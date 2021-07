Comment et où acheter des pièces JASMY en ligne

in

Le Jasmy Coin (JASMY) a monté en flèche en valeur de 250% au cours des dernières 24 heures, tandis que son volume de transactions a augmenté de 975% pour atteindre 20 millions de dollars US. En conséquence, la pièce a gagné en popularité au sein de la communauté des investisseurs en crypto-monnaie, ce qui a conduit de nombreuses personnes à l’étudier plus avant.

À la lumière de cet intérêt accru des investisseurs et des commerçants, nous avons pensé qu’il serait utile pour nous de publier un guide détaillant les éléments clés que vous devez savoir sur le projet Jasmy, y compris ce que c’est, comment il fonctionne et quelle est notre prévision de prix. est. c’est.

Si vous souhaitez acheter des jetons JASMY dès maintenant, faites défiler jusqu’à la section immédiatement ci-dessous et choisissez l’une des deux options ; Ce sont les deux meilleurs endroits pour acheter et vendre des pièces Jasmy au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter des jetons Jasmy en ligne

Si vous avez l’intention d’investir dans Jasmy crypto, il vous suffit de vous inscrire auprès de l’un des courtiers en crypto-monnaie ci-dessous, de déposer des fonds et d’acheter le nombre de pièces que vous souhaitez. Alors que certains investisseurs et commerçants aiment utiliser les échanges décentralisés (DEX), nous pensons que les courtiers en crypto offrent la meilleure combinaison de facilité d’utilisation et de rentabilité pour la plupart des investisseurs.

Voici donc les deux meilleures plateformes pour acheter, vendre et échanger des pièces Jasmy aujourd’hui :

eToro est l'une des principales plateformes de trading lorsqu'il s'agit d'investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d'outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Ava Financial Ltd exploite les marques AvaFX et AvaTrade Forex et toutes les entreprises qui leur sont associées. La société possède une succursale à Dublin, en Irlande, ce qui lui a permis d'obtenir une licence d'exploitation auprès des autorités irlandaises.

Qu’est-ce que Jasmine ?

C’est une crypto-monnaie qui fonctionne sur la blockchain Ethereum ; Jasmy est le nom du projet et JASMY est la dénomination de marché du jeton natif de la plate-forme.

En ce qui concerne son utilisation spécifique, cela n’est actuellement pas clair. Cependant, les développeurs soutiennent qu’en ne limitant pas sa convivialité, le jeton peut servir à un large éventail d’objectifs.

Le site Web du projet est en japonais, bien que d’après ce que nous pouvons discerner, Jasmy vise à propulser les humains dans une « nouvelle ère de l’information axée sur le consommateur », en tirant parti de ses plates-formes IoT faciles à comprendre pour créer un « environnement sécurisé. , protégé et meilleure société.

Aujourd’hui, le prix de la pièce JASMY est passé à 0,064 $, soit une augmentation de 250% par rapport au jour de négociation précédent, consolidant une semaine impressionnante pour le projet.

Dois-je acheter la pièce Jasmy ?

Si vous souhaitez investir dans un actif à haut risque offrant un potentiel de récompenses importantes, un altcoin sombre axé sur le marché pourrait générer des rendements importants pour les détenteurs de jetons. Cependant, cela pourrait facilement entraîner des pertes dramatiques pour les investisseurs, alors assurez-vous de faire votre propre diligence avant de vous lancer dans le ring.

À l’heure actuelle, le manque d’informations claires sur la pièce est quelque peu préoccupant, en particulier pour un projet qui existe depuis février de cette année, donc si vous recherchez un actif moins risqué et plus prévisible, vous feriez bien d’éviter JASMY. pour l’instant.

Les jetons de Jasmy me rendront-ils riche ?

C’est extrêmement improbable mais pas impossible. Les investisseurs se sont déjà enrichis grâce à des crypto-monnaies individuelles comme Bitcoin, Ethereum et Dogecoin, bien que nous ne pensons pas que JASMY ait les mêmes informations d’identification. Cependant, le fondateur du projet estime que le projet sera un jour « à égalité » avec les projets susmentionnés …

Prévision de prix JASMY 2021

Sur la base de nos recherches, notre prévision du prix de la pièce Jasmy est la suivante :

0,094 $ cette année et 0,109 $ d’ici 2022.

$ JASMY Couverture des médias sociaux

#JASMY $ JASMY

Dans moins d’une semaine nous serons à 1$

N’ayez pas peur des fluctuations de prix

sois fort – 🔥lune🔥 (@ Cryptomoon68) 14 juillet 2021

