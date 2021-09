Comment épingler la barre des tâches de l’application sur le côté de votre Samsung Galaxy Z Fold 3

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 a été lancé avec une multitude de nouvelles fonctionnalités logicielles, ainsi que des améliorations matérielles significatives, notamment la possibilité d’épingler vos applications préférées. Le logiciel Edge Panel de Samsung existe depuis le Galaxy Note Edge 2014, et depuis lors, il a subi de nombreuses révisions, et dans la dernière version, vous pouvez verrouiller vos applications préférées sur le côté de l’écran de votre téléphone. Voici comment épingler des applications sur le Galaxy Z Fold 3.

Comment activer la fonctionnalité de la barre des tâches de l’application

Ouvrez votre Galaxy Z Fold 3 au affichage principal. Aller à Paramètres en tirant vers le bas la nuance de notification avec deux doigts et en appuyant sur l’icône d’engrenage (⚙️). Faites défiler vers le bas et sélectionnez Fonctionnalités avancées.

Robinet Laboratoires.

Source : Android Central

Basculer Épinglez vos applications préférées sur pour l’activer.

Source : Android Central

Avec la fonctionnalité activée dans la section Labs, nous pouvons passer à la préparation de votre barre des tâches pour vos applications.

Comment activer la barre des tâches de votre application

Dans la première section, nous avons activé la fonctionnalité pour commencer à épingler des applications dans la barre des tâches de votre Galaxy Z Fold 3. Maintenant, il est temps d’activer la barre des tâches de l’application et d’épingler certaines applications.

Faites glisser depuis le droite ou gauche de votre affichage sur le Barre de panneau de bord selon le côté sur lequel vous le placez.

Appuyez sur le trois lignes au bas du panneau de bord.

Source : Android Central

Appuyez sur Épingler (📌).

Source : Android Central

Maintenant, l’affichage de votre téléphone s’adaptera pour s’adapter à la barre des tâches de l’application nouvellement activée qui résidera sur le bord de votre téléphone. Avec cette option activée, vous aurez toujours vos applications et paires d’applications préférées disponibles, peu importe ce que vous faites sur votre téléphone. Cette fonctionnalité vous permet d’accéder rapidement à ces applications sans avoir besoin de glisser sur votre panneau Edge.

Si vous trouvez une excellente application Android que vous souhaitez ajouter, vous pouvez appuyer sur l’icône à six points sur la barre des tâches de l’application épinglée, puis simplement faire glisser et déposer l’application que vous souhaitez ajouter. Si vous décidez que vous ne voulez plus la barre des tâches, appuyez sur l’épingle et elle disparaîtra. Cette fonctionnalité est une autre raison pour laquelle le Galaxy Z Fold 3 est l’un des meilleurs téléphones pliables du marché.

