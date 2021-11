Comment et pourquoi les investisseurs devraient acheter la baisse des actions PLTR

Récemment, des actions de Palantir (NYSE :PLTR) a chuté de plus de 10 % après la publication de ses résultats du troisième trimestre le 9 novembre. Après un creux à la mi-novembre de l’année dernière, l’action PLTR a atteint un sommet historique de 45 $ fin janvier. Maintenant, l’action oscille autour de 22 $, en baisse d’environ 8% depuis le début de l’année (YTD).

Groupe de mégadonnées, Palantir est surtout connu pour sa coopération avec des agences gouvernementales à des fins de lutte contre le terrorisme, de collecte de renseignements et à des fins militaires. Cependant, la gestion s’étend désormais également à des segments commerciaux plus larges, tels que les soins de santé et la fabrication.

Alors que les entreprises du monde entier adoptent de plus en plus la numérisation, l’intelligence artificielle (IA) et la gestion et la sécurité des données deviennent extrêmement critiques. Selon les recherches, le marché mondial des mégadonnées connaîtra une croissance de plus de 247 milliards de dollars « à près de 18 % du TCAC en 2021-2025 ». Appen (OTCMKTS :APXYY), un groupe de données basé en Australie, a également récemment souligné « une augmentation significative d’une année sur l’autre des budgets d’IA, allant de 500 000 $ à 5 millions de dollars par an, en hausse de 55 % par rapport à l’année dernière ».

Il est donc clair que les investisseurs devraient prêter une attention particulière aux sociétés de croissance axées sur les mégadonnées et l’analyse, telles que Palantir. Malgré le sentiment baissier actuel, les investisseurs à long terme pourraient considérer la récente baisse de l’action PLTR comme une opportunité d’acheter le cours de l’action. Regardons de plus près.

Actions PLTR et gains récents

Lancé en 2003 en partie par Pay Pal (NASDAQ :PYPL) co-fondateur Peter Thiel, Palantir fournit des solutions de gestion de données à grande échelle. Il dispose de trois plates-formes principales : Palantir Gotham, Palantir Metropolis et Palantir Foundry.

La direction a récemment publié des mesures financières du troisième trimestre qui ont dépassé les attentes. Pour la période, les revenus ont augmenté de 36% en glissement annuel (YOY) pour atteindre 392 milliards de dollars. De plus, le bénéfice net ajusté s’est établi à 82,1 millions de dollars, en hausse d’environ 51 % par rapport au trimestre de l’année précédente. Pendant ce temps, les bénéfices non-GAAP de 4 cents par action diluée sont restés inchangés en glissement annuel. Enfin, la trésorerie et les équivalents ont terminé le trimestre à 2,33 milliards de dollars, tandis que le flux de trésorerie disponible (FCF) ajusté était de 119 millions de dollars, ce qui implique une marge de 30 %.

Pour l’avenir, la société anticipe une croissance des revenus de 40 %, atteignant 1,53 milliard de dollars. Les prévisions du FCF ont également été relevées de 300 millions de dollars à plus de 400 millions de dollars. Le directeur de l’exploitation Shyam Sankar a déclaré ce qui suit lors de l’appel sur les résultats :

« Je voulais mettre en avant trois thèmes. Premièrement, nous constatons une augmentation des ventes dans la base industrielle de la défense en tant que client […] Deuxièmement, notre travail dans l’automobile, et plus généralement, la mobilité se développe […] Et enfin, notre travail dans le domaine de la santé explose.

Pourtant, malgré le ton optimiste de la direction, les investisseurs en actions PLTR se sont inquiétés du ralentissement de la croissance des contrats gouvernementaux. À cause de cela, ils ont décidé de retirer de l’argent de la table.

Partenariats commerciaux croissants

Ainsi, les investisseurs ont réagi négativement au ralentissement des marchés publics. Cependant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles. En fait, en réalité, la direction de Palantir a développé le côté commercial de l’entreprise. En conséquence, les revenus commerciaux aux États-Unis ont augmenté de 103 % en glissement annuel au troisième trimestre.

Plus tôt cette année, IBM (NYSE :IBM) et Palantir ont lancé ensemble Cloud Pak for Data, une plate-forme qui aide les entreprises à préparer leurs données pour les applications d’IA. Puis en septembre, Palantir s’est engagé dans une prise de participation avec une plateforme technologique d’intelligence géospatiale en temps réel Ciel noir (NYSE :BKSY). Et enfin, le mois dernier, la société a ajouté une société d’analyse de données blockchain Élémentus à son programme Foundry for Builders (entre autres) et a publié un nouveau logiciel pour le marché de la crypto-monnaie numérique.

La direction s’attend à ce que ce logiciel contribue au chiffre d’affaires. En fait, lors de l’appel des résultats, Sankar a commenté ce qui suit :

« Nous allons donner [crypto companies] LBC crédible [anti-money laundering] plates-formes pour leur permettre d’aller de pair et au-delà avec les joueurs hérités. nous allons livrer [regulatory] conformité afin qu’ils puissent se concentrer sur les perturbations. Et bien sûr, ils sont invités à nous payer en crypto.

Si quoi que ce soit, tout cela contribue à justifier l’achat d’actions PLTR.

Ajouter Palantir aux portefeuilles

Parmi les 10 analystes interrogés sur CNN Money, l’action PLTR a une cote « hold ». De plus, le consensus table sur un objectif de cours médian sur 12 mois de 24,50 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 9 % à partir de la clôture du 17 novembre.

À l’heure actuelle, la fourchette de prix sur 12 mois se situe actuellement entre 18 $ et 31 $. Par conséquent, si vous n’êtes pas actuellement un investisseur dans PLTR, vous pouvez envisager d’acheter en baisse, en particulier si l’action tend vers 21 $ ou moins.

Alternativement, les lecteurs intéressés pourraient envisager d’acheter un fonds négocié en bourse (ETF) qui offre une exposition à l’action PLTR en tant que holding. Plusieurs exemples sont les ETF Innovation ARK (NYSEARCA :ARKK), les FNB Defiance Nouvelle Génération Big Data (NYSEARCA :GRANDE), les FNB Renaissance (NYSEARCA :introduction en bourse), les Technologie Ultra ProShares (NYSEARCA :ROM) et le ETF sur le sentiment social des vecteurs VanEck (NYSEARCA :BOURDONNER).

Enfin, les lecteurs expérimentés dans les options pourraient également envisager de vendre des options de vente garanties en espèces. Ils seraient appropriés si vous êtes légèrement haussier ou neutre sur l’action PLTR. La vente d’options de vente garanties en espèces génère un revenu grâce à la prime reçue.

Par exemple, l’action PLTR s’est récemment négociée à environ 22,55 $. Une transaction potentielle consisterait à vendre les options de vente de 22 $ à expiration le 21 janvier 2022. Et la prime d’option actuelle est de 1,55 $. Par conséquent, le rendement maximum pour le vendeur le jour de l’expiration serait de 155 $, hors commissions et frais de négociation.

Si le vendeur de vente se voit attribuer l’option, le risque maximum est similaire à celui de la détention d’actions mais partiellement compensé par la prime reçue.

L’essentiel sur le stock PLTR

Actuellement, les actions de PLTR se négocient à 29,27 fois les ventes et à 19,92 fois la valeur comptable. De plus, le ratio cours/bénéfices (P/E) à terme s’élève actuellement à 149,45 fois, selon Seeking Alpha. Bien que ces mesures impliquent une valorisation riche, elles ne sont pas rares pour une action du secteur en croissance rapide de la cybersécurité.

À titre de comparaison, voici comment se situent certains ratios prix/ventes (P/S) de plusieurs autres noms de logiciels et de cybersécurité. À l’heure actuelle, Cloudflare (NYSE :RAPPORTER) s’élève à 110,81 fois, Grève de foule (NASDAQ :CRWD) s’élève à 52,85 fois, Datadog (NASDAQ :DDOG) à 66,39 fois et Flocon de neige (NYSE :NEIGER) à 121,81 fois.

En tant qu’entreprise à forte croissance, les actions de Palantir sont volatiles. De plus, si Wall Street s’inquiète encore plus des niveaux de revenus dans les mois à venir, le sentiment négatif pourrait probablement se poursuivre. Néanmoins, toute nouvelle baisse du stock de PLTR devrait être considérée comme une opportunité de l’acheter à long terme.

