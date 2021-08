Comment envoyer des photos et des vidéos par WhatsApp sans perte de qualité ?

in

WhatsApp Ce n’est plus une application dans laquelle seuls les messages sont envoyés. Partager fichiers multimédia avec vos contacts c’est devenu une routine et en fait, chaque jour 4,5 milliards de photos circuler via l’application.

Cependant, il y a un inconvénient qui peut être très gênant : tous ces fichiers ne peuvent pas être partagés dans leur résolution d’origine et, par conséquent, ils parviennent au destinataire avec un basse qualité. Mais maintenant, il y a deux façons de le réparer.

Fonction « Qualité de téléchargement des photos » et « Meilleure qualité »

Jusqu’à récemment, WhatsApp vous permettait de choisir entre deux options lors de l’envoi d’une photo ou d’une vidéo, ‘Automatique (recommandé)‘ou alors’La sauvegarde des données‘. Mais maintenant l’application a intégré une troisième option, ‘Meilleure qualité‘, qui vous permet d’ajuster l’image ou la vidéo que vous envoyez en haute qualité. Une excellente option lorsque vous devez envoyer des fichiers sans perdre en résolution. Bien entendu, il convient de noter que si vous les envoyez lorsque vous utilisez la 4G plus de données seront consommées.

Voici les étapes pour activer l’option « Meilleure qualité » :

Ouvrez le Menu d’options de whatsapp. Entrez dans ‘Paramètres‘et puis à’Stockage et données‘. Une fois à l’intérieur, regardez ci-dessous l’option ‘Qualité de téléchargement des fichiers multimédias‘ou’ Qualité de téléchargement multimédia’ et vous pouvez ajuster la qualité de téléchargement des photos. Sélectionnez « Meilleure qualité ».

Envoyer une image en tant que document

Une autre option qui nous permettra de préserver la qualité d’origine de nos fichiers lors de leur partage sur WhatsApp est les envoyer sous forme de fichier. Et comment on fait ?

Ouvrez le vdébut de la conversation du contact ou du groupe auquel vous souhaitez envoyer une image. Aller à attacher l'icône, qui est celui qui a forme de clip. Il est situé à l'intérieur de la fenêtre de texte. Choisissez l'option 'Document'. Ensuite, vous allez à 'Trouver d'autres documents'(ou' Parcourir d'autres documents') dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvrira. Là tu peux rechercher les images ou vidéos dans les différents dossiers que tu ais. Pour voir les dossiers, vous devez aller à l'icône située dans la partie supérieure gauche de l'écran. De là, vous pouvez sélectionnez les images que vous souhaitez envoyer (Ils peuvent apparaître sous forme de vignettes ou il se peut que vous ne puissiez lire que le nom de chaque fichier) et les envoyer sans perte de qualité.