Comment éteindre un iPhone 13

La façon d’éteindre votre iPhone a changé avec les dernières générations, y compris la 13. Ces techniques fonctionnent également sur certains modèles plus anciens, notamment la gamme X, 11 et 12. (Les modèles plus anciens ont une méthode différente.)

Éteindre un iPhone 13

Maintenez enfoncés le bouton d’augmentation ou de diminution du volume et le bouton sur le côté droit en même temps. Maintenez et faites glisser l’option « glisser pour éteindre » Après 30 secondes, votre appareil s’éteindra.

Le processus est le même que sur l’iPhone 12, comme le montre la vidéo ci-dessous.

Pour allumer un iPhone 13, maintenez enfoncé le bouton sur le côté droit jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse (cela prendra quelques secondes).