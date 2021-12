Comment envoyer des fichiers volumineux en ligne sans désespoir

Vous souvenez-vous à quoi ressemblait Internet à la fin des années 90 ? Les plus chanceux utilisaient un modem à 56 kbps, ce qui ne permettait évidemment pas un transfert de données rapide. Télécharger une chanson de 3 Mo coûte plus de 4 minutes en temps, et tout ça si vous avez de la chance et un appel téléphonique n’est pas arrivé, Cela a causé la perte de la connexion et nous avons dû recommencer.

Actuellement tout cela n’existe plus, mais l’envoi de gros fichiers peut être gênant malgré la fibre optique. Parce que? Car tout enregistrement vidéo peut faire plusieurs centaines de Mo. Les clients de messagerie limitent également l’espace que vous pouvez inclure en tant que pièce jointe, étant 25 Mo l’habituel. Enfin, quelqu’un dans votre courrier avec un dossier géant n’est pas des plus convenables. Que faire? Ces 2 alternatives sont les plus sensées que vous puissiez utiliser à partir de maintenant.

Comment envoyer des fichiers volumineux sur Internet

L’option qui prend le plus de force est ce site internet et que vous devez enregistrer dans les Favoris, WeTrasfer. Ce n’est rien de plus qu’un moyen d’envoyer des fichiers volumineux sans encombrer la boîte de réception du destinataire. Son fonctionnement est simple. Prenez note et suivez ces étapes pour réussir.

Après accepter les termes et conditions du web, une fenêtre comme celle que nous mettons ici s’ouvre.

Vous écrivez l’email du destinataire, il peut y en avoir plusieurs, votre email et le titre de ce que vous souhaitez envoyer. Par exemple, « Anniversaire Marga ». Le champ message peut être laissé vide, mais l’idéal est de mettre un texte qui sert de type d’orientation : « Bonjour Juan, je t’envoie la vidéo de l’anniversaire que j’ai enregistrée hier. Un câlin ». Avec WeTransfer vous pouvez envoyer des fichiers jusqu’à 2 Go. Maintenant, en haut, vous verrez le titre « Télécharger le fichier ». Il vous suffit de sélectionner ce fichier dans le dossier ou de le placer sur votre ordinateur où vous l’avez et d’attendre qu’il soit téléchargé. Le temps variera en fonction de la vitesse de votre connexion et du poids du fichier.

Vous recevrez un e-mail avant d’envoyer le fichier avec un Code de vérification numérique. Cette étape est nécessaire et représente une garantie de sécurité avant que ce fichier ne quitte votre ordinateur.

Une fois le fichier téléchargé, il vous suffit de cliquer sur « Envoyer », c’est aussi simple que cela. Votre destinataire Vous recevrez un email avec un lien de téléchargement valable 7 jours. C’est-à-dire que vous ne recevez pas le fichier lui-même, mais le moyen de le télécharger. Avec quoi, votre boîte de réception n’est pas encombrée et vous avez la possibilité de la télécharger quand vous le souhaitez. À titre d’expérience personnelle, il est fortement recommandé d’informer les destinataires qui ne connaissent pas WeTransfer qu’ils vont recevoir un e-mail et de leur fournir les instructions. Beaucoup de gens peuvent le voir comme quelque chose qui se propage ou les atteint directement dans le dossier SPAM.

We Transfer a également une version payante, dont la différence est que les fichiers peuvent dépasser 2 Go, mais pour un utilisateur standard, la version gratuite est plus que suffisante. C’est l’une des propositions les plus intelligentes.

En plus ?

Si vous utilisez des services de stockage de fichiers en nuage comme DropBox, OneDrive, Mega ou iCloud et y enregistrer vos fichiers, ces services vous offrent la possibilité de transformer le fichier en un lien que vous pouvez envoyer par mail. De cette façon, le partage de fichiers se fait rapidement, tout comme le fait WeTransfer.

De ces deux manières, vous pouvez envoyer des fichiers volumineux sur Internet sans avoir besoin de saturer les e-mails de qui que ce soit et de manière confortable et gratuite.