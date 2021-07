Comment étendre la capacité de stockage SSD de votre PS5

Sortez la tête Phillips, car vous devrez retirer ce placage.Photo : Hopix Art (Shutterstock)

Aujourd’hui, dans un nouvel article sur le site Web de PlayStation, Sony a expliqué comment étendre l’espace de stockage SSD pour la PlayStation 5. Le processus est, du moins pour ceux qui n’ont pas d’expérience avec ce genre de choses, potentiellement un casse-tête. .

Sony a confirmé pour la première fois l’extension du stockage pour la PS5 en novembre et a noté qu’elle utiliserait un disque SSD M.2. Il y a aussi le problème dont les jeux PS5 ont besoin pour fonctionner sur un SSD ; un simple disque dur n’est tout simplement pas conçu technologiquement pour exécuter des jeux de nouvelle génération. Bien qu’il soit possible de stocker et de jouer à des jeux PS4 à partir d’un lecteur externe, pendant des mois, les utilisateurs de PS5 ont dû travailler avec 667,2 Go de capacité de stockage pour les jeux PS5. (Malgré une liste de 825 Go sur la boîte, une partie de l’espace sur le système est occupée par le système d’exploitation, des fichiers essentiels et un champ “autre” frustrant et déconcertant qui gonfle sans explication.)

Pour l’instant, la possibilité d’étendre le SSD d’une PS5 sera déployée dans une mise à jour du système fournie aux utilisateurs dits bêta. (Pour les non-initiés, voici comment accéder à ce programme.)

Tout d’abord, il existe quelques prérequis quant aux lecteurs que vous pouvez et ne pouvez pas stocker. Vous êtes limité en capacité et pouvez choisir quelque chose qui propose entre 250 Go et 4 To de stockage. La vitesse de lecture doit être d’au moins 5 500 Mo par seconde. Le module lui-même doit être l’une des cinq dimensions spécifiques en longueur : 30 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm, 110 mm et 22 mm de large. (Sony dit qu’un lecteur de 25 mm n’est pas pris en charge par la PS5.) Vous en aurez également besoin avec cette interface : « SSD PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe ».

Ensuite, vous aurez besoin d’un dissipateur thermique, à condition que le lecteur que vous obtenez n’en ait pas intégré. Voici une image – qui semble avoir été extraite directement d’un guide réglementaire publié par le gouvernement, le type de texte le plus célèbre et convivial – détaillant les dimensions recommandées pour un double face :

Illustration : Sony

Et puis – oui, il y a plus – vous devrez démonter partiellement votre console en enlevant les plaques externes, en dévissant le couvercle du connecteur d’extension, en vissant soigneusement votre SSD, en ajustant l’entretoise à l’intérieur, puis en réinstallant le couvercle et les plaques avec quelques espace supplémentaire, dont Sony recommande environ 2 cm. Sony a détaillé cela dans une série d’illustrations de brochures IKEA.

À noter : avant de faire quoi que ce soit, vous devez vous assurer que votre PS5 est entièrement à jour. Vous pouvez vérifier cela en vous dirigeant vers le sous-menu “Logiciel système” sous le menu “Système” dans les paramètres de votre console. L’option « informations sur la console » devrait vous indiquer si vous utilisez ou non la dernière version, qui, encore une fois, ne sera déployée que pour les utilisateurs bêta. Après avoir installé avec succès votre SSD, vous devriez voir un nouveau champ dans les zones de stockage du système d’exploitation de votre PS5 indiquant les options pour un « SSD M.2 ».

Sur Xbox Series X/S, pour augmenter la capacité de votre SSD, vous branchez une carte d’extension propriétaire de 1 To de 219 $ dans un emplacement de la console.

