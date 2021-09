in

Samsung a introduit le panneau Edge en 2014 avec la sortie du Galaxy Note Edge. Ce téléphone a présenté les écrans incurvés que de nombreux téléphones utilisent aujourd’hui, bien qu’il n’ait été incurvé que d’un côté du téléphone. Le panneau Edge a subi de nombreuses itérations et améliorations depuis 2014 tout en se frayant un chemin sur des appareils autres que Note, notamment le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 3. Cette fonctionnalité offre un accès rapide à certaines applications, outils et autres fonctionnalités préférés. ajouter encore plus d’utilité au smartphone pliable. Si vous vous demandez comment épingler le panneau Edge sur le Samsung Galaxy Z Fold 3, nous avons ce qu’il vous faut.

Comment épingler le panneau Edge sur le côté de l’écran sur un Samsung Galaxy Z Fold 3

Le panneau Edge doit être activé dès la première mise sous tension de votre nouveau téléphone. Cependant, si ce n’est pas le cas, vous trouverez comment l’activer et l’épingler sur le Galaxy Z Fold 3 ici.

Aller à Paramètres en tirant vers le bas la nuance de notification et en appuyant sur le icône d’engrenage (⚙️). Appuyez sur Affichage. Faites défiler jusqu’à Panneaux de bord et appuyez dessus.

Si vos Edge Panels ne sont pas activés, vous pouvez le faire en sélectionnant le basculer en haut de la page.

Source : Chris Wedel/Android Central Une fois activé, appuyez sur Manipuler. Appuyez sur Position pour placer la poignée sur le côté droit ou gauche de l’écran.

Sélectionner Position de la poignée de verrouillage une fois que vous l’avez là où vous le souhaitez le long de la partie verticale de l’écran.

Source : Chris Wedel/Android Central

Vous avez maintenant activé et verrouillé avec succès le panneau Edge sur le côté de l’écran de votre Galaxy Z Fold 3. Comme vous pouvez le voir dans les paramètres du panneau de bord pour la poignée, il existe également des options de personnalisation pour colorer la poignée ainsi que pour ajuster sa taille et sa transparence.

Dans l’écran des paramètres Edge Panels, vous pouvez également choisir les panneaux que vous souhaitez activer lorsque vous ouvrez le panneau. Samsung vous propose neuf panneaux différents qui peuvent être activés. Il existe des options pour les applications, la sélection intelligente, les messages en direct, les contacts, etc. Chacun vous offre un ensemble différent de raccourcis ou d’outils pour vous aider à faire les choses plus rapidement, et vous pouvez en activer autant ou aussi peu que vous le souhaitez.

Si vous n’utilisez que le panneau des applications, il existe un moyen d’épingler simplement la barre des tâches de l’application sur le bord. D’une certaine manière, cela désactive le panneau Edge et place une bande de vos applications préférées sur le côté droit ou gauche de votre écran. Ainsi, quelle que soit la manière dont vous choisissez d’utiliser le panneau Edge utile sur l’un des meilleurs téléphones pliables disponibles, vous pourrez le configurer exactement comme vous le souhaitez. Vous voudrez peut-être même vous procurer un superbe étui Galaxy Z Fold 3 pour compléter l’expérience d’un ordinateur portable.

