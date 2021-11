Comment Eternals pourrait ramener Thanos, l’ennemi le plus dangereux des Avengers

Eternals est maintenant disponible, livrant un élément essentiel de la mythologie MCU. Le film change tout dans l’univers passionnant d’histoires interconnectées de Marvel, mettant les choses dans une perspective différente. Eternals livre également quelques surprises clés sur certains personnages que nous avons appris à aimer dans les phases précédentes du MCU, y compris un teaser auquel le méchant le plus dangereux que les Avengers ont dû affronter pourrait revenir. C’est Thanos, bien sûr.

N’oubliez pas que vous êtes sur le point d’entrer dans beaucoup de spoilers Eternals et MCU Phase 4, vous devez donc vous assurer d’avoir tout regardé dans la chronologie du MCU jusqu’à présent avant de continuer.

Le cas curieux des méchants de Marvel

Marvel a passé plus d’une décennie sur les films MCU pour nous donner un méchant fantastique. C’est Thanos de Josh Brolin, que nous n’avons vu que dans de courtes scènes post-crédits avant qu’il ne fasse sa marque dans Guerre d’infini. Ensuite, nous avons vu les Avengers le tuer deux fois dans Endgame.

Mais Marvel n’a eu besoin que d’un an pour reléguer Thanos dans un niveau inférieur de méchants. Et, pour être juste, cela a également été le cas avec les Avengers, qui auront plus de mal à combattre les plus gros méchants de la phase 4. Eternals le prouve encore plus.

Arishem, un céleste dans la bande-annonce finale d’Eternals. Source de l’image : Marvel Studios

Le film nous a juste donné un méchant absolu, et il n’est même pas si méchant. Arishem (David Kaye) voulait anéantir toute la planète Terre, pour donner vie à un autre céleste, Tiamut. Mais vous ne pouvez pas blâmer les Célestes d’avoir détruit des planètes comme ça. Si l’on en croit Arishem, les Célestes sont essentiels à la vie dans l’univers. En conséquence, Arishem est un antagoniste terrifiant pour les Avengers.

Avant cela, nous avons découvert une menace à Shang-Chi qui a alerté les Avengers. C’est quelque chose qu’aucun des Sorciers Suprêmes n’a jamais rencontré. Ne pas savoir ce qui pourrait arriver vers la Terre est également beaucoup plus effrayant que Thanos.

Ceux qui ont regardé Et si… ? avant d’arriver à Eternals, sachez également qu’au moins deux puissants méchants résident dans le multivers. Une version d’Ultron efface la vie partout où il va, et il le fait plus férocement et plus efficacement que Thanos ne le pourrait jamais. Soit dit en passant, cet Infinity Ultron a coupé Thanos en deux.

Infinity Ultron apparaît dans le choquant What If…? épisode 7 cliffhanger. Source de l’image : Marvel Studios

Nous avons des méchants encore plus gros que Thanos

Ensuite, il y a Strange Supreme (Benedict Cumberbatch), qui a écrasé toute sa réalité pour raviver l’amour de sa vie avant de réaliser ce qu’il a mal fait. Curieusement, ces menaces Ultron et Strange peuvent être plus dangereuses que les Celestials. Et ils pourraient aussi mettre les Célestes en danger.

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) dans Et si… ? de Marvel. Source de l’image : Marvel Studios

En parlant de sorciers effrayants, rappelez-vous que Wanda (Elizabeth Olsen) a quitté la réserve dans WandaVision. Elle a peut-être évité de devenir complètement diabolique, mais elle a découvert qu’elle était plus puissante que quiconque ne le pensait. Et elle devrait être la principale méchante de Doctor Strange 2, un film multivers. N’oublions pas non plus que Wanda aurait déchiré Thanos dans Fin du jeu s’il n’y avait pas eu l’artillerie spatiale du Titan.

Elizabeth Olsen dans le rôle de la sorcière écarlate dans le dernier épisode de WandaVision. Source de l’image : Marvel Studios

Et si tout cela ne suffit pas, la phase 4 nous a déjà donné la plus grande menace de toutes, l’homme qui peut réécrire l’écoulement du temps. Oubliez les Celestials, Strange Supreme, Infinity Ultron et Wanda. Kang (Jonathan Majors), ou des versions de lui, peuvent contrôler les délais. Implicitement, ils pourraient faire en sorte que les autres méchants ne fassent jamais de mauvaises choses.

Tous ces méchants sont arrivés en seulement un an d’histoires de la phase 4, rendant Thanos insignifiant. De plus, quelles que soient les équipes d’Avengers que nous verrons, elles pourraient être confrontées à des menaces plus importantes que Thanos.

Kang (Jonathan Majors) dans la finale de Loki. Source de l’image : Marvel Studios

Eternals nous a déjà dit comment Thanos pourrait revenir

Thanos est déjà mort deux fois dans le MCU, alors que Marvel a enseigné au public comment fonctionne le multivers. Le Mad Titan original est décédé au début de Fin du jeu, et une variante différente est tombée dans le MCU pour récolter les fruits. Il ne savait pas que les Avengers se rassembleraient. Nous avons ensuite vu deux autres variantes de Thanos dans What If…?. L’un d’eux s’est transformé en une sorte de héros, rejoignant Star Lord T’Challa (Chadwick Boseman). L’autre est mort horriblement quand Ultron l’a coupé en deux. Ainsi, Marvel pourrait ramener Josh Brolin en tant que Thanos, ou des versions de lui.

Eternals a déjà présenté Starfox/Eros (Harry Styles), le frère de Thanos. Il est apparu dans les post-crédits, où il a été présenté comme le frère de Thanos. Starfox et Thanos sont tous deux des Éternels, ce dernier ayant également des gènes Deviant. C’est selon les bandes dessinées.

Le film nous dit également que les Éternels ne sont pas des êtres vivants. Ce sont des androïdes sophistiqués qui ne peuvent pas vraiment mourir. Arishem peut toujours faire des copies des Eternals morts et leur donner différentes banques de mémoire ou des histoires complètement nouvelles.

Si Thanos est un Éternel, cela signifie-t-il qu’il a un Céleste en charge, à son insu ? Quelqu’un qui pourrait proposer des répliques de Thanos ? Chose intéressante, ce que Thanos a fait dans Guerre d’infini va à l’encontre de l’objectif de Celestials, car il a effectivement ralenti toutes les émergences dans l’univers.

En supposant que Thanos soit un éternel qui a dévié de son plan, alors un autre céleste pourrait vouloir créer différentes versions de Thanos. Des versions qui ne sont pas nécessairement des méchants pour tuer la moitié de tous les êtres vivants de l’univers. Mais attendez, il y a plus.

D’un autre côté, Starfox et Thanos pourraient-ils être de vrais frères s’ils étaient des éternels synthétiques ?

Capture d’écran de Avengers : Infinity War : Thanos utilisant le Infinity Gauntlet. Source de l’image : Marvel Studios

Les écrivains d’Eternals pensent que Thanos doit revenir

Que Eternals obtienne une suite ou non, le film a les crochets nécessaires pour plus d’histoires. Il est pratiquement acquis que nous verrons certains des Eternals dans les futurs films MCU. Mais si Marvel fait d’autres épisodes d’Eternals, alors Thanos doit y apparaître.

Cela vient directement de l’un des scénaristes du film. « Je crois qu’il n’y a aucun moyen de faire Eternals 2 et 3 sans toucher d’une manière ou d’une autre à M. Brolin », a déclaré Kaz Firpo à The Direct.

Vous n’avez pas besoin de faire revivre Thanos pour le faire revenir dans le MCU. Si nous voulons un jour explorer Starfox, nous aurons besoin de flashbacks de lui et de Thanos. C’est une autre façon de faire revivre un personnage Marvel mort dans le MCU, qu’il soit un méchant ou un héros.