse physique requise. Offrir des cadeaux sans adresse de livraison ne fonctionne qu’à partir de l’application mobile Amazon, alors prenez votre nouvel iPhone 13 ou votre téléphone Android bien-aimé pour commencer. Voici comment envoyer des cadeaux Amazon avec juste un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, étape par étape.

Comment envoyer des cadeaux Amazon avec juste un numéro de téléphone ou une adresse e-mail

Ouvrez le Application mobile Amazon sur votre téléphone. Trouvez le cadeau que vous souhaitez envoyer et ajoutez-le à votre Panier d’achat Amazon. Vous serez invité à passer à la caisse. Avant de passer à la caisse, cochez la case à côté de Envoyer en cadeau. Retours faciles puis appuyez sur Passer à la caisse. Sur l’écran suivant, sélectionnez l’option Laisser le destinataire fournir son adresse puis sélectionnez Continuer. Vous pouvez maintenant sélectionner vos options de cadeaux. Tapez celui du destinataire e-mail ou numéro de téléphone portable et ajoutez un message cadeau si vous vous sentez créatif. Vous pouvez également ajouter un sac cadeau en bas de l’écran où il est écrit Ajouts. Sélectionner Continuer en bas de l’écran.

Robinet Passer votre commande, et votre cadeau est en route virtuellement ! Le destinataire doit recevoir un e-mail ou un message dans les 30 minutes suivant la passation de la commande.

Source : Amazon et Amazon

C’est ça! Crise des achats de dernière minute évitée. Une fois que vous avez passé votre commande, le destinataire du cadeau recevra un message indiquant qu’il a reçu un cadeau dans les 30 minutes suivant la commande. Le message révélera le cadeau que vous avez choisi (désolé, pas de surprises) ainsi que votre message cadeau. Pour l’accepter, il lui suffit de fournir son adresse de livraison et de créer un compte Amazon s’il n’en a pas déjà un.

Si, pour une raison quelconque, le destinataire ne veut pas de ce que vous avez envoyé, il a la possibilité de l’échanger contre une carte-cadeau Amazon. Heureusement pour eux, vous ne le saurez même jamais. Mais j’espère que vous avez envoyé un cadeau qu’ils ne peuvent pas rejeter, et il arrivera en un rien de temps avec la livraison Prime gratuite, qu’ils soient membres Prime ou non. Si, toutefois, aucune mesure n’est prise dans les quatre jours, la commande sera automatiquement annulée et votre carte de crédit ne sera pas débitée.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Allumons-nous

Associez une ampoule intelligente à un hub SmartThings et ne regardez jamais en arrière

Samsung SmartThings est une fantastique plate-forme de maison intelligente qui vous permet d’automatiser votre maison grâce à la compatibilité avec certains des appareils les plus populaires, y compris les ampoules intelligentes. Donc, si vous recherchez les meilleures lumières intelligentes pour Samsung SmartThings, voici vos options.