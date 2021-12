Comment est mort Pedro Plascencia Salinas, fils de Carmen Salinas ?

. / Instagram @ carmensalinas_56 Carmen Salinas (à gauche) Carmen Salinas et son fils Pedro Plascencia (à droite)

Après le décès malheureux de la célèbre actrice mexicaine Carmen Salinas, décédée jeudi 9 décembre, de nombreux épisodes de sa vie professionnelle et familiale sont rappelés à la mémoire.

Celles qui ont été des admiratrices de ce tempérament de femmes, et qui continueront de l’être au fil du temps, revivent aujourd’hui chacun des épisodes de leur vie qui, bien que très réussie dans le domaine du jeu d’acteur, n’a pas été très agréable personnellement.

Carmen Salinas a subi l’amertume de perdre plusieurs de ses enfants, et ces moments douloureux ne se sont jamais effacés de son esprit. Ils faisaient partie des histoires qu’il racontait toujours dans les interviews qu’il accordait aux médias.

Dans l’émission « De Primera Mano », dans des déclarations citées par El Comercio, il a rappelé à quel point cette étape difficile de sa vie a été. « J’ai eu la malchance de subir cinq avortements. J’ai beaucoup pleuré et ce fut une tragédie dans ma vie que je n’ai pas pu les retenir », a-t-il déclaré.

En particulier, l’actrice n’a jamais pu surmonter la douleur causée par la mort de son fils Pedro Ernesto Plascencia Salinas, qui a quitté ce monde prématurément le 19 avril 1994 en raison d’une douloureuse maladie qui a mis fin à ses jours en moins de sept mois et qu’il a a laissé sa mère dans la tristesse la plus infinie.

Chers amis: Le jeudi 7 novembre, mon fils inoubliable PEDRO PLASCENCIA SALINAS fêterait son anniversaire, nous nous souviendrons de lui avec une messe dans la crypte familiale espagnole Panteón à 12h00, nous nous sentirons très à l’aise en sa compagnie. Carmen Salinas. pic.twitter.com/0AUE6fK0sM – Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) 5 novembre 2019

De quoi est mort votre fils : Pedro Plascencia ?

Carmelita, comme ils l’appelaient affectueusement, épousa le pianiste Pedro Plascencia Ramírez en 1956, et pendant son temps d’épouse, elle connut plusieurs échecs de grossesse, l’une des plus douloureuses étant la perte d’un bébé de sept mois, qui a donné naissance à un prématuré, mourant pendant l’accouchement.

Plus tard, elle a enfin pu concevoir ses deux enfants, Pedro Plascencia Salinas et María Eugenia Plascencia Salinas ; cependant, la tragédie a été marquée pour la famille.

Son homme, un pianiste comme son père, a commencé à présenter des problèmes gastro-intestinaux à l’âge de 30 ans, et Carmelita a raconté comment elle avait vu avec une grande inquiétude comment son fils souffrait de brûlures d’estomac, alors ils ont décidé d’aller avec un ami médecin.

A l’époque, l’actrice avait raconté qu’après la visite médicale, le médecin avait assuré que son malaise était dû à un problème parasitaire, il lui a donc donné quelques boites de médicaments nécessaires au vermifuge. « Il a pris jusqu’à 30 pilules vermifuges (…) Je lui ai dit : ‘Vas voir un bon gastro-entérologue, va voir un bon médecin », a avoué l’actrice.

Selon El Imparcial, malgré les conseils répétés que Carmen a donnés à son fils, il s’est limité à boire du lait et à continuer à consommer les médicaments qui, selon lui, réduiraient les brûlures d’estomac.

Cependant, son état, au lieu de s’améliorer de jour en jour, s’est aggravé jusqu’à ce qu’il provoque des maux de dos et une gêne dans la gorge et les poumons. Tous ces désagréments l’ont amené à aller à nouveau chez le médecin, mais cette fois avec un spécialiste. À son arrivée à l’hôpital, il a été admis pour faire des études et découvrir de quelle maladie il souffrait.

L’actrice a déclaré que le diagnostic de son fils était initialement celui d’avoir contracté un virus lors d’un voyage en Alaska, mais rien ne pouvait être pire, lorsqu’après une biopsie, le diagnostic était un cancer du poumon.

En apprenant la nouvelle, l’actrice a crié et s’est évanouie. La même maladie qui a emporté ses parents. Carmen a mis tous ses efforts pour faire avancer son fils, mais malheureusement, environ sept mois après le diagnostic, le 19 avril 1994, à 37 ans, Pedro est décédé.

À un moment donné, l’actrice a commenté ce que son propre fils lui avait dit alors qu’il luttait contre la maladie.

« Il m’a dit qu’il voulait se suicider, il ne supportait pas la douleur, tout enflé de chimiothérapie, il y avait un ami à lui, un musicien, il lui tenait la main et ma belle-fille met un tourne-disque sur lui, met de la musique relaxante et tout à coup il s’est penché et le père me dit : ‘Carmelita, Pedrito est parti’, je suis tombée au sol dans un évanouissement et ils m’ont donné l’oxygène que mon fils avait « , a-t-elle dit .

A partir de ce moment, Carmelita, celle de « María la del barrio », a perdu tout bonheur, et les problèmes de santé n’ont pas tardé. Elle a commencé avec des problèmes d’hypertension artérielle, une maladie cérébrovasculaire à risque qui a finalement conduit à sa mort jeudi dernier.

Carmen Salinas parle de la douleur de perdre son fils Pedro Plascencia

