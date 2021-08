Comment et si s’intègre dans le multivers de l’univers cinématographique Marvel

What If, la nouvelle série qui devrait bientôt arriver sur Disney +, est un type de production très différent de ce que les fans ont l’habitude de voir de la part des gens de Marvel Studios. Pour commencer, il y a le fait que la nouvelle série est animée – mais sa narration et sa relation avec d’autres projets de la société sont bien plus importantes. Les différents épisodes utilisent des éléments de l’univers cinématographique Marvel établi, y compris des personnages, des lieux et des événements spécifiques, mais certains ajustements sont apportés pour les distinguer et les distinguer des histoires que nous connaissons déjà.