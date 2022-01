Comment et où voir le retour de Jon Rahm sur le circuit après presque 3 mois d’interruption

le Tournée de la PGA reprend son calendrier de la saison 2021-22 avec le Tournoi des champions dans laquelle s’affrontent tous les vainqueurs du circuit en 2021. Une épreuve qui se déroule dans les Cours de plantatione du par 73 dans le Kapalua Resort de la île hawaïenne de Maui. En tête de liste des participants, espagnol Jon Rahm, champion de l’US Open, et qui mène une liste avec 39 des 40 vainqueurs de 2021. Le Biscayen revient sur le circuit après presque 3 mois d’interruption. Seuls les Britanniques manqueront Rory McIlroy.

L’événement peut être suivi en direct à la télévision via la chaîne Movistar Golf, sur le numéro 57. Les retransmissions commenceront à l’aube du jeudi 6 au vendredi 7 janvier, de 0h00 à 4h00, heure à laquelle le deuxième tour sera diffusé. . et le troisième, le samedi 8 et le dimanche 9, respectivement.

Le dernier tour du tournoi sera visible le dimanche 9 janvier de 22h00 à 02h00 le lundi 10.

L’organisation a rendu publics les horaires et les appariements pour le premier tour. Jon Rahm jouera à partir de 23h35, heure espagnole, avec l’Américain Alex Schauffele. Son match sera l’avant-dernier de la journée. Patrick Cantlay et Harris and English fermeront à 23h45.

D’autres matchs intéressants seront ceux joués par Jordan Spieth et Justin Thomas, Collin Morikawa et Patrick Reed, Tony Finau et Bryson DeChambeau et Viktor Hovland et Brooks Koepka.