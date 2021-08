Comment essayer le remplacement Android Auto dès maintenant | La technologie

L’assistant Google peut également être utilisé comme s’il s’agissait d’Android Auto, ou au moins de certaines de ses fonctions au volant de manière très simple.

Il est incontestable que la connectivité dans les véhicules est de plus en plus utilisée. Que ce soit la fonction GPS avec des informations trafic en temps réel, pour recevoir des notifications, passer des appels, choisir la musique ou la radio avec votre voix… Les possibilités ne cessent de se multiplier lorsque vous êtes au volant.

Parmi les options existantes, celle qui triomphe le plus est Android Auto grâce à ses multiples fonctionnalités, mais pour diverses raisons, il y a ceux qui ne peuvent pas utiliser la plate-forme. Si vous ne connaissez pas bien Android Auto, ce guide pour débutant vous sera très utile. Mais ce n’est pas la seule possibilité, nous avons aussi l’assistant Google.

L’Assistant Google dispose d’un mode voiture et il est très facile à utiliserr. Selon l’entreprise, il est possible de “lire et envoyer des messages, passer des appels et contrôler du contenu multimédia avec votre voix, sans quitter la navigation Google Maps”.

Android Auto, l’outil de Google à utiliser dans la voiture comme un kit mains libres est très utile, mais il dépend d’une série d’éléments pour que tout fonctionne correctement.

Pour pouvoir l’utiliser sur votre mobile, il vous suffit d’avoir un appareil avec le Android version 9.0 ou ultérieure et 4 Go de RAM. Vous devez entrer dans Google Maps, cliquer sur votre photo de profil, accéder aux paramètres et, dans la navigation, accéder aux paramètres de l’assistant Google.

Vous pouvez également le faire en utilisant des commandes orales. Dites simplement “Hey Google, ouvre les paramètres de l’Assistant”. Une fois à l’intérieur, cliquez au Transport et marque En voiture.

Une fois actif, pour indiquer la destination où vous souhaitez aller, lorsque vous êtes au volant dis lui directement sur le mobile”Ok Google, navigue jusqu’à [la dirección]“, ou écrivez-le dans l’application Google Maps, bien que nous vous rappelions qu’hier une série de changements ont commencé à s’y produire.

Le fait est qu’Android vous permet d’effectuer d’autres fonctions sans retirer la carte de l’écran. Voici quelques-unes des possibilités existantes et comment en faire la demande depuis votre mobile :

Passer un appel : « Passer un appel » ou « Appeler [contacto]”. Répondre aux appels : l’Assistant vous avertit” Appel de [contacto], Voulez-vous y assister ? « Envoyer un message : » Envoyer un message à [contacto]”ou” Envoyer un message. “Recevoir des messages :” Lire mes messages. “Écouter de la musique :” Lire [artista]”ou” jouer [género]N’oubliez pas qu’il est compatible avec YouTube Music, Google Podcasts et d’autres applications.

Bref, vous avez un bon nombre de options disponibles sur votre mobile si vous ne souhaitez pas utiliser Android Auto. Vous ne pouvez pas dire que Google ne vous offre pas un large éventail de possibilités.