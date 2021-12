Comment envoyer un colis Amazon à quelqu’un sans connaître son adresse | La technologie

Il existe un moyen, beaucoup plus simple que vous ne pouvez l’imaginer, d’envoyer un colis à quelqu’un d’Amazon sans connaître son adresse, oui, en remplissant une certaine prémisse. Nous vous disons comment faire.

Il peut arriver que nous voulions envoyer un cadeau à quelqu’un, mais nous ne connaissons pas son adresse. Ce qui est clair n’est pas très bon de lui demander de lui dire que nous allons lui envoyer un cadeau.

Jusqu’à présent, nous devions développer un stratagème dans lequel un proche pouvait connaître votre adresse, afin qu’il puisse nous le dire et ainsi pouvoir réaliser notre plan.

Ce type de système avait toujours ses marges, car il se pouvait que l’autre personne n’ait pas été assez perspicace, qu’elle vous ait dit par inadvertance la vraie raison ou qu’il lui soit tout simplement impossible de communiquer son adresse.

Eh bien, maintenant Amazon nous permet d’envoyer un cadeau à quelqu’un dont nous ne connaissons pas l’adresse, oui, certaines informations sur cette personne que nous devons connaître.

Qu’est-ce qui est nécessaire ?

La vérité est que sans rien savoir absolument sur l’autre personne, il est impossible, de sorte que d’autres informations si nous devons savoir.

Le fait que nous ayons un compte Amazon Prime est quelque chose que nous pensons que vous devriez déjà tenir pour acquis, mais qu’en est-il de la personne à qui nous avons envoyé le cadeau ?

Vous n’êtes pas obligé d’être membre d’Amazon Prime, bien que vous puissiez l’être, donc ce cas n’est absolument pas pertinent.

Pour que nous puissions envoyer un cadeau à quelqu’un, la seule chose que nous devons connaître est son adresse. courrier électronique ou un numéro de téléphone, seulement ça.

Vous n’avez pas besoin de l’adresse physique, ni du nom (bien que ce soit conseillé, vous allez maintenant voir pourquoi), ni du DNI, ni de tout autre type de données.

Vous verrez comment, simplement en connaissant l’une des deux données que nous vous avons dites lignes ci-dessus, nous pourrons vous envoyer le cadeau, même si, comme nous allons le voir, nous devons avoir un peu de collaboration de votre part.

Envoi d’un cadeau Amazon sans adresse de livraison

Comme nous l’avons déjà mentionné pour effectuer cette action, la seule chose dont nous aurons besoin est l’adresse e-mail de cette personne ou le numéro de téléphone.

Le moment où nous sommes sûrs de l’une de ces deux données, c’est lorsque nous pouvons commencer à effectuer l’ensemble du processus, ce qui, comme vous allez le voir, est très simple.

La première chose est d’entrer dans l’application achats amazon avec la version la plus récente possible. Nous choisissons le cadeau que nous souhaitons offrir à la personne parmi tout ce que nous propose la plus grande boutique en ligne. Une fois que nous savons que nous voulons vous offrir un cadeau, il est temps de l’envoyer dans notre panier en cliquant sur Ajouter au chariot. Le moment où nous sommes dans le panier, c’est quand nous devons marquer l’option qui apparaît en haut, là où il est dit Ajoutez un billet cadeau pour faciliter le retour. Immédiatement, nous allons à l’écran où nous sélectionnons l’adresse de livraison et choisissons une option qui apparaît où il est dit Autoriser le destinataire à fournir son adresse. Ensuite, nous abordons continuer puis cela nous amènera à un onglet où se trouvent les options de cadeau, où nous devons remplir certaines informations. C’est là que nous devons mettre l’email ou le numéro de téléphone du destinataire, en écrivant un message en bas afin qu’il parvienne à la personne à qui nous avons envoyé le cadeau. De cette façon, vous devez savoir que c’est nous et ainsi accepter l’envoi. Maintenant, nous n’avons plus qu’à payer comme nous le faisons normalement sur Amazon et à partir de là, tout sera entre les mains de la personne qui reçoit le colis.

Une fois que tout a été traité correctement et a été envoyé en cadeau, en indiquant son e-mail ou son numéro de téléphone, le destinataire vous recevrez un SMS ou un email, avec ce que nous lui avons offert et le cadeau que nous avons sélectionné pour lui.

Une fois que cette personne a accepté, vous devez fournir l’adresse exacte de votre lieu de résidence pour obtenir cet objet que nous avons sélectionné pour vous. Vous avez également la possibilité d’échanger le cadeau sélectionné contre un carte cadeau Amazon.

Il va sans dire nous effectuerons le paiementPeu importe si la personne accepte l’appareil que nous avons choisi pour elle ou si elle l’a échangé contre une carte cadeau Amazon.

Nous devons vous dire que tout le monde n’a pas cette fonction, puisqu’Amazon l’implémente petit à petit dans son application, nous devons donc nous assurer que nous avons la dernière version disponible, car sinon, il se peut que cette option ne fonctionne toujours pas est opérationnel.

La vérité est qu’Amazon a montré qu’il travaille à favoriser dans tout ce qui signifie un plus grand confort pour l’utilisateur, non seulement en termes d’achat mais aussi d’expédition

Pouvoir envoyer un cadeau simplement en connaissant l’e-mail et le numéro de téléphone d’une autre personne, est quelque chose qui peut rendre la vie beaucoup plus facile pour de nombreuses personnes, car il y a plusieurs fois que vous voulez envoyer quelque chose à une connaissance, mais ils n’ont jamais vraiment vous a donné son adresse.

Il peut être parfaitement dédié à envoyer un détail si vous le souhaitez, par exemple, sur les anniversaires de plusieurs des membres de l’entreprise où vous travaillez ou d’amis dont vous connaissez leur numéro de téléphone ou email et, cependant, pas leur adresse exacte .

Cela montre clairement qu’Amazon travaille dur pour améliorer notre expérience utilisateur dans tout ce qui concerne son application et les services qu’elle offre à tous ceux qui utilisent sa plate-forme.

C’est le chemin et beaucoup d’autres devraient être plantés pour suivre un chemin similaire à celui montré par Amazon.