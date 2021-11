Vudu ayant récemment annoncé que son magasin de télévision et de cinéma est désormais disponible sur Oculus Quest et Oculus Quest 2, il y a encore plus de raisons de partager le cadeau de Vudu en cette période des fêtes. Dans cet esprit, nous avons rassemblé toutes les informations dont vous aurez besoin pour envoyer une carte-cadeau Vudu à vos amis et votre famille.

Comment envoyer une carte-cadeau Vudu

Les cartes-cadeaux Vudu sont désormais disponibles sous forme de cartes électroniques prépayées physiques et électroniques et permettent à l’acheteur de la carte-cadeau de charger une valeur définie pour acheter ou louer des films et des émissions de télévision sur Vudu. Voici les étapes à suivre pour acheter et envoyer une carte-cadeau VUDU.

Aller à Vudu.com/cartes-cadeaux.

Sélectionner Acheter des cartes-cadeaux numériques ou Acheter des cartes-cadeaux physiques.

Source : VUDU Choisissez lequel conception vous souhaitez apparaître sur la carte cadeau.

Après avoir prévisualisé le design que vous avez sélectionné, choisissez L’étape suivante.

Source : VUDU

Choisir la montant vous voulez sur la carte, combien de cartes vous souhaitez acheter et comment vous souhaitez envoyer la carte-cadeau.

Source : VUDU Select Ajouter au panier.

Si vous n’aimez pas les modèles de cartes-cadeaux proposés par Vudu, vous pouvez choisir de télécharger votre propre photo à imprimer sur une carte personnalisée, ainsi que de l’expédier dans une carte de vœux personnalisée. Une fois que vous avez terminé votre achat et suivi les étapes ci-dessus pour envoyer une carte-cadeau Vudu, la carte numérique ou physique sera envoyée au destinataire immédiatement ou à une date ultérieure que vous aurez choisie. Les cartes-cadeaux numériques sont livrées par e-mail et peuvent être envoyées instantanément ou programmées pour une livraison à une date précise choisie par l’acheteur.

Il convient également de souligner que les cartes-cadeaux peuvent être utilisées pour louer ou acheter du contenu à la fois dans l’application ou sur Vudu.com. En plus de ce contenu, vous trouverez également une sélection de films et d’émissions de télévision gratuits dans l’application Vudu que vous pouvez regarder dès maintenant.

Louez, achetez et regardez maintenant

Magasin de films et de télévision Vudu

Trouvez du contenu en streaming ici

Accédez à la boutique de films et de séries télévisées de Vudu dans l’application Vudu pour louer ou acheter une variété de films et de séries. Vous pouvez également vous rendre sur Vudu.com pour acheter des cartes-cadeaux pour vos amis et votre famille en cette période des fêtes.

