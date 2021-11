Comment Erin Napier a réagi au fait que son mari Ben soit l’un des hommes les plus sexy du monde

Les stars de Home Town Erin Napier et Ben Napier avaient de nombreuses raisons de célébrer cette semaine. Tout d’abord, HGTV a commandé un autre spin-off de Home Town, Home Town Kickstart, qui verra le couple apporter son style de petite ville dans les maisons à travers le pays en 2022. Ensuite, Ben, 38 ans, a atterri sur la liste des hommes les plus sexy de PEOPLE, gagnant beaucoup d’éloges d’Erin, qui s’est précipitée au CVS le plus proche pour prendre une copie du dernier numéro.

Erin, 36 ans, a publié une photo de la page du numéro 2021 de PEOPLE Sexiest Men Alive, qui a donné à l’acteur Paul Rudd le titre Sexiest Man Alive. « Twitter vient de me dire que mon mari est l’un des [PEOPLE] les hommes les plus sexy du monde, alors je suis allée à la pharmacie avec mes lunettes, mon pyjama de Noël et mes chaussures de maison et j’ai dit aux femmes derrière le comptoir ce que je cherchais parce que mon mari est dans le numéro de l’homme le plus sexy en vie « , a écrit Erin. » Ils ont hoché la tête mais pour pensé que j’étais une personne folle. Marche à suivre, [Ben]. Tu es marié à la femme la plus folle de CVS! » Ben a eu une réponse amusante à la publication, ajoutant: « Bébé, mes yeux sont là. »

La veille du jour où Erin a pris le dernier numéro de PEOPLE, la publication a également révélé qu’elle serait impliquée dans Home Town Kickstart. Le magazine mettra en lumière « les citoyens méritants et leurs magasins » de chaque petite ville où les Napiers s’installent. Le spectacle fait suite à leur première série en dehors de Laurel, Mississippi, la série limitée Home Town Takeover, qui a vu le couple aider à revitaliser Wetumpka, Alabama. Kickstart verra le couple essayer d’apporter des changements durables dans chaque ville qu’ils visitent en aidant un héros local, des petites entreprises et un espace public bien-aimé. La nouvelle série fera ses débuts sur HGTV en 2022.

« Erin et moi avons rénové plus de 80 maisons à Laurel pour Home Town et nous avons vu comment ces améliorations changent une communauté pour le mieux », a déclaré Ben dans un communiqué jeudi. « Maintenant, avec l’aide de HGTV, nous allons continuer ce que nous avons commencé et aider plus de petites villes à travers le pays. »

Les Napier visiteront les villes qui ont soumis des demandes de rachat dans Kickstart. « Le succès stupéfiant et l’impact positif de Home Town Takeover nous ont montré que l’idée de revitalisation des petites villes résonne en Amérique », a déclaré Jane Latman, présidente de HGTV & Streaming Home Content chez Discovery, Inc., dans un communiqué. « Pour maintenir cet incroyable élan avec Home Town Kickstart, nous sommes revenus aux milliers de soumissions que nous avons reçues pour Home Town Takeover et avons identifié six autres villes à soutenir avec la puissance et l’expertise de HGTV. »

Les fans de Home Town n’auront pas à attendre l’année prochaine pour voir plus de nouvelles aventures Napier. Le spin-off de Ben, Home Town: Ben’s Workshop, revient le dimanche 26 décembre sur Discovery+, avec un épisode mettant en vedette les stars de Deadliest Catch, Mandy Hansen et le capitaine Sig Hansen. La prise de contrôle spéciale de la ville natale : où sont-ils maintenant ? sera diffusé le samedi 27 novembre à 20 h HE sur HGTV, rattrapant les fans sur ce qui s’est passé à Wetumpka après le départ des Napiers.