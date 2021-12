Comment était le Volkswagen BlueSport Concept et ce qu’il nous a offert | Moteur

La mission de la marque allemande avec le Volkswagen BlueSport Concept était de faire une digne rivale à la Mazda MX-5, la référence dans le segment des roadsters anciens.

Il n’y a rien de compliqué ici. Cette voiture a le travail le plus simple possible. Simple, mais terriblement difficile. Un travail qui a été contourné, raté ou mis en bouteille par les meilleurs constructeurs automobiles du monde. La mission de Volkswagen est de faire un rival crédible pour la Mazda MX-5 : avant vous le Volkswagen BlueSport.

Regardez les cadavres éparpillés autour du bord. Dans la vingtaine, Mazda a écrasé le MR2. Et MGF et TF. Aussi la Fiat Barchetta. La BMW Z3 de faible puissance et de faible puissance, qui allait très bien avec la BMW Z4. La Honda CRX del Sol, qui était de toute façon un engin à moitié coupé.

Surmonter les barrières qui ont vaincu ces voitures ne sera pas facile. Mais Volkswagen est devenu, ces cinq dernières années, un constructeur automobile qui n’a pas l’habitude d’échouer.

À l’heure actuelle, désolé de le dire, le BlueSport n’est rien de plus qu’un concept. D’autre part, il est très réaliste et soigneusement conçu sur la stricte base de l’utilisation de véritables composants Volkswagen et du respect des lois mondiales. Il est également intelligemment emballé, offrant suffisamment espace à l’intérieur pour les personnes de grande taille.

Le porteur du projet concept est un vrai motard, Marco Fabiano : « Mon père travaillait pour Volkswagen et je suis né à Wolfsburg, mais je m’appelle italien », plaide-t-il avec son fort accent allemand, et je suppose qu’être italien est une bonne base pour acquérir l’esprit d’une petite voiture de sport.

Son ingénierie était diligemment exempte d’intrusion dans la mission. « Le MX-5 a toujours été le but. L’idée était qu’elle soit à moteur central et bon marché car nous avons déjà l’Audi TT à moteur avant la plus chère du groupe. Et ça allait toujours être une voiture légère à quatre cylindres. » Non pas que ce soit une limite aux performances : il sourit à l’idée d’une BlueSport propulsée par le moteur Scirocco R de 265 ch.

Faire les choses avec une variété étonnante de moteurs fait partie de la manière Volkswagen. Pour bousculer la cage Mazda, vous aurez le fabuleux petit Moteur 1.4 TSI, désormais disponible jusqu’à 180 ch. Mais la voiture d’exposition a un moteur diesel.

Ce qui peut sembler étrange jusqu’à ce que vous regardiez la situation dans son ensemble : il a été dévoilé à Detroit, et Volkswagen fait actuellement de son mieux pour percer la dure conscience américaine que les diesels sont une meilleure option verte que les hybrides.

De toute façon, il a un diesel donc je dois conduire un diesel. Et elle roule très bien, pour une voiture d’exposition. La majeure partie de la carrosserie est en acier véritable et les pièces de suspension sont conventionnelles. Le moteur est le diesel Volkswagen 2.0 normal, avec une augmentation jusqu’à 180 ch, qui gère la boîte DSG.

Habituellement, nous devons conduire des concept-cars en captivité, mais cela est enregistré sur l’autoroute et je suis sur une route de montagne avec.

L’avant léger se guide presque dans les virages, la direction a une certaine sensation, ce qui est un impact délicieux sur un concept, et l’arrière s’accroupit et s’agrippe à la sortie. Mais au-delà de dire qu’il est évident qu’il y a un potentiel incroyableCela n’a pas de sens de creuser trop profondément dans le châssis, car les pièces changeraient pour la production.

Le concept comprend la suspension avant de la Polo et l’arrière de la Golf, mais la version réelle utiliserait le nouvel ensemble de composants MQB qui se trouve dans l’Audi A1 et supportera à terme toutes les voitures à moteur transversal du groupe. Cela fournirait également des composants électroniques.

Volkswagen calcule un 0-100 km/h en environ 6,2 secondes avec ce groupe motopropulseur. Mais le moteur diesel ne convient pas à la voiture, c’est comme le manche d’une hache sur un scalpel. Vous voulez quelque chose avec plus de précision, plus d’effervescence, plus d’enthousiasme. Un moteur à essence, en d’autres termes.

Volkswagen reconnaît que le diesel sera performant dans le test de consommation combinéeMais cette économie n’est pas seulement due au moteur, mais aussi à la légèreté, à la faible résistance et au système Start/Stop, on peut donc s’attendre à ce qu’un TSI soit également économique.

Cela a l’air merveilleux. Que ne peut-on pas dire pour les autres rivaux ratés de la MX-5. Les passages de roues ajoutent du caractère et les feux arrière attirent l’attention, exagérant l’allure baissée. C’est le travail d’une équipe dirigée par Thomas Ingenlath au studio de design avancé de Volkswagen à Potsdam.

À moins que quelqu’un ne prenne une décision stupide, une version de production n’aurait pas besoin d’être beaucoup diluée.

Bien que l’intérieur ne survivrait probablement pas intact. Je peux parier que ces jolies commandes de chauffage disparaîtront. Le but de cette voiture est qu’elle sera amusante, qu’elle sera bien faite et qu’elle ne coûtera pas cher. Les « big shots » prendront la décision dans les semaines à venir.

Si oui, attendez-vous à la voiture dans deux ans. Bien sûr, d’autres constructeurs automobiles ont échoué, mais jetez un œil à cela et demandez-vous si cela pourrait mal tourner.

(L’article est paru pour la première fois dans le numéro 194 du magazine Top Gear (2009). Un texte original de Paul Horrel)

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.