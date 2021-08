WhatsApp est l’une des meilleures applications de messagerie pour Android, et ce qui en fait un choix particulièrement intéressant, c’est l’accent mis sur la confidentialité et la sécurité. La dernière fonctionnalité de confidentialité à faire son chemin vers la plate-forme est le média « View Once » ; vous pouvez désormais envoyer des photos et des vidéos qui disparaîtront après avoir été ouvertes une fois. La fonctionnalité est désormais disponible pour tous les utilisateurs de WhatsApp dans le monde. Voyons donc comment envoyer des photos et des vidéos View Once dans WhatsApp.

Comment envoyer des photos et des vidéos en train de disparaître dans WhatsApp

Lancer WhatsApp. Sélectionner un contact ou discussion de groupe à qui vous souhaitez envoyer le média View Once.

Appuyez sur le Bouton Attacher au fond.

Source : Android Central Choisir Caméra si vous cherchez à enregistrer une vidéo ou à prendre une photo, ou appuyez sur Galerie si vous souhaitez envoyer du contenu multimédia déjà présent sur votre appareil. Sélectionnez le médias vous voulez envoyer.

Frappez le Icône unique en bas pour définir le média comme View Once.

Source : Android Central Vous verrez une boîte de dialogue indiquant que la photo ou la vidéo ne peut être visionnée qu’une seule fois. Frapper D’accord. Vous devriez maintenant voir le Icône unique surligné en vert. Cela signifie que les médias que vous envoyez ne peuvent être consultés qu’une seule fois.

Frappez le Bouton d’envoi pour envoyer la photo ou la vidéo View Once.

Source : Android Central

Le média View Once fonctionne un peu différemment des photos et vidéos ordinaires partagées sur WhatsApp. Lorsque vous envoyez une photo ou une vidéo marquée comme Afficher une fois, le média s’affiche sous la forme d’une notation de texte (Photo ou Vidéo) avec une icône « unique » à côté, au lieu de la vignette d’aperçu du média habituelle. Une fois que vous appuyez sur le média, vous verrez une boîte de dialogue indiquant que la photo ou la vidéo disparaîtra après avoir quitté la visionneuse de média.

Une fois que vous êtes revenu au chat, la photo ou la vidéo disparaît automatiquement et vous verrez un reçu « Ouvert » sur le support. Comme tout le reste avec WhatsApp, le média View Once est sécurisé par un cryptage de bout en bout, et la fonctionnalité fonctionne à la fois avec les discussions en tête-à-tête et en groupe. Les destinataires ne pourront pas transférer, enregistrer, mettre en vedette ou partager des médias marqués comme Afficher une fois, mais ils peuvent prendre une capture d’écran de la même chose, donc avec tout ce que vous partagez numériquement, vous devrez faire preuve de prudence.

WhatsApp propose également une fonction de disparition des messages où tout le texte et les médias d’un chat – qu’il s’agisse d’un chat en tête-à-tête ou d’un groupe – disparaîtront après sept jours. Le mode View Once est une extension de cela, avec la fonctionnalité conçue pour fournir une couche supplémentaire de confidentialité. La fonctionnalité est désormais disponible sur les meilleurs téléphones Android ainsi que sur les iPhones, donc si vous êtes impatient de l’essayer, vous pouvez le faire dès maintenant.

