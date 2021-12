Comment envoyer un fax depuis Gmail en 2021

Je sais ce que tu penses. Un télécopieur? En 2021 ? Oui, croyez-le ou non, les gens s’envoient toujours des télécopies. Qu’il s’agisse de l’ancienne génération qui s’accroche encore aux vieilles traditions ou des ministères refusant d’entrer dans le 21e siècle, les télécopies sont loin d’être mortes. Mais vous n’avez pas besoin d’un télécopieur de nos jours pour envoyer un fax. De nos jours, vous pouvez envoyer un fax depuis Gmail. Ainsi, la prochaine fois qu’un bureaucrate vous demandera d’envoyer quelque chose par télécopieur, voici comment procéder.

Pour envoyer une télécopie depuis Gmail, vous avez d’abord besoin d’un module complémentaire de service de télécopie de Google Marketplace. Celui qui fonctionne très bien est Fax Plus. Créez un compte sur leur site Web et donnez-leur accès à votre compte Gmail. Saisissez le numéro de fax en tant qu’adresse e-mail et les documents en pièce jointe. Le corps de l’e-mail est la feuille de couverture.

Comment envoyer un fax depuis Gmail

Tout d’abord, recherchez un service de télécopie approprié sur Google Workspace Marketplace. Je recommande Fax Plus.

Lorsque vous l’installez, son icône apparaîtra à droite de votre écran Gmail. Cliquez dessus pour l’ouvrir.

Cela ouvrira maintenant le service de télécopie dans une barre latérale à droite de votre boîte de réception Gmail. Tapez le numéro de fax du destinataire sur la ligne indiquée (avec un + suivi de l’indicatif international, suivi du reste du numéro). Ne mettez pas d’espace entre les chiffres. Puis clique Nouvelle télécopie.

En cliquant Nouvelle télécopie, une nouvelle fenêtre d’e-mail Gmail s’ouvrira, avec le numéro de fax formaté en tant qu’adresse e-mail. Le corps de l’e-mail est la page de garde et tous les documents que vous souhaitez envoyer doivent être ajoutés en pièces jointes. Les fichiers PDF sont les meilleurs. Envoyez maintenant l’e-mail et il sera envoyé sous forme de fax via Fax Plus.

Dans les cinq minutes, vous devriez recevoir un e-mail de confirmation indiquant que le fax a été envoyé. Dans mon cas, cela n’a pris que 34 secondes.

Vous pouvez faxer dix pages gratuitement en utilisant Fax Plus, puis vous devez payer. Le prix est très raisonnable et, bien entendu, tout dépend du nombre de fax que vous prévoyez de faire sur une base mensuelle. Si vous souhaitez obtenir un numéro de fax pour recevoir des fax, vous devez vous inscrire à un plan payant.

Il existe évidemment de nombreux autres services de fax disponibles pour Gmail, mais nous ne pouvons pas tous les tester. Mais si vous cherchez à envoyer un fax unique à quelqu’un, Fax Plus fera le travail pour vous. Gardez-le sous dix pages et vous n’aurez rien à payer.

FAQ

Pouvez-vous recevoir des fax dans votre boîte de réception Gmail ?

Oui, mais pour cela vous avez besoin de votre propre numéro de fax. Les services de fax sont facturés pour cette fonction.

