Comment et pourquoi les crypto-monnaies subissent un traitement injuste de la part des régulateurs, des politiciens et des médias

Peu d’entre nous ignorent les doubles standards, en particulier ceux auxquels le Bitcoin (BTC) et les crypto-monnaies en général sont souvent soumis. Qu’il s’agisse d’impacts environnementaux ou de blanchiment d’argent, les crypto-monnaies semblent souvent être soumises à des normes injustes et supérieures à celles du système financier traditionnel, du moins en ce qui concerne la couverture médiatique ou les déclarations de responsables.

Selon les acteurs de l’industrie qui ont parlé à Cryptonews.com, c’est pour diverses raisons, mais deux en particulier méritent d’être soulignées. Premièrement, l’ancien système financier et ses mandataires politiques considèrent la crypto comme une menace pour leur hégémonie, tandis que deuxièmement, la pure nouveauté de la crypto signifie simplement que de nombreuses personnalités au sein de l’ordre établi la trouvent étrange et inconnue.

Cependant, alors que nous continuons de voir le Bitcoin et les crypto-monnaies traités de manière inégale dans divers domaines, la plupart des participants de l’industrie espèrent que la situation changera avec le temps. Parce que plus il y a de crypto-monnaies adoptées et plus l’éducation liée aux crypto-monnaies est fournie, moins le secteur émergent souffrira de deux poids deux mesures et d’un traitement injuste.

Crime et manipulation

« L’un des exemples les plus flagrants de double standard dans le récit médiatique autour de la technologie blockchain est qu’il s’agit fondamentalement d’une technologie utilisée à des fins néfastes. Plus précisément, les crypto-monnaies sont souvent condamnées comme un outil permettant le blanchiment d’argent, alors qu’en réalité, la technologie des registres distribués et les blockchains qui alimentent les crypto-monnaies sont des registres publics transparents qui enregistrent toute activité de manière transparente sous un pseudonyme », a déclaré Cooper Kunz, CTO de le marché social Calaxie. .

En fait, l’industrie le voit tout le temps, avec des gros titres rapportant comment, par exemple, Christine Lagarde de la Banque centrale européenne a souligné l’utilisation de Bitcoin dans le blanchiment d’argent. Nous voyons également régulièrement des banques refuser de faciliter les transferts vers et depuis les échanges cryptographiques, apparemment parce que ces échanges regorgent d’activités illicites.

Bien entendu, les études de Analyse de chaîne ont révélé que les activités criminelles ne représentaient que 0,34% de tout le volume de transactions liées à la crypto-monnaie (ou 10 milliards de dollars) en 2020, contre 2,1% en 2019. Les Nations Unies rapporte que les volumes de blanchiment d’argent (en monnaies fiduciaires) s’élèvent actuellement à 1,6 billion de dollars par an, soit 2,7% du PIB mondial.

D’autres chiffres de l’industrie soulignent cette inégalité de traitement, et la fondateur de GuardianCircle , Mark Jeffrey, a souligné que lorsqu’un crime est commis sur une blockchain transparente, il est en fait beaucoup plus facile de suivre et de retrouver l’auteur.

« Certains des plus grands démantèlements récents de réseaux pédophiles n’ont été possibles que parce que les criminels étaient assez stupides pour utiliser Bitcoin. [por ejemplo, en 2019 , en 2021 ]. Et chez DeFi, certains des plus gros vols ont été rapidement restitués une fois que le voleur s’est rendu compte qu’il n’y avait aucun moyen de retirer de l’argent sans être arrêté », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Et pourtant, cette fausse image de « supercodeurs louches » est diffusée par des personnalités comme la sénatrice américaine Elizabeth Warren, a ajouté Jeffrey.

« Ces personnes et ces mécanismes sont les plus transparents et les plus ouverts de l’histoire, bien plus que le monde bancaire sombre que Warren protège. »

Poursuivant cela, Jeffrey suggère que le pire exemple de double standard affectant les crypto-monnaies est probablement le négatif dans Cours de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) pour approuver un fonds négocié en bourse adossé à un BTC « physique ».

« Il ne fait aucun doute que cela aurait dû se produire beaucoup plus tôt – la SEC le bloque clairement pour des raisons autres que » la protection des investisseurs « – il semble qu’elles protègent les grandes banques d’une saine concurrence », a-t-il déclaré.

Jeffrey note que la commissaire de la SEC, Hester Peirce, est d’accord avec le soupçon que les crypto-monnaies ne sont pas traitées équitablement, ayant déclaré ce qui suit en juillet :

« Je pensais que si nous avions appliqué nos normes comme nous les avons appliquées à d’autres produits, nous aurions déjà approuvé un ou plusieurs d’entre eux. Avec chaque jour qui passe, le raisonnement que nous avons utilisé dans le passé pour ne pas passer semble s’affaiblir. »

Le raisonnement en question, selon lequel le marché du bitcoin est sujet à des manipulations, n’est pas quelque chose qui s’applique aussi fortement au marché boursier. En fait, avec des gens comme Elon Musk qui manipulent le cours des actions de Tesla Avec de faux tweets « privés » et avec la SEC facturant les commerçants pour des stratagèmes de manipulation de plusieurs millions de dollars presque chaque année, il est clair que les crypto-monnaies ne sont pas le seul domaine de la finance. avec un problème de manipulation.

Impact environnemental

Vient ensuite l’environnement, où Bitcoin et les crypto-monnaies subissent également un traitement et des critiques injustes.

« L’exemple le plus marquant de ce phénomène est probablement la discussion autour de la consommation d’énergie et des émissions de carbone créées par les blockchains basées sur des modèles de preuve de travail, où des comparaisons très trompeuses sont faites entre certaines applications d’une technologie émergente et des pays ou des secteurs industriels, », a fait valoir Jan Stockhausen, architecte juridique en chef de la plate-forme d’assurance décentralisée Etherisc.

Selon lui, ce n’est pas comparer des pommes avec des pommes et il est injuste de mesurer cette technologie avec un tel critère et de ne pas faire de même avec d’autres filières ou technologies.

De même, vous avez peut-être rencontré un article récent sur le problème apparent des déchets électroniques de Bitcoin, le réseau de mineurs de la crypto-monnaie produisant environ 30 kilotonnes (ou 30 000 tonnes métriques) de déchets électroniques (par exemple, des sociétés minières mises au rebut) par an. Cela peut sembler terriblement mauvais, mais gardez à l’esprit que selon le rapport Global E-Waste Monitor 2020 de l’ONU, le monde a généré environ 53,6 millions de tonnes métriques de déchets électroniques en 2019.

En d’autres termes, Bitcoin représente environ 0,056% des déchets électroniques dans le monde.

Opposition, ignorance, ignorance

Lorsqu’on leur demande d’expliquer pourquoi Bitcoin et les crypto-monnaies ont tendance à subir un traitement inégal, les acteurs de l’industrie ont tendance à se réunir pour les mêmes raisons.

« Un facteur est que les banques centrales considèrent simplement les crypto-monnaies comme une menace pour le système financier traditionnel, et en tant que tel, les sentiments négatifs résultant de ces institutions héritées ne sont pas surprenants », a déclaré Alexander Filatov, co-fondateur et PDG de Laboratoires TON .

La plupart des commentateurs travaillant sur le chiffrement sont d’accord avec cette observation, avec le PDG Spectre.ai Kay Khemani note que la démocratisation et la décentralisation accrues du capital que les crypto-actifs aideront à réaliser entraîneront probablement une perte de contrôle et de pouvoir pour les pouvoirs actuels.

« Cela inspire peut-être un sentiment de terreur parmi les porte-drapeaux proverbiaux, qui travaillent si dur pour défendre le statu quo actuel », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Pour Mark Jeffrey, la peur de perdre (un peu) pouvoir et autorité est souvent associée à des problèmes liés à l’âge, avec des générations plus âgées, caractérisées par « Yellen, Warren et leurs semblables », peut-être incapables de saisir les concepts de propriété numérique. Cependant, il souligne également que l’industrie de la cryptographie présente le système financier hérité avec un véritable rival commercial, qui pourrait vraiment nuire aux résultats des banques.

« Lorsque Coinbase a essayé de lancer Lend, cela aurait rapporté 5% d’intérêt annuel. C’est 100 fois ce que la plupart des banques offrent aujourd’hui. Il y avait une menace très réelle que de grosses sommes soient retirées des banques de la vieille école et transférées à Coinbase; c’était une évidence. Cela aurait vidé les banques », a-t-il déclaré.

Par conséquent, la SEC a menacé Coinbase d’une action en justice et Coinbase s’est conformé avec diligence au produit prévu.

Qu’est ce que l’on peut faire?

Étant donné que le système financier actuel est de facto le centre du pouvoir du monde et qu’il considère les crypto-monnaies comme une menace réelle, que peut réellement faire l’industrie des crypto-actifs pour changer la situation actuelle et éviter un traitement inégal à l’avenir ?

« Continuez à faire ce que vous faites. Continuez à grandir. Continuez à amener plus de gens à investir et à crier sur vos représentants pour permettre aux crypto-monnaies de prospérer », a déclaré Mark Jeffrey, ajoutant que les crypto-monnaies finiront par prospérer malgré les tentatives continues de les supprimer par le biais de la réglementation.

La croissance continue sera probablement le facteur le plus important pour améliorer la réputation et le traitement des crypto-monnaies, mais un autre ingrédient clé sera également l’éducation. C’est ce que suggère Cooper Kunz, ajoutant qu’il faudra du temps pour que l’environnement change en faveur des crypto-monnaies.

Il conclut : « Je pense que la plupart de la perception est due à une mauvaise compréhension d’une classe de technologies fondamentalement nouvelle et innovante, donc le meilleur investissement à faire serait autour de l’éducation. Il est important de considérer combien de temps il a fallu au public pour vraiment comprendre les nouvelles technologies comme Internet et comment cela affecterait leur vie. »

