Comment est morte Tammy Faye Bakker, l’évangéliste populaire ?

Tammy Faye Bakker, une évangéliste de télévision bien connue et ex-femme de Jim Bakker, est décédée d’un cancer du côlon en 2007 à l’âge de 65 ans. Elle était également connue sous le nom de Tammy Faye Messner après son divorce avec Jim Bakker et son mariage avec Roe Messner.

Les Bakers ont perdu leur empire financier après avoir été reconnus coupables de huit chefs d’accusation de fraude postale, de 15 chefs d’accusation de fraude électronique et d’un chef de complot, a rapporté ABC News. Un jury a déclaré Jim Bakker coupable des 24 chefs d’accusation, il a été condamné à 45 ans de prison et condamné à payer une amende de 500 000 $. Il a obtenu une réduction de peine et a été libéré sur parole après avoir purgé environ 5 ans de sa peine, a rapporté ABC. Tammy Faye Bakker a demandé le divorce après sa condamnation et a épousé Roe Messner. Elle n’a pas été inculpée. Jim Bakker est revenu à la télévision après sa sortie de prison et anime maintenant une autre émission.

ABC 20/20 a examiné le cas du couple dans un épisode répété, “Unfaithfully Yours”. Il a été diffusé le vendredi 3 septembre 2021 à 21 h, heure de l’Est.

Voici ce que vous devez savoir :

Tammy Faye Bakker a été diagnostiquée pour la première fois avec un cancer du côlon en 1996 et a interrompu le traitement en 2007

La bataille de Tammy Faye Bakker contre le cancer a duré plus de 10 ans, selon .. On lui a diagnostiqué un cancer du côlon et, en 2004, a annoncé qu’il s’était propagé à ses poumons, a rapporté .. Il a décidé de mettre fin au traitement en 2007 et est décédé environ deux mois plus tard, selon ABC News.

Elle a annoncé qu’elle cesserait de recevoir un traitement sur son site Web, affirmant qu’elle ne pesait que 65 livres et qu’elle était prête à laisser son état “entre les mains de Dieu et de ma foi”.

Elle a écrit une « note finale » sur son site Web quelques jours seulement avant sa mort. Il a dit:

« J’ai des moments où je me sens bien et des moments où je me sens vraiment mal. Mais j’ai appris une chose sur les sentiments. Ils n’ont rien à voir avec la foi en Dieu !! Il est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Il ne change jamais. C’est ce que dit la Bible et la parole de Dieu ne ment jamais.”

Tammy Faye Bakker a épousé Roe Messner après la condamnation de Jim Bakker à la prison

Tammy Faye Bakker a demandé le divorce de Jim Bakker après avoir été condamné à 45 ans de prison pour fraude et complot, selon ABC News. Bien qu’il ait été libéré après seulement cinq ans, Tammy Faye Bakker s’est remariée avec Roe Messner pendant la peine de prison de Jim. Messner faisait partie du personnel de Heritage, un parc à thème conçu pour être une version chrétienne de Disney World, a rapporté ABC News.

Roe Messner a également été condamné à la prison après Bakker, comme le rapporte ABC News. En 1996, il a été condamné à 27 mois de prison fédérale pour fraude, selon ABC News.

Roe Messner est toujours en vie. Selon son site Web, il se décrit comme « le bâtisseur d’églises en Amérique ». Son site Web dit qu’il a construit plus de 1 800 églises.

“Avec 1 800 églises construites, plus d’un million de personnes se rassemblent chaque dimanche dans des églises conçues et construites par Roe Messner, le constructeur d’églises le plus prestigieux de notre temps”, indique son site Internet.

