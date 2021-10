Comment est mort Robert Stack de « Unsolved Mysteries » ?

.

La deuxième saison de Unsolved Mysteries a été lancée sur Netflix le 19 octobre 2020 il y a un an. La réédition de la série policière n’a plus de voix narrative établie, car l’animateur original de Unsolved Mysteries, Robert Stack, est décédé le 14 mai 2003.

Selon CBS News, la femme de Stacks, Rosemarie, a confirmé qu’elle était décédée d’une insuffisance cardiaque à l’âge de 84 ans. Elle a dit qu’elle l’avait trouvé affalé dans sa maison. Le couple vivait à Los Angeles, en Californie.

Stack a lutté contre le cancer de la prostate avant sa mort

Selon le Globe and Mail, Stack a subi un traitement contre le cancer de la prostate en 2002. À l’époque, son ami Jerry Pam a déclaré qu’il suivait un traitement, ajoutant : « Ça va. »

Il a reçu des radiations pour traiter la tumeur et avait vaincu le cancer avant sa mort. Après le décès de Stack, CBS News a rapporté que sa femme avait révélé que son décès n’était pas lié à sa précédente bataille contre le cancer. Elle a déclaré: «Ça faisait du bien. Il avait des problèmes avec la tumeur, mais elle avait disparu. Ce n’était pas ça. C’était son cœur. J’étais trop faible ».

Au moment de sa mort, Stack laisse dans le deuil sa femme, qu’il épouse en 1956, et ses deux enfants, Elizabeth et Charles. À la suite de la mort de Stack, les deux fils sont restés avec leur mère dans la maison de leurs parents à Los Angeles.

Selon le profil de Stacks sur IMDb, il a animé Unsolved Mysteries de 1987 à 2002. En plus d’héberger la série originale Unsolved Mysteries, Stack a joué Eliot Ness dans The Untouchables de 1959 à 1963. Certaines de ses autres performances notables incluent Airplane. !, Hercules et Le nom du jeu. Son dernier rôle d’acteur remonte à 2002, lorsqu’il a exprimé Reynolds Penland dans King of the Hill.

Comment se passe la deuxième saison de Unsolved Mysteries ?

La saison 2 Unsolved Mysteries comprend 6 épisodes. Les épisodes sont intitulés « Tsunami Spirits », « Stolen Kids », « Lady in the Lake », « Washington Insider Murder », « A Death in Oslo » et « Death Row Fugitive ».

Le synopsis officiel des aperçus de la deuxième saison:

Dans six nouveaux épisodes, Unsolved Mysteries explore davantage de disparitions inexpliquées, d’événements tragiques et d’événements bizarres. Qu’est-ce qui a conduit à la mort d’un homme politique très respecté ? Une femme non identifiée retrouvée morte à Oslo, en Norvège, faisait-elle partie d’une opération de renseignement secrète ? La perte soudaine de vies humaines lors du tsunami de 2011 au Japon a-t-elle entraîné une vague de rencontres surnaturelles ? Les téléspectateurs peuvent avoir des indices essentiels pour aider à résoudre ces mystères. Des détectives, des journalistes et des membres de la famille proposent des théories intrigantes dans cette série captivante. »

Dans une interview avec le New York Post, le créateur de Unsolved Mysteries, Terry Dunn Meuer, a parlé de sa décision de ne pas utiliser un nouvel hôte à la place de Stack. Il a déclaré: «Nous en avons parlé pendant longtemps, même d’utiliser un narrateur invisible, mais nous avons décidé qu’il était vraiment difficile de prendre la place de Robert Stack. Il a été un présentateur emblématique pendant de nombreuses années. L’autre partie de l’équation était que nous voulions que ce soit un documentaire, où les personnes dont les mystères impliquent ces épisodes sont plus présentes et sont les vrais conteurs. En plus d’interroger les membres de la famille et les forces de l’ordre, nous nous rendons sur le site pour avoir une idée plus précise de chaque cas. »

