Comment Ethereum pourrait alimenter une CBDC, selon un responsable du gouvernement chinois

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Yao Qian, membre de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, a présenté un cas dans lequel un dollar américain et un yuan numériques potentiels s’exécutent au-dessus du réseau Ethereum. Le responsable a pris la parole lors du Forum financier international (IFF) 2021 à Pékin le 30 mai.

Le sommet visait à discuter du monde post-pandémique et du potentiel de la Chine en matière de partenariats internationaux. Qian faisait partie du forum intitulé « La monnaie numérique et la future transformation numérique ».

Au cours de cet événement, le responsable gouvernemental a déclaré que les actifs numériques et les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) devraient aller au-delà du concept traditionnel de l’argent et tirer parti des avantages que l’innovation apporte dans l’industrie de la cryptographie. Qian a déclaré: “L’avenir de la monnaie numérique s’orientera certainement vers l’argent intelligent.”

Malgré cette déclaration, le responsable gouvernemental a révélé qu’il existe des inquiétudes quant à l’intégration d’une CBDC avec des fonctions de contrat intelligent. Qian faisait partie de la recherche et du développement de la monnaie numérique de la banque centrale chinoise, une initiative responsable du développement de son yuan numérique. Qian a dit :

La CBDC est censée servir uniquement de moyen de paiement, mais Qian a souligné les possibilités pour les citoyens de bénéficier des nouvelles technologies. Cela pourrait permettre à l’argent de faire un pas de plus. Qian a dit :

Nous pouvons imaginer que si le dollar numérique et le yen numérique étaient gérés directement sur des réseaux blockchain comme Ethereum et Diem, les banques centrales pourraient utiliser leurs services BaaS pour fournir des devises numériques de banque centrale directement aux utilisateurs sans avoir besoin d’intermédiaires. Les opérations à un seul niveau peuvent permettre aux monnaies numériques des banques centrales de mieux profiter aux personnes sans compte bancaire et de parvenir à l’inclusion financière.

Cependant, certaines personnes au sein du gouvernement pensent toujours que la technologie qui alimente les crypto-monnaies et les contrats intelligents doit mûrir.

Est-il possible pour une CBDC de travailler sur Ethereum ?

Cependant, les commentaires de Qian étaient personnels et non représentatifs du régulateur chinois. Le rapport a été partagé par Wu Blockchain, faisant référence à Qian comme l’équivalent de la Securities and Exchange Commission Hester “Crypto Mom” ​​​​Pierce.

Yao Qian est le seul responsable des régulateurs financiers chinois à avoir des recherches approfondies sur les crypto-monnaies et à avoir une attitude amicale (…).

Lorsqu’on lui a demandé de préciser si Qian faisait référence au code source d’Ethereum pour créer un réseau de gestion chinois pour son Yuan numérique ou le réseau principal de la crypto-monnaie, Wu a déclaré que le responsable du gouvernement parlait de ce dernier.

Même en tant que projet universitaire, Wu a déclaré que de nombreux utilisateurs pensaient que les frais de gaz feraient d’une CBDC sur Ethereum une option non viable.

Vous voulez dire eth mainnet, mais les gens pensent qu’il est impossible de réaliser un si grand volume de transactions, pensez-vous que 200 000 gwei ?

Au moment de la rédaction de cet article, l’ETH se négociait à 2 613 $ après avoir subi une forte pression de vente au cours du week-end. Alors que les graphiques quotidiens et hebdomadaires sont rentables, les délais plus élevés montrent toujours des pertes modérées.

ETH dans une tendance haussière sur le graphique journalier Source : ETHUSD Tradingview

Le cabinet de recherche Jarvis Labs a indiqué que le prix de l’ETH a connu des “ventes” à chaque tentative de retrouver les sommets précédents, comme on le voit ci-dessous.

Source : Laboratoires Jarvis