Comment est née l’incroyable finale du championnat du monde à 18 voies de la Formule E · .

Alors que la première saison de la Formule E en championnat du monde touche à sa fin ce week-end, les trois quarts de la grille sont toujours en lice pour le titre. Voici comment une saison enchevêtrée s’est déroulée.

Comment cette situation remarquable s’est-elle produite ? Après tout, certaines séries ont de la chance si le championnat n’est pas décidé avant les deux dernières courses.

La Formule E attribue des points au top 10 et au pilote qui réalise le tour le plus rapide, comme en Formule 1. Cependant, il y a aussi un point pour être le pilote le plus rapide dans les phases de groupes de qualification et trois pour prendre la pole position, ce qui signifie le maximum a drive peut marquer sur un seul tour est de 30.

Le pilote Mercedes Nyck de Vries mène actuellement le championnat avec 95 points. Mais avec deux courses restantes à Berlin ce week-end, jusqu’à 60 sont encore à gagner. Cela signifie que tout le monde jusqu’au 18e Alexander Sims a une véritable chance, même si elle est de plus en plus éloignée, de prendre la tête de la table dimanche soir.

Si la possibilité que des Sims reviennent de 51 points en arrière semble farfelue, ce n’est pas inconcevable. Son coéquipier Alex Lynn a pris une avance de 44 points sur le tour précédent à Londres.

Le combat pour le titre de la Formule E a généralement duré jusqu’aux derniers tours et n’a été réglé que deux fois plus tôt. La première a eu lieu lors de la course dominante de Jean-Eric Vergne la saison dernière pour les voitures de première génération, lorsque seuls lui et Sam Bird sont entrés dans la manche finale en tant que prétendants. Bird était nettement désavantagé avec un groupe motopropulseur mis en veilleuse, qui n’avait reçu aucune mise à jour pour l’ensemble de cette saison, et Vergne a remporté le titre samedi à New York.

Sims, avec quatre scores sur 13 courses, pourrait remporter le titre. Après cinq manches, Antonio Felix da Costa est entré dans les six courses à Berlin avec une avance étroite qui s’est immédiatement étendue à une impossible et Da Costa l’a scellé sans aucun doute avec deux courses à disputer.

C’était particulièrement impressionnant compte tenu du nombre de points encore en jeu. Réaliser une course dominante, comme Da Costa l’a fait à Berlin, est difficile en Formule E.

Bien que les qualifications de groupe aient été très critiquées pour les résultats incohérents de cette année, ce n’est pas toujours le coupable. Lors de deux courses cette année – la deuxième manche de Valence et la première de Puebla – une piste asséchée a fait une différence significative dans les temps de qualification dans les groupes.

Les équipes ont également endommagé leurs propres temps au tour à certaines occasions, comme lorsque les pilotes du groupe un ont été envoyés nez à nez à Monaco. Tout temps au tour établi sur une piste dégagée est susceptible d’être meilleur que celui où votre aileron avant est enterré dans le diffuseur d’une autre voiture.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

De Vries a pris la tête des points pour la troisième fois à Londres. Il est également vrai que les pilotes des groupes précédents ont les voitures les plus rapides. Les écarts de performances en Formule E sont bien moindres qu’en F1, les pires groupes motopropulseurs ne montrant vraiment leurs faiblesses que sur la distance de course car l’efficacité est usée par l’usure au cours d’une saison. Mais il est toujours vrai que bien se qualifier dans une voiture de retard n’est pas susceptible d’aboutir à un bon résultat.

La seule fois où un pilote du groupe quatre a réussi à convertir cet avantage en qualifications en pole position et en victoire, c’est Jake Dennis lors de la deuxième manche de Valence. Contrairement à la plupart des retardataires, cependant, Dennis était dans une voiture d’usine BMW et n’est arrivé que dans le groupe quatre après avoir été coincé à plusieurs reprises dans les murs lors des premiers tours.

Comme le montre la situation des points, aucun pilote n’a connu une saison complètement cohérente. Robin Frijns, deuxième, s’en est approché avec six non-points en 13 manches, mais aucun abandon ni disqualification. En revanche, Alex Sims n’a pas réussi à terminer cinq fois et De Vries et Sam Bird ont chacun quatre « DNF ».

Frijns a de la constance de son côté, sinon la voiture la plus rapide. Alors, qui parmi le groupe très soudé sortira en tête ? Un week-end très fort à New York a remis Bird en lice réaliste. Si la vitesse brute des voitures décide du résultat, attendez-vous à une bagarre entre l’équipe Jaguar de Bird et Mercedes à Berlin. La voiture Virgin à moteur Audi de Frijns, deuxième, est loin d’être aussi compétitive dans l’ensemble.

Cependant, un autre résultat surprise pourrait échanger complètement le top 10 lors de la première course seulement, tous les pilotes se retrouvant techniquement à la 13e place de Vergne à un tour de rattraper De Vries.

Audi et BMW conduiront leurs dernières courses en tant qu’équipes d’usine à Berlin et de nombreux membres de la grille ont actuellement un avenir indécis. Au moins un autre constructeur serait sur le point d’annoncer son départ. Alors que la Formule E elle-même n’a pas besoin de trop s’inquiéter à ce sujet, beaucoup d’autres attendent des inscriptions, les contrats des pilotes sont plus pressants pour eux.

Sur les dix premiers, seuls trois ont des sièges réservés pour la saison prochaine. Repartir avec la couronne faciliterait bien sûr ces conversations.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Formule E

Parcourir tous les articles sur la Formule E

Partagez cet article de . avec votre réseau :