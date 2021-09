Comment être dirigé par les données et natif des données est crucial pour transformer la publicité OOH

En Inde, la publicité numérique a connu une croissance de 20% de part en 2019 à 29,4% en 2021

Par Parag Bhatnagar

L’industrie OOH en Inde s’est toujours davantage concentrée sur l’approche traditionnelle de la publicité. Cependant, cette stratégie a toujours souffert de limitations en termes d’évolutivité, d’adaptabilité et de mesure de la performance. Alors que les données et la technologie deviennent des moteurs essentiels dans le secteur de la publicité d’aujourd’hui, le secteur de l’affichage extérieur doit subir une transformation numérique pour rester compétitif. De plus, la pandémie actuelle de Covid-19 a eu une énorme influence sur la publicité OOH conventionnelle. D’un autre côté, l’OOH numérique a connu une augmentation alors que les spécialistes du marketing cherchaient de nouvelles façons d’atteindre leur public cible.

Avec la numérisation, l’industrie OOH sera en mesure d’exploiter les données comme un outil puissant. Le marketing numérique, les produits et solutions numériques grand public ont permis aux marques d’avoir accès aux données des consommateurs, capturées dans chaque campagne publicitaire à plusieurs étapes, de la planification à l’exécution. Avec une approche axée sur les données, toutes ces données sont analysées pour générer des informations pour la campagne. Cependant, à mesure que l’industrie de l’OOH numérique évolue, elle doit se concentrer sur des solutions OOH numériques qui offrent une automatisation pour une planification de campagne optimisée ainsi qu’une gestion des données pour un ciblage et une mesure supérieurs de l’audience.

Un exemple de solutions OOH qui permettent cela est les plates-formes Plato et Ada de Talon, une agence OOH spécialisée au Royaume-Uni. Talon s’est associé à Sahaj, une société de services technologiques de rupture, pour développer ces plateformes OOH holistiques basées sur les données, qui permettent une planification, une exécution et une mesure transparentes des campagnes. Ces plateformes ont été utilisées par les marques mondiales McDonald’s et Starbucks pour stimuler l’engagement des clients et améliorer les ventes tout en étant rentables.

Selon un rapport d’On-device Research pour le Royaume-Uni, les campagnes OOH numériques ont été deux fois plus efficaces pour améliorer la notoriété, cinq fois plus efficaces pour susciter l’intérêt pour la marque et sept fois plus efficaces pour stimuler l’augmentation des intentions d’achat. La principale raison derrière cela est l’approche axée sur les données des campagnes OOH numériques.

Les campagnes basées sur les données permettent aux annonceurs d’optimiser leur budget en analysant les performances des campagnes pour calculer les futurs niveaux de conversion. En prenant des décisions basées sur les données, les annonceurs peuvent apporter les modifications nécessaires à la campagne pour obtenir le retour sur investissement maximal. En utilisant les données de comportement des consommateurs, des informations peuvent être développées pour exécuter des campagnes réactives et géographiquement adaptées. Les campagnes développées via des informations sur les données entraînent un meilleur engagement du public cible, car les consommateurs font l’expérience de campagnes publicitaires personnalisées qui améliorent leur expérience client. En outre, la plate-forme numérique OOH présente également les avantages d’une mesure d’impact supérieure de la campagne pour les marques. Cela aide à mieux comprendre le retour sur investissement, en particulier lorsqu’il est combiné avec des profils d’audience ciblés.

La publicité OOH basée sur les données est l’avenir en raison de l’évolution de la dynamique du marché et des besoins des marques publicitaires. En Inde, la publicité numérique a connu une croissance de 20% en 2019 à 29,4% en 2021, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Les annonceurs et les marques doivent comprendre à quel point l’industrie de l’affichage extérieur numérique est cruciale pour conserver et accroître leur part de marché dans le paysage changeant d’aujourd’hui. À l’avenir, au fur et à mesure que l’infrastructure pour la OOH numérique est développée, des plateformes révolutionnaires comme Plato et Ada joueront un rôle essentiel dans la croissance et la transformation de l’industrie en Inde.

L’auteur est responsable mondial du marketing, Sahaj Software

