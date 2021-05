Comment et où acheter du Dogecoin après avoir chuté de 30% dimanche

Le prix du Dogecoin a fortement baissé immédiatement après les débuts tant attendus de Saturday Night Live d’Elon Musk. Il a fallu plus de 10 minutes à Musk pour évoquer Dogecoin lors de son monologue d’ouverture et même dans ce cas, c’était assez basique. Musk a emmené sa mère Maye Musk sur scène et a plaisanté en disant que son cadeau pour la fête des mères était Dogecoin.

Une fois le spectacle terminé, le prix du Dogecoin a été battu. En quelques heures, le prix du Dogecoin a chuté d’environ 30% à moins de 45 cents avant de montrer les premiers signes d’un rallye. Si vous souhaitez apprendre à acheter du Dogecoin alors que vous vous attendez à un renversement dans les jours et les semaines à venir, ce guide est pour vous.

Où acheter Dogecoin maintenant: les meilleurs courtiers en crypto-monnaie pour acheter DOGE

La première étape pour apprendre à acheter Dogecoin est de comprendre ce qu’il faut: un courtier en crypto-monnaie. Il existe plusieurs courtiers en crypto-monnaie qui offrent la possibilité d’acheter Dogecoin qui est négocié sous le symbole DOGE.

Mais tout comme dans l’univers des courtiers en valeurs mobilières, les investisseurs sont souvent surchargés d’options et ont besoin d’aide pour les guider. Notre équipe d’experts financiers a repéré plusieurs des meilleurs courtiers en crypto-monnaie pour acheter Dogecoin et a fait part de nos recommandations à deux courtiers.

Elon Musk a-t-il fait chuter le prix du Dogecoin?

Blâmer tout individu pour la performance du prix de Dogecoin serait une erreur. Musk s’est imposé comme un partisan du Dogecoin et des crypto-monnaies en général, il était donc peu probable que ses souhaits fassent baisser le prix du Dogecoin.

Mais, pendant le segment “Weekend Update” de SNL, Musk a joué le rôle d’un expert financier qui a esquivé la question de savoir ce qu’est exactement Dogecoin à plusieurs reprises. Le personnage de Musk a finalement répondu que Dogecoin est une crypto-monnaie qui peut être échangée contre de l’argent conventionnel avant d’ajouter que “c’est une bousculade”.

Est-ce la raison pour laquelle le prix du Dogecoin a chuté? Probablement non. Il est possible que SNL ait été un simple événement de «vente des nouvelles» dans lequel le prix du Dogecoin a augmenté avant samedi et les investisseurs ont cherché une excuse pour retirer un certain profit de la table.

Le prix du Dogecoin va-t-il se redresser?

La réponse courte est qu’il est difficile de savoir si le prix du Dogecoin peut atteindre de nouveaux sommets sans précédent. Même si c’est le cas, il est concevable qu’un mouvement vers le haut ne survienne qu’après une faiblesse prolongée. Considérez le prix du bitcoin qui a testé le niveau de 20000 $ à la fin de 2017 et ce n’est qu’en 2020 qu’il a retrouvé ces sommets pour monter encore plus haut.

L’achat de Dogecoin et de toute autre crypto-monnaie peut jouer un rôle dans le portefeuille diversifié d’un investisseur qui contient diverses classes d’actifs. Musk lui-même a tweeté devant SNL pour que les gens «investissent avec prudence».

Les réseaux sociaux réagissent