Comment et quand se retirer des placements en fonds communs de placement – ​​Voici tout ce que vous devez savoir

La bonne approche pour vendre ou sortir des investissements en fonds communs de placement ;

Tout en investissant dans des fonds communs de placement, il y a plusieurs choses qu’il faut déterminer – à partir de l’endroit où investir jusqu’à quand vendre quel fonds. Sur la base de la stratégie « acheter bas, vendre haut », de nombreux investisseurs attendent que le marché baisse pour acheter bas et vendre les parts lorsque le marché est haut, mais c’est plus facile à dire qu’à faire.

Les investisseurs doivent donc suivre la bonne approche lors de la vente de parts ou de la sortie de placements dans des fonds communs de placement pour en tirer le maximum d’avantages.

La bonne approche pour vendre ou sortir de placements en fonds communs de placement

Investissements liés à l’Objectif Financier : Il est toujours recommandé d’acheter des fonds communs de placement avec un objectif financier clair en tête et la bonne répartition de l’actif. Anurag Garg, PDG et fondateur de Nivesh, déclare : « Il faut acheter les bons fonds, en tenant compte de plusieurs paramètres objectifs au sein de chaque classe d’actifs. Si la sélection des fonds a été effectuée avec ce processus, l’investisseur doit conserver les investissements jusqu’à ce que l’objectif financier soit atteint et ne pas prendre une décision impulsive de vendre en raison d’un changement temporaire des conditions du marché externe.

Cela dit, il faut faire une exception s’il y a un changement fondamental dans l’attribut d’un fonds, ce qui peut nécessiter la vente du fonds plus tôt que prévu.

Changement de la situation du marché extérieur : Il existe de nombreux facteurs de marché externes qui obligent les investisseurs à restructurer leurs portefeuilles. Par exemple, ajoute Garg, « si les taux d’intérêt augmentent, il est prudent de déplacer les fonds de dette à plus longue échéance (comme les fonds Gilt) vers des fonds de dette à plus courte échéance, et vice versa. »

Un changement dans l’attribut fondamental du fonds : Il pourrait y avoir un changement fondamental dans les caractéristiques du fonds, ce qui pourrait nécessiter la vente des parts du fonds. Le changement d’attribut peut conduire à modifier la raison fondamentale pour laquelle l’investissement a été effectué dans le fonds.

Par exemple, Garg ajoute : « SEBI a modifié les règles d’allocation des investissements par les fonds à capitalisation multiple en septembre 2020. La règle exigeait que ces fonds allouent un minimum de 25 % aux actions de grande, moyenne et petite capitalisation. Cela enlevait la flexibilité dont jouissaient ces fonds. Elle a ensuite conduit à la création d’une nouvelle catégorie de fonds Flexi cap. Un événement comme celui-ci est un changement fondamental dans l’attribut du fonds et peut obliger un investisseur à vendre les parts et à déplacer le corpus vers un autre fonds dont les attributs correspondent aux exigences de l’investisseur.

Sous-performance par rapport à ses pairs : Si un fonds sous-performe ses pairs et que cette sous-performance peut être attribuée à la stratégie adoptée par le gestionnaire de fonds, alors les experts disent que l’investisseur peut prendre des appels pour passer à des pairs plus performants. Pour toutes les décisions de sortie, les investisseurs doivent également tenir compte des implications de la charge de sortie et de la fiscalité avant de prendre la décision finale.

