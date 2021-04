Vous souvenez-vous lorsque vous discutiez avec un ami et qu’il vous a promis de vous acheter des tacos la prochaine fois que vous les avez vus, mais vous n’avez pas trouvé le message dans votre chat pour le rappeler? Heureusement, puisque vous utilisez Telegram, l’une des meilleures applications de messagerie Android, nous pouvons vous montrer comment épingler des messages dans les chats Telegram, afin que vous sachiez où se trouve le message. Épingler des messages dans une discussion permet de garder ce message important, drôle ou scandaleux en haut du fil afin que vous puissiez toujours le trouver rapidement – et peut-être obtenir des tacos.

Gardez les messages accessibles en épinglant en haut des chats Telegram

Ouvrez le Application Telegram sur votre téléphone. Choisir la discuter avec le message que vous souhaitez épingler. Appuyez sur le un message vous souhaitez épingler. Dans le pop-up, pour épingler uniquement pour vous-même, appuyez sur OK.

Pour que le message soit épinglé pour vous et le reste des membres du chat, sélectionnez le case à cocher par les membres, puis appuyez sur d’accord.

Source: Chris Wedel / Android Central

Désormais, chaque fois que vous avez un message que vous voulez vous assurer de ne pas perdre dans le fil, vous savez comment l’épingler en haut. Telegram a de nombreuses fonctionnalités intéressantes et en ajoute toujours plus, comme Voice Chats 2.0. Une autre fonctionnalité intéressante est la possibilité d’épingler plusieurs messages dans votre chat. Lorsque vous épinglez plus d’un message, il y aura une icône sur le côté droit des messages épinglés que vous pouvez ouvrir pour les voir tous au même endroit. C’est également là que vous pouvez les désépingler individuellement ou tous à la fois.

Que vous discutiez avec un collègue en tête-à-tête ou que vous parliez de groupe dans Telegram, ces messages tacos très importants peuvent être conservés en haut de votre fil de discussion, de sorte qu’ils soient faciles à utiliser. L’épinglage enregistre vos messages dans le chat pour vous, mais lorsque vous avez terminé une discussion ou que vous avez besoin de nettoyer tous vos fils de discussion, n’oubliez pas que vous pouvez toujours archiver les conversations dans Telegram pour vous en débarrasser. eux, mais pas pour toujours.

