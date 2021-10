Comment était Internet en Espagne en 2000 ?

Beaucoup de choses ont changé en 20 ans dans tous les domaines, mais surfer sur internet en 2000 Cela a peu à voir avec ce que nous faisons maintenant. Oui, nous sommes assis devant un écran, mais l’évolution a été incroyable. Nous vous invitons à jeter un regard en arrière pour découvrir à quoi ressemblait la voile à cette époque.

Surfer sur Internet en 2000 : comment nous avons changé

En l’an 2000, il y avait dans notre pays environ 2 millions d’internautes disposant d’une connexion à domicile. Beaucoup l’ont fait exclusivement depuis leur lieu de travail ou leur université, qui avait l’équipement pour le faire. Si vous vouliez avoir Internet à la maison, vous deviez acheter un modem, dont la vitesse maximale avant les réseaux RNIS était de 56 kbps. La chose RNIS était une percée, d’une part les données voyagées et d’autre part la voix. Un modem standard a désactivé le téléphone lorsque nous nous sommes connectés. Pour cette raison, la phrase « déconnecter, je dois appeler » était très fréquente. Trop.

Se connecter n’était pas, et est toujours, gratuit. La chose habituelle était de louer quelques minutes par mois que vous pourriez distribuer au quotidien, le forfait avait encore du temps, et à un prix assez élevé. En fait, les programmes qui contrôlaient le temps que vous aviez été connecté sont devenus très à la mode. Pour avoir Internet, nous avons installé l’accès à partir d’un CD, fourni par des opérateurs tels que Telefónica ou Wanadoo. Et à partir de là, nous avions déjà

Le courrier électronique était déjà implanté depuis des années dans d’autres environnements tels que l’enseignement ou le travail, mais Il a continué à attirer l’attention. Celui de pouvoir communiquer apparemment sans frais, en temps réel et avec n’importe qui, semblait venir d’une autre galaxie. Qui conserve encore son premier compte de messagerie ?

La La technologie Wi-Fi n’a pas encore été mise en œuvre, vous deviez connecter votre modem avec le même câble téléphonique. La connexion était une partie de sons étranges provenant de cet appareil qui a ouvert la porte au monde. Et si un appel téléphonique arrivait, la chose habituelle était que le routeur se déconnectait et que votre connexion était interrompue.

Mais alors qu’Internet en 2000 était presque héroïque, il avait sa magie. Maintenant, nous avons banalisé le visionnage d’un film 1080 sans coupures ni interruptions. Il y a 20 ans Il vous a fallu environ 5 minutes en moyenne pour télécharger une chanson de 4 Mo via Napster. Il fallait bien mesurer ses temps de connexion pour ne pas manquer de minutes tarifaires le reste du mois. Et la navigation était très lente, la conception des sites Web était horrible dans de nombreux cas et avoir 3 onglets ouverts dans le navigateur n’était guère plus qu’un suicide.

Cependant, grâce à cet Internet primitif, nous avons réussi à jeter les bases de celui que nous avons actuellement. Depuis le mobile à la vitesse 5G et avec tout le luxe du confort. Combien nous avons changé en seulement 20 ans !