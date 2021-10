Comment est la Station spatiale internationale à l’intérieur? Découvrez-le en 360º avec cette vidéo de l’ESA | La vie

Vous êtes passionné par l’espace ? Si vous auriez aimé être astronaute et vous demander à quoi ressemble la Station spatiale internationale à l’intérieur, cette vidéo de l’ESA vous montre son intérieur à 360º.

La Station spatiale internationale (ISS) est un projet de collaboration impliquant cinq agences spatiales : l’ESA d’Europe, la NASA des États-Unis, Roscosmos de Russie, JAXA du Japon et CSA du Canada.

Si vous suivez l’actualité de l’actualité spatiale, vous avez sûrement vu une multitude de photos et de vidéos qui montrent à la fois l’extérieur et l’intérieur de l’ISS.

Et nous parions que vous aimeriez faire un tour à travers ses modules pour voir l’espace dans lequel vivent les astronautes, comment ils se déplacent ou les instruments qu’ils utilisent.

Eh bien, c’est précisément ce que nous propose Thomas Pesquet, astronaute de l’ESA, qui a enregistré cette vidéo pour que nous puissions admirer l’intérieur de l’ISS à 360º :

Thomas Pesquet est un astronaute français qui fait partie de l’ESA depuis 2009. Il est à bord de la Station spatiale internationale pour effectuer sa deuxième mission, connue sous le nom d’Alpha, et il s’agit de l’un des astronautes les plus populaires et les plus suivis au monde pour ses photos et vidéos de l’espace.

Sans aller plus loin, une des photos de Pesquet est devenue virale il y a quelques jours. Nous parlons d’une image spectaculaire du volcan Cumbre Vieja à La Palma, dans laquelle j’ai pu voir l’explosion de lave d’un des cônes du volcan, ainsi que le grand nuage de fumée et de cendres.

Aujourd’hui, l’astronaute français nous propose une visite virtuelle à 360º de la Station spatiale internationale. Dans la vidéo que nous avons laissée un peu au dessus vous pouvez voir Pesquet brandissant une caméra 360 pour nous montrer comment il voyage régulièrement du nœud 3 au laboratoire européen Columbus.

Comme il s’agit d’un contenu à 360º, vous avez la possibilité d’observer chacun des coins par lesquels passe Pesquet. Pour cela, il vous suffit de cliquer et de faire glisser sur la vidéo au cas où vous la regarderiez depuis l’ordinateur, ou de déplacer votre mobile si vous y accédez depuis le smartphone.

La course à l’espace est jonchée de pionniers qui ont risqué leur vie et l’ont même abandonnée au nom de la science. Des chiens, des chats, des chimpanzés et même des rats qui ont voyagé dans l’espace avant les humains.

La visite dure à peine une minute, mais c’est un document graphique incroyable qui nous permet de voir comment ils vivent et travaillent dans l’ISS.

Pequet reviendra sur Terre dans quelques jours, en novembre 2021, nous cesserons donc bientôt de profiter de ses photos et vidéos spectaculaires.