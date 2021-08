Comment est OneWeb, l’alternative à Starlink pour offrir Internet à partir de satellites | La technologie

L’offre de connexion à Internet via des satellites ne se limitera pas à Starlink, des entreprises comme OneWeb développent également leurs propres systèmes.

Starlink a familiarisé de nombreuses personnes avec la possibilité de se connecter à Internet via un réseau satellite. Il s’agit d’une technologie coûteuse qui est encore en plein développement, mais elle peut être particulièrement intéressante en milieu rural. Même si il ne faut pas penser que Starlink est la seule entreprise qui investit dans ce business.

OneWeb est originaire du Royaume-Uni et s’efforce d’offrir internet partout sur la planète dès l’année prochaine grâce à 288 satellites qu’il a lancés en orbite terrestre et qui sont capables de transmettre à large bande vers la surface. Au cours des dernières heures, ils ont ajouté 34 satellites supplémentaires à leur infrastructure, mais ils en ont beaucoup plus prévus.

D’ici un an, ils espèrent augmenter le nombre de satellites au moins jusqu’en 648 qu’ils ont des estimations avant que le service ne soit finalement activé, mais ce même 2020, ils commenceront à effectuer des tests.

Comme indiqué dans Digital Trends, les premiers tests aura lieu en Alaska et au Canada au cours des derniers mois de 2021. Ce sera environ 8 ans après sa fondation en tant qu’entreprise et après avoir traversé différentes étapes au cours desquelles le projet s’est arrêté.

La possibilité d’offrir une connexion haut débit avec une faible latence est très ambitieuse, mais cela semble être un service très compétitif auquel des entreprises comme Amazon se lancent également avec le projet Kuiper que nous avons rencontré il y a deux ans. De plus, dans le cas de SpaceX et de son Starlink, ils ont déjà 1700 satellites en orbite.

Mais OneWeb continuera à lancer plus de satellites et en déploiera 34 autres en septembre. On ne sait pas pour le moment à quel point sa technologie est avancée et à quelle vitesse elle gère. Bien qu’il y ait un détail qui ajoute une valeur supplémentaire à l’entreprise et à ses projets futurs.

Fin 2020, il a reçu un plan de sauvetage du gouvernement britannique et la multinationale indienne Bharti Global après avoir omis de se conformer aux plans de financement existants. Se connecter à Internet par satellite est une entreprise compliquée et certainement pas accessible à tout le monde, mais le nombre d’entreprises intéressées par ce secteur continue de croître.