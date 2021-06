Comment et où acheter la pièce Doge Killer : crypto LEASH jusqu’à 50%

L’une des histoires les plus chaudes de l’espace crypto cette semaine est celle de Doge Killer (LEASH). La crypto-monnaie a vu sa valeur augmenter de plus de 50 % et le volume des transactions énormément augmenté, de 127% à 48 millions de dollars.

En raison de cette évolution des prix, de plus en plus d’investisseurs recherchent des éléments tels que « comment acheter des pièces Doge Killer » et « où puis-je acheter des cryptos Doge Killer ». Cet article répond à ces deux questions tout en expliquant ce qu’est le Doge Killer et quelles sont ses perspectives d’investissement.

Comment et où acheter la pièce LEASH

Le meilleur endroit pour acheter des crypto-monnaies LEASH, et toute autre crypto-monnaie, est un courtier de crypto-monnaie fiable. Ces plateformes à faibles frais offrent la meilleure expérience pour la plupart des investisseurs et commerçants de crypto-monnaie. Choisissez simplement une plate-forme, inscrivez-vous, déposez des fonds et achetez les pièces que vous voulez.

Donc, si vous souhaitez acheter, vendre et échanger des pièces Doge Killer et de nombreuses autres crypto-monnaies, voici les deux meilleures options de notre analyste :

Qu’est-ce que la pièce Doge Killer ?

L’indice est dans le nom…

Doge Killer (LEASH) est une crypto-monnaie qui fonctionne sur la blockchain Ethereum et est actuellement évaluée à plus de 4 300 $ par pièce. Il fait partie de l’écosystème Shiba Token « vivant » et devait à l’origine être un jeton survendu lié au prix du Dogecoin. Cependant, il a maintenant été “déchaîné” pour libérer son “plein potentiel”.

LEASH est le deuxième jeton à être incité sur ShibaSwap, le prochain échange offert par Shiba Token. Il offrira des récompenses lucratives aux détenteurs qui fournissent leur liquidité sous la forme de pièces Shiba Inu (SHIB), Doge Killer (LEASH) et BONE.

Le véritable attrait du jeton Doge Killer est sa rareté. Contrairement à l’offre omniprésente de SHIB, LEASH a une circulation de seulement 107 647 jetons.

Dois-je acheter la pièce LEASH ?

Si vous souhaitez investir dans un projet de crypto-monnaie meme sérieux qui a de sérieuses ambitions de prendre d’assaut le monde DeFi, la pièce Doge Killer pourrait être la bonne crypto-monnaie pour vous. De plus, si vous envisagez d’être un membre actif de la communauté ShibaSwap, les récompenses de posséder et de parier LEASH peuvent s’avérer trop lucratives pour être ignorées.

Cependant, avant d’acheter une devise, assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable pour bien comprendre les risques auxquels votre capital sera soumis.

Doge Killer me rendra-t-il riche ?

C’est peu probable, mais des choses plus étranges se sont produites dans l’espace des crypto-monnaies cette année. Si vous acquérez suffisamment de jetons LEASH et que leur prix augmente de façon exponentielle, vous pourriez réaliser d’énormes profits.

Prédiction de prix Doge Killer

Nous sommes impatients d’éviter d’établir une prévision définitive du prix LEASH car il y a trop de variables et d’inconnues dans l’espace de la crypto-monnaie pour déterminer avec précision la valeur fondamentale d’un altcoin à un stade précoce. La volatilité est inévitable et la confiance du marché peut rapidement créer des fluctuations de prix drastiques, alors gardez cela à l’esprit avant d’investir.

Les réseaux sociaux réagissent à $ LEASH

Lisez nos nouvelles crypto pour les dernières informations sur les crypto-monnaies LEASH et d’autres projets de crypto-monnaie.

