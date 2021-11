Comment était Xavi en tant qu’entraîneur au Qatar ?

Xavi serait sur le point de rejoindre le FC Barcelone, l’équipe qu’il dirigeait autrefois, en tant que manager. Outre sa carrière de joueur légendaire, l’autre atout de Xavi est son expérience d’entraîneur au Qatar.

Les fans de football européen ne regardent probablement pas beaucoup Al-Sadd, alors explorons à quoi ressemblait son temps à les entraîner.

Xavi a d’abord rejoint Al-Sadd en tant que joueur, directement après avoir remporté le triplé avec Barcelone en 2015. Il a joué avec eux pendant quatre ans tout en obtenant ses badges d’entraîneur, se préparant à prendre la relève après sa retraite.

Après avoir pris sa retraite en tant que joueur en 2019, il a immédiatement pris la relève en tant qu’entraîneur d’Al-Sadd.

Al-Sadd est une équipe de la capitale du Qatar, Doha, et est l’équipe qui a remporté le plus de fois la Qatar Stars League – 15. Cependant, lorsque Xavi a rejoint en tant que joueur, ils avaient du mal à suivre leurs rivaux et régulièrement terminer deuxième ou troisième. Il faudrait attendre la dernière saison de Xavi en tant que joueur pour qu’Al-Sadd remporte son premier titre de champion en six ans.

Au cours de sa première année en tant qu’entraîneur, Xavi a pu mener Al-Sadd à deux victoires en coupe et aux demi-finales de la Ligue des champions asiatique, mais ils ont terminé à une troisième décevante de la ligue.

La saison suivante, les hommes de Xavi ont réussi à décrocher un triplé national avec une victoire en championnat et deux coupes, dont la prestigieuse coupe de l’émir du Qatar.

Actuellement, Al-Sadd est à nouveau en tête du classement au Qatar. Ils ont huit victoires et un nul en neuf matches et semblent presque imbattables.

Xavi, comme vous pouvez vous y attendre, privilégie une approche du football basée sur la possession en tant qu’entraîneur. Considéré comme le maestro au cœur de l’Espagne et du style tiki-taka de Barcelone, il n’est pas surprenant que ses équipes jouent avec une philosophie similaire. Cependant, il n’a pas opté pour le 4-3-3 traditionnel qu’ils utilisent à Barcelone, mais plutôt une formation en 4-2-3-1 ou 3-4-3.

Il donne la priorité à une accumulation méthodique en utilisant des passes courtes et Al-Sadd a tendance à gagner la bataille de possession à chaque match joué. Santi Cazorla, que Xavi connaît de l’équipe nationale espagnole, est désormais le visage de l’équipe et fait partie intégrante à la fois de la possession et de la création d’occasions.

Xavi veut que son équipe garde le ballon en mouvement, mais veut également que les joueurs eux-mêmes continuent de bouger. Il veut qu’ils fassent souvent des courses vers l’avant ou trouvent de l’espace pour perturber les défenses de l’opposition.

Malgré les longs ballons décourageants, Xavi veut toujours qu’Al-Sadd fonctionne à grande vitesse avec beaucoup de passes rapides et de football à une touche. Et sur le plan défensif, l’équipe de Xavi utilise la possession pour priver l’adversaire de nombreuses chances sur le ballon. Quand ils perdent le ballon, ils comptent sur une presse urgente pour le récupérer et éviter que leur ligne haute ne soit exposée.

La nomination de Xavi à Barcelone marquerait probablement un retour au style tiki-taka qui a été quelque peu abandonné par Ronald Koeman. Cependant, Xavi apporte de nouvelles idées qui, espère-t-il, aideront à revitaliser son ancien club. Quique Setién a promis une approche similaire de « retour aux racines de tiki-taka » et a été limogé peu de temps après. Xavi arrive avec une équipe beaucoup plus faible, à laquelle il manque Lionel Messi, Luis Suárez, Antoine Griezmann ou Ivan Rakitić. Cependant, Xavi a un avantage dans le sens où il a beaucoup de jeunes à sa disposition pour s’adapter au type de joueurs qu’il souhaite.