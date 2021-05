Comment et où acheter Polygon (MATIC) après la poussée haussière de mercredi

Le prix du Polygon MATIC / USD a bondi mercredi matin, en partie à cause du nouveau sponsor de la crypto-monnaie: l’investisseur milliardaire en technologie Mark Cuban.

Le compte Twitter officiel de Polygon a confirmé son inscription en tant que société du portefeuille de Mark Cuban, bien que les détails financiers spécifiques n’aient pas été divulgués. Le propriétaire de Shark Tank et Dallas Maverick a déclaré qu’il était un utilisateur de Polygon et qu’il “l’utilisait de plus en plus”.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Si vous suivez l’exemple d’investisseurs avertis en technologie comme Cuban et que vous souhaitez acheter Polygon maintenant, ce guide est pour vous.

Où et comment acheter Polygon maintenant : les meilleures crypto-monnaies pour acheter MATIC

Le processus d’achat rapide et efficace de crypto-monnaies comme Polygon s’est amélioré ces dernières années. Les courtiers Fintech ont reconnu l’augmentation de la demande des investisseurs de détail cherchant à diversifier leurs actifs vers les crypto-monnaies.

En tant que tel, acheter des crypto-monnaies comme Polygon n’a jamais été aussi simple. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir un courtier crypto et de suivre le processus de demande standard de l’industrie. Une fois terminé, vous pourrez financer un compte et effectuer votre premier échange de crypto-monnaie aujourd’hui.

Pour acheter une crypto-monnaie, vous devez connaître son symbole boursier. Par exemple, si vous souhaitez acheter Polygon maintenant au milieu des attentes d’une hausse continue, recherchez simplement sur la plate-forme du courtier le symbole “MATIC”.

Notre équipe d’experts financiers a passé beaucoup de temps à évaluer les nombreux courtiers en crypto-monnaie. Nous sommes à l’aise de recommander deux courtiers cryptographiques réputés où vous pouvez acheter MATIC maintenant.

1. eToro

Etoro existe en tant que courtier depuis sa création au début des années 2000. Alors que sa popularité augmentait en raison de ses offres d’actions ultra-bon marché, le géant de la fintech a pu doubler son succès et eToro est devenu l’un des courtiers les plus au monde. crypto-monnaies populaires aujourd’hui. Acheter MATIC sur eToro est une option très sûre.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour acheter Polygon maintenant:

Inscrivez-vous ici>

2. Plus500

La réputation de Plus500 en tant que principal contrat pour la différence (CFD) est inégalée dans le domaine de l’investissement. Plus500 est une société financière mondiale publique dont les actions sont cotées à la Bourse de Londres, donc acheter Polygon sur Plus500 est également une option très sûre.

Il convient de noter que les courtiers CFD comme Plus500 opèrent un modèle d’investissement légèrement différent. Plutôt que de posséder directement un actif, dans ce cas, de posséder Polygon, vous possédez simplement un produit dérivé dont la valeur change en fonction de la performance de l’actif sous-jacent. Les courtiers CFD ont augmenté la demande ces dernières années et sont devenus une méthode d’investissement très populaire en 2021.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à acheter MATIC sur Plus500:

Inscrivez-vous ici>

Qu’est-ce que Polygon (MATIC)?

Polygon (MATIC) se classe parmi les 15 premières crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. Mercredi, il était évalué à un peu moins de 15 milliards de dollars.

Polygon, anciennement connu sous le nom de Matic Network, est la première plate-forme de développement et de mise à l’échelle de l’infrastructure Ethereum. Le site Web officiel de Polygon note qu’il est conçu pour résoudre certaines des limitations du réseau Ethereum, notamment des performances médiocres, une mauvaise UX et un manque de souveraineté.

Polygon combine le meilleur du réseau Ethereum et des blockahins souverains dans un ensemble attrayant de fonctionnalités.

MATIC peut-il gagner en prix?

MATIC a augmenté de plus de 1500% depuis le début de 2021, mais le prix actuel de Polygon est toujours en dessous de ses récents sommets de près de 2,50 $. L’ajout de Cuban en tant que sponsor et partisan notable de la crypto-monnaie peut être un catalyseur pour que le prix de Polygon reteste ses plus hauts.

Le co-fondateur de Polygon, Sandeep Nailwal, a déclaré qu’il avait eu des conversations avec plusieurs investisseurs, mais que c’était une rencontre “vraiment époustouflante” avec Cuban. Cela a convaincu de nombreux investisseurs en crypto-monnaie que le potentiel de hausse de MATIC est toujours important et qu’il n’est pas trop tard pour acheter Polygon après le bond haussier de mercredi.

Les réseaux sociaux réagissent