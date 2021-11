Comment Eternals cause de graves problèmes dans le multivers MCU

Eternals est sorti dans les salles, et c’est certainement un film Marvel que vous devriez voir malgré les controverses inutiles qui ont quelque peu entravé la sortie. Ce n’est pas un film de super-héros parfait, mais il n’y a probablement rien de tel. Mais c’est une aventure MCU, contrairement à tout ce que nous avons vu jusqu’à présent. C’est l’histoire d’origine de pas moins de dix super-héros auxquels nous devons nous habituer dans un seul film, plutôt qu’une série de films s’accumulant à cette énorme menace à laquelle ils doivent faire face. Là encore, il n’y a aucun moyen d’introduire les héros dans d’autres films car ce ne sont pas vos Avengers moyens. Ce sont des êtres immortels capables de manier une énergie cosmique au-delà de ce que la plupart des Avengers peuvent faire. Pourtant, ils n’ont jamais été impliqués dans la défense des humains comme l’ont fait les Avengers. Il n’y a donc aucun moyen naturel de construire la franchise Eternals au sein du MCU en introduisant un plus petit nombre de héros à la fois.

Eternals est également un grand film de représentation, quelque chose que Disney a seulement commencé à adopter. Il y a eu beaucoup de recul pour cela, y compris la censure sur certains marchés internationaux. Mais, espérons-le, Marvel ne fait que commencer, étant donné que les X-Men n’ont pas encore été livrés. Et Eternals apporte la vision d’un réalisateur oscarisé, qui, espérons-le, travaillera sur d’autres projets MCU sur toute la ligne.

Ce qui est génial avec le film, c’est la façon dont il complique le multivers de Marvel. Eternals est le 26e film MCU de Marvel, mais cela change tout. Avant d’entrer dans cette revue spoiler-y des concepts qu’Eternals apporte à la table, je vous préviens que plusieurs spoilers sont entrants. Cela ne vient pas seulement d’Eternals, mais aussi d’Avengers : Endgame, Loki et What If…?. Vous voudrez voir tous ces titres MCU, de préférence dans l’ordre chronologique, avant de passer à ce qui suit ci-dessous.

Les vengeurs chétifs du MCU

Les Avengers sont une équipe formidable lorsqu’ils sont prêts à travailler ensemble. Ils ont remporté une victoire massive pour tout l’univers dans Endgame. Ils ont battu Thanos (Josh Brolin), se regroupant contre toute attente après avoir subi une défaite massive. Marvel avait besoin de 20 films répartis sur une décennie pour arriver à la conclusion épique de Infinity War et Endgame. Mais cela nous a ensuite fait réaliser à quel point les Avengers sont petits dans le grand schéma des choses. Et il l’a fait en seulement un an, avec l’aide de Loki, What If…?, et – maintenant – Eternals.

Le multivers est là, et il est rempli de menaces bien plus importantes que Thanos. Les menaces auxquelles les futures équipes des Avengers devront faire face – et certains Eternals feraient mieux de s’en tenir.

Mais Eternals complique également le multivers au point où Marvel devra trouver des explications intelligentes pour tout.

Les pierres de l’infini et les éternels

Nous devons tout oublier de la guerre d’infini. Marvel a clairement indiqué ce point dans Loki, où ce sont de glorieux presse-papiers sans pouvoir. C’est-à-dire qu’ils ne travaillent pas à la TVA, qui est probablement située hors du temps – ou dans le royaume quantique. La présence des Infinity Stones dans l’univers est ce qui permet à cet univers d’exister. Ils sont là depuis le début. Et dans la chronologie du MCU, ils ont été déchiquetés en atomes. Thanos fait cela au début de Fin du jeu, mais les pierres restent dispersées dans l’univers sous forme de poussière cosmique.

À l’avenir, l’histoire du MCU ne concernera plus les Infinity Stones. Mais nous ne pouvons pas oublier qu’ils existent depuis des éons, tout comme les Celestials de Endgame ou la variante He Who Remains de Kang (Jonathan Majors) dans Loki.

Si vous avez vu Eternals, vous avez probablement réalisé que les Infinity Stones ne suffisent pas. Ils doivent exister pour garder la réalité MCU hors de l’obscurité. Mais sans les Célestes, il n’y aura pas de lumière réelle dans l’univers pour soutenir la vie.

Les Celestials ne sont pas exactement les méchants des Eternals

Arishem (David Kaye) est le céleste en charge de tout. Il semble être le vrai méchant du film. Et c’est ce que nous avons pensé après avoir lu les fuites de l’intrigue au cours des semaines précédentes. Mais ce n’est pas tout à fait vrai. Il explique à Sersi (Gemma Chan) que les Célestes sont vitaux dans le cycle de vie de l’univers.

Un céleste consomme l’énergie d’une planète entière en s’élevant, la détruisant dans le processus. Tiamut, le Céleste enterré à l’intérieur de la Terre, aurait fait la même chose à la planète sans les Éternels. Mais une fois qu’un céleste s’élève, après des millions d’années de croissance à l’intérieur de la planète, il construit la vie. Un céleste fera des soleils et de la gravité à partir de cette énergie. À son tour, cela créera d’autres galaxies et la vie émergera sur d’autres planètes. D’autres œufs célestes atteindront alors certaines de ces planètes. Et d’autres Éternels devront s’assurer que la vie intelligente prospère sur cette planète pour maintenir ce cercle de vie en place.

Sans Célestes, il n’y aurait pas de vie dans l’univers. C’est même si Infinity Stones lui apporterait toujours un équilibre et le protégerait des autres menaces.

Arishem, un céleste dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

Le pouvoir d’Arishem est relatif

Pourtant, aussi puissants que puissent être les Célestes, ils ne peuvent pas être présents partout. C’est clair compte tenu de ce qui se passe dans Eternals. Ils ont conçu des expériences pour les aider dans leurs tâches sous la forme des Déviants et des Éternels. Nous savons maintenant que les deux ont échoué.

Arishem pourrait créer la vie dans l’univers et les outils pour la soutenir. Et il a le pouvoir de détruire la Terre. C’est très clair à partir de cette scène incroyable à la fin du film où les gens partout sur Terre auraient vu le Céleste apparaître dans l’espace.

Mais il n’a pas pu empêcher Thanos d’effacer la moitié de la vie dans tout l’univers de cette chronologie. Et Eternals met vraiment les choses en perspective. Thanos et son génocide ont en fait retardé l’émergence sur Terre, ralentissant la croissance de Tiamut. La même chose aurait pu se produire sur d’autres planètes où la moitié de la vie intelligente a disparu.

Un éternel créant une galaxie dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

Kang pourrait toujours être la plus grande menace du MCU

Il ne suffit pas de jongler avec Infinity Stones et Celestials pour comprendre comment et pourquoi l’univers existe dans le MCU. Nous en obtenons plusieurs volets grâce au multivers, qui est un thème massif de la phase 4.

Comme nous l’avons vu dans Loki, Kang est un ennemi incroyablement féroce. Cela fait paraître Thanos petit en comparaison. Même l’Ultron que nous avons pu voir dans Et si… ?, lui-même une menace plus importante que Thanos, pâlit par rapport à Kang. C’est parce que Kang a un pouvoir qu’aucun des autres méchants n’a. Il développera une technologie lui permettant de microgérer le flux des événements.

Tout ce qui s’est passé sur Terre jusqu’à la fin de Fin du jeu s’est produit parce que Celui qui reste l’a ordonné de cette façon. La première chose hors de son contrôle pourrait être la danse de Captain America (Chris Evans) avec Peggy Carter (Hayley Atwell) à la fin du film. C’est le genre d’événement que la TVA punirait en créant des succursales. Et la chronologie du MCU ne se diversifie qu’après que Loki (Tom Hiddleston) et Sylvie (Sophia Di Martino) aient tué la version douce de Kang dans la finale de Loki.

Kang (Jonathan Majors) dans la finale de Loki. Source de l’image : Marvel Studios

Kang peut-il déjouer les Célestes ?

Dans cet esprit, je ne peux que me demander si Kang peut réellement arrêter tous les événements d’émergence. Les Célestes pourraient être les créateurs de la vie dans l’univers, les Éternels gardant ces œufs. Et les Infinity Stones sont nécessaires dans une chronologie pour le stabiliser. Mais Kang pourrait effectivement gâcher l’urgence en microgérant le temps. Après tout, Kang a permis à Thanos d’effacer la moitié de l’existence humaine dans Infinity War. Il aurait pu arrêter cela si cela servait ses intérêts. Et avec cela, cela a retardé l’arrivée de Tiamut. On pourrait dire que Kang s’est assuré de suspendre l’émergence de cinq ans afin que les Éternels puissent atteindre un point où ils se révolteraient.

N’oublions pas que Kang doit naître au troisième millénaire. Et cela ne peut pas arriver si la planète est détruite d’ici là.

Qu’en est-il des Eternals dans le multivers du MCU?

Mes questions Eternals ne s’arrêtent pas là. Maintenant que nous commençons à explorer le multivers, je ne peux que penser que chaque univers doit avoir son propre groupe Eternals. Et ses propres Célestes. Ces derniers sont des êtres surpuissants qui rendent la vie possible dans ces univers. Il serait donc logique qu’ils soient conscients du multivers. Mais et s’ils ne le font pas ?

De gauche à droite : Sprite (Lia McHugh), Ikaris (Richard Madden), Thena (Angelina Jolie), Kingo (Kumail Nanjiani), Gilgamesh (Don Lee), le valet de King (Harish Patel) et Sersi (Gemma Chan) dans Eternals Bande annonce. Source de l’image : Marvel Studios

Quand Arishem explique à Sersi ce que font les Célestes, il appelle cet univers « notre univers ». Ce n’est pas comme si Arishem était assis hors du temps comme Kang ou The Watcher (Jefferey Wright). Le temps est une chose réelle pour les Célestes, qui comptent en fait des millions d’années entre les émergences. Ils sont investis dans cet univers, remplissant leur rôle crucial. Ils ne peuvent pas être témoins de tout cela depuis un endroit hors du temps comme Kang. Ils ont une base, la World Forge, qui se trouve quelque part dans cet univers.

De même, d’autres Celestials et Eternals pourraient être responsables des différentes réalités qui coexistent dans le multivers aux côtés de la réalité principale du MCU.

The Eternals est un film MCU à ne pas manquer

Avec tout cela à l’esprit, Eternals est un film à ne pas manquer. Marvel a dit que l’image allait tout changer dans le MCU, mettant les choses dans une perspective différente. Et c’est précisément ce que fait le film. Les choses deviennent de plus en plus compliquées et il sera assez intéressant de voir ce qui va suivre. Et comment les « chétifs » Avengers pourront faire face à tout cela. S’il manque une chose aux Eternals, c’est une sorte de réaction de camée des Avengers en service lorsque l’émergence s’est produite.

Nous aurons besoin de plus d’explications en cours de route pour les futures aventures mettant en vedette Eternals. Et d’après l’apparence de ces scènes post-crédits, nous allons certainement voir plus d’Eternals dans le MCU.