Comment envoyer des fichiers volumineux sur WhatsApp

Si vous vouliez envoyer à quelqu’un une pièce jointe volumineuse, la seule méthode viable était le courrier électronique. Mais de nos jours, les plates-formes de messagerie sont devenues si rapides et avancées que vous pouvez facilement les utiliser pour transférer également des fichiers à vos contacts. Mais ces plates-formes ont naturellement des limitations de taille de fichier, alors que faites-vous lorsque vous devez envoyer quelque chose de plus gros ? Il est temps de faire preuve de créativité bien sûr.

La meilleure façon d’envoyer des fichiers volumineux sur WhatsApp est d’utiliser des liens de stockage en nuage. Sur Android, la meilleure méthode est Google Drive, et sur iPhone, vous pouvez utiliser Google Drive ou iCloud. Mais vraiment, n’importe quel service de stockage en nuage est assez bon. Une fois téléchargés, copiez et collez les liens de téléchargement dans WhatsApp.

Comment ajuster la qualité de téléchargement de photos sur WhatsApp (Android et iPhone)

Avant d’entrer dans des options plus longues et fastidieuses, il vaut toujours la peine de commencer par l’évidence.

Les images sont la chose la plus simple à envoyer – elles peuvent être compressées avec un programme zip, et vous pouvez réduire légèrement la qualité de l’image pour réduire encore plus la taille du fichier. WhatsApp a une fonction intégrée dans laquelle vous pouvez spécifier que les images doivent être envoyées avec une qualité inférieure.

Sur Android et iPhone, accédez à Paramètres—> Stockage et données—> Qualité de téléchargement des médias. L’option est en bas de la page.

Sélectionnez maintenant la qualité du média à télécharger. Économiseur de données vous permettra probablement de réaliser les plus grosses économies.

Comment envoyer de grandes photos, vidéos et documents sur WhatsApp (Android et iPhone)

Une fois que vous avez réduit la taille du fichier au maximum, la meilleure option d’envoi de fichiers sur WhatsApp pour Android est Google Drive, et iCloud ou Google Drive pour l’iPhone.

Google Drive (Android)

Si vous avez une grosse vidéo, un dossier de fichiers ou toute autre pièce jointe volumineuse, le mieux est de la télécharger d’abord sur Google Drive, en supposant que vous disposiez de l’espace nécessaire. Sinon, vous devrez d’abord augmenter votre limite de stockage ou effectuer un nettoyage.

Tout d’abord, allez dans Google Files (qui devrait déjà être installé sur votre appareil) et localisez le fichier que vous souhaitez envoyer. Dans ce cas, c’est une vidéo.

Appuyez longuement sur le fichier et un menu apparaîtra. Sélectionner Sauvegarder sur Google Drive. Vous serez invité à confirmer le compte Drive et le dossier de destination. Appuyez ensuite sur pour envoyer le fichier.

Lorsque vous recevez une notification indiquant que le fichier a été téléchargé avec succès sur Google Drive, accédez à l’application Drive et localisez le fichier. Appuyez sur les trois points verticaux à côté pour les options de partage.

Vous devez vous assurer que la personne à qui vous envoyez le fichier dispose des autorisations d’accès aux fichiers nécessaires. Appuyez sur Gérer les personnes et les liens.

En dessous de Paramètres de lien, assurez-vous que le lien est défini sur Toute personne ayant le lien. Si ce n’est pas le cas, ou si vous souhaitez le modifier pour un contrôle plus strict, appuyez sur Changer pour modifier les paramètres du lien. Une fois que c’est comme vous le souhaitez, appuyez sur l’icône de la chaîne à droite de Paramètres de lien pour copier le lien de téléchargement dans votre presse-papiers.

Maintenant, collez simplement le lien dans la fenêtre WhatsApp et envoyez.

iCloud

Sur un iPhone, vous pouvez également utiliser la méthode Google Drive ci-dessus, mais vous préférerez peut-être également utiliser iCloud car il est intégré à iOS. De plus, la méthode iCloud est beaucoup plus simple et rapide.

Accédez à l’emplacement du fichier (dans ce cas, la même vidéo dans ma pellicule) et sélectionnez-le. Appuyez maintenant sur le menu de partage et sélectionnez Copier le lien iCloud.

Cela crée un lien de téléchargement unique et temporaire vers la vidéo sur iCloud. Attendez une dizaine de secondes pour que le lien soit généré. Quand le Préparation du lien iCloud case disparaît, puis le lien est copié et prêt à être collé.

Dans ce cas, nous voulons envoyer le lien par WhatsApp, alors dirigez-vous vers l’application et collez le lien dans la boîte de message. Le lien de téléchargement est valable un mois.

Si vous envoyez le fichier à quelqu’un qui possède également un iPhone, le fichier s’ouvrira dans son application iOS par défaut (caméra pour les images et les vidéos, par exemple). Pour les destinataires Android, ils seront redirigés vers iCloud.com, où ils pourront télécharger le fichier ou l’afficher en ligne.

Autres méthodes de transfert de fichiers à considérer

Si iCloud ou Google Drive ne sont pas possibles pour une raison quelconque pour envoyer vos fichiers sur WhatsApp, d’autres possibilités incluent —

Liens Dropbox ou OneDrive. Vidéos mises en ligne sur YouTube comme non répertoriées ou privées. Un service de transfert de fichiers tel que WeTransfer. Téléchargement vers votre propre domaine.

Les liens résultants de l’une de ces méthodes peuvent ensuite être collés dans un message WhatsApp à votre contact.

FAQ

Quelles sont les limitations de taille de fichier pour l’envoi de fichiers via WhatsApp ?

Si vous souhaitez télécharger le fichier sur WhatsApp et l’envoyer via leurs serveurs, la taille doit être inférieure à 100 Mo. Les vidéos ne peuvent pas durer plus de trois minutes. Tout ce qui est plus grand que cela, vous devrez utiliser l’une des solutions de contournement suggérées ci-dessus.

