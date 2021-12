Comment envoyer des fax avec iPhone et iPad – options gratuites et payantes

Dans la mesure où la technologie a progressé, il y a encore des moments où vous pourriez avoir besoin d’envoyer ou de recevoir un fax. Qu’il s’agisse d’un événement rare ou régulier, heureusement, vous pouvez gérer vos besoins de télécopie avec une application. Poursuivez votre lecture pour découvrir trois façons de recevoir et d’envoyer un fax avec iPhone ou iPad, y compris deux options gratuites ainsi que des solutions pour les entreprises ayant des exigences strictes en matière de confidentialité.

Il existe quelques grandes industries qui dépendent encore des télécopies, notamment les services juridiques, de santé, financiers et gouvernementaux. Dans de nombreux cas, il s’agit d’une plus grande sécurité par rapport aux vulnérabilités des e-mails. Pour un examen plus approfondi des raisons pour lesquelles les télécopieurs sont encore utilisés, consultez cet article.

En tant qu’individu, il serait rarement judicieux de toujours posséder un télécopieur, mais il peut arriver que vous ayez besoin d’accéder à la télécopie. Regardons quelques bonnes options pour recevoir et envoyer un fax avec votre iPhone ou iPad.

La première option ci-dessous convient même aux petites et grandes entreprises, y compris celles qui ont besoin de la conformité HIPAA et du cryptage de bout en bout.

Comment recevoir envoyer un fax avec iPhone ou iPad

iFax

iFax est l’application de fax iOS d’origine lancée en 2008, la même année où l’App Store d’Apple a fait ses débuts. Depuis lors, il a été constamment amélioré et mis à jour et est utilisé par des particuliers pour des entreprises comme 3M, Lyft, Citibank, le gouvernement américain, etc.

Fonctionnalités d’iFax :

Gratuit pendant 7 jours Aucun compte requis Cryptage de bout en bout de qualité militaire 256 bits Conforme à la norme HIPAA Importation ou numérisation de documents Assistance client 24h/24 et 7j/7 Prise en charge de l’interface utilisateur propre et simple pour iPhone, iPad et Apple Watch

iFax a une moyenne de 4,6/5 étoiles sur 27 000 notes. Après l’essai gratuit de 7 jours, iFax est au prix de 16,67 $/mois.

Graveur de fax

Fax Burner pour iPhone et iPad permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des fax, et il offre également la possibilité d’envoyer 5 pages sans frais. Les achats intégrés permettent d’envoyer et de recevoir plus que l’attribution gratuite.

Chaque fois que vous avez besoin de recevoir un fax, appuyez simplement sur un bouton et nous vous fournirons un numéro de fax gratuit que vous pourrez utiliser jusqu’à 24 heures. Une fois que vous recevez un fax, nous vous en informons, stockons le fax sur votre téléphone et envoyons une copie dans votre boîte de réception. Remarque : Nous proposons uniquement des numéros de téléphone aux États-Unis (États-Unis).

Fax Burner a une note moyenne de 4,9/5 étoiles sur plus de 22 000 avis. C’est un téléchargement gratuit sur l’App Store pour iPhone et iPad.

Faxer depuis l’iPhone

Fax from iPhone propose à la fois des versions iPhone et iPad de son application et propose des options payantes illimitées à la semaine, au mois ou à l’année à partir de 5,99 $. Il y a aussi la possibilité d’acheter des crédits à partir de 2,99 $.

Si vous vous trouvez dans une situation où vous devez envoyer plusieurs télécopies au cours d’une certaine période de temps, l’une des options d’abonnement hebdomadaire ou mensuel peut vous convenir.

Fax depuis iPhone a une note de 4,6/5 étoiles avec plus de 15 000 avis.

