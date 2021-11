Comment être ferme sans tomber dans l’autoritarisme

18/11/2021 à 14h00 CET

Marie Docteur

Imaginez que vous êtes le conducteur d’un bus. C’est vous qui dirigez la roue. Vous êtes celui qui décide quand tourner à gauche, quand à droite. Vous savez également à quels feux de circulation s’arrêter, vous savez quoi faire lorsque vous atteignez un rond-point et vous savez quand vous arrêter à une station-service parce que votre véhicule est en panne d’essence. D’un autre côté, les passagers qui montent dans votre bus ne sont pas les chauffeurs, par conséquent, ils ne commandent pas le bus. Vous devrez bien sûr les écouter et vous occuper d’eux lorsqu’ils vous diront qu’ils doivent aller aux toilettes ou s’arrêter pour manger, mais c’est vous qui conduisez le bus.. Vous n’allez pas leur demander, à chaque fois qu’il y a un tour à faire, si vous pouvez le faire. Ni si vous devez vous arrêter à un feu de circulation. Vous êtes celui qui sait conduire, qui connaît le code de la route et qui est responsable de ce véhicule.

Amaya de Miguel

Mentor familial

Comment mettons-nous les règles et les limites dans notre famille ?

L’éducatrice parentale Amaya de Miguel, dans son livre « Détendez-vous et éduquez », propose que nous transférions cette comparaison à notre famille. Nous sommes les chauffeurs de bus. Nos enfants, les passagers. « Vos valeurs, vos rythmes, habitudes, horaires, quand vous entrez et sortez de la maison, l’utilisation des écrans, tout ce qui affecte la croissance et le développement de l’enfant, dépend de vous. L’enfant sera capable de décider ce qui l’affecte à un niveau très personnel : quels vêtements il porte, à quoi il joue, comment il se coiffe & mldr; Mais rappelez-vous que vous conduisez le bus, vous ne devriez pas avoir peur de prendre des décisions que vous savez bonnes pour votre enfant, même si votre enfant n’est pas d’accord ou proteste & rdquor ;.

Cette comparaison déjà nous donne une idée de la responsabilité d’être parents : fixer des règles, des limites, veiller au respect& mldr;

Maintenant bien, la façon dont nous fixons ces règles et limites est ce qui fait de nous une mère ou un père ferme ou une mère ou un père autoritaire. Il existe un troisième type de mères et de pères : les permissifs, qui seraient ces chauffeurs de bus qui demandent sans cesse aux passagers s’ils doivent passer en deuxième ou en troisième, faire le plein d’essence ou attendre encore quelques kilomètres, leur déléguant une responsabilité. tous. Laisser les enfants sans les conseils dont ils ont besoin pour grandir en toute sécurité.

Les clés de la fermeté

On confond souvent fermeté et autoritarisme, et si on ne veut pas tomber dans ce style pédagogique, on finit par tomber dans le permissivité, Mais ça n’a rien à voir. La fermeté signifie simplement « que les paramètres qui vous guident sont fermes et stables, et que vous, l’adulte, les définissez et veillez à ce qu’ils soient respectés& rdquor;, nous rappelle Amaya. Et il nous donne un exemple : « Imaginez que vous ayez une carte qui vous aide à vous rendre d’un point A à B, mais que les points A et B changent de place chaque jour, de sorte que vous vivez dans une grande incertitude. Comment vais-je arriver à B aujourd’hui? Si j’essaie de suivre le chemin d’hier, que se passera-t-il ? Votre travail consiste à faire une carte cohérente dans laquelle les points A et B sont toujours au même endroit, afin que ni vous ni aucun membre de votre famille n’ayez à improviser et à découvrir quotidiennement comment vous vivez votre vie & rdquor ;.

Pour mieux le comprendre, il nous donne un exemple dans lequel les points A et B changent chaque jour :1er jour: Aujourd’hui, vous êtes tendu, vous devez terminer le projet de travail et vous ne voulez pas de problèmes. En passant devant la boulangerie, vos filles vous demandent un gâteau. Si vous l’achetez, vous vous épargnerez la préparation d’une collation, alors vous dites oui.Jour 2: Aujourd’hui tu es de très bonne humeur, calme, et tu as l’après-midi libre pour t’occuper des filles à la maison. Lorsque vous passez devant la pâtisserie, ils vous demandent à nouveau le gâteau. Vous dites non parce que vous avez le temps de préparer le goûter. Ils insistent et vous dites non. Ils insistent et, comme vous ne voulez pas vous fâcher, vous l’achetez.Jour 3 : Vous vous sentez mal de leur faire grignoter des gâteaux deux jours de suite. Aujourd’hui, vous êtes déterminé à leur donner une collation saine. Quand vous passez par la boulangerie, ils vous demandent de leur acheter quelque chose, vous refusez. Ils insistent et vous finissez par vous mettre en colère.

Dans cette famille, il n’y a pas de carte claire. Ni l’adulte ni les filles ne savent quand les gâteaux sont mangés. Les règles sont improvisées. Les conséquences? Les conflits se multiplient. En revanche, dans une famille où il a été établi que le seul jour où l’on mange du gâteau est le vendredi, si la fille demande du gâteau le mercredi, vous n’aurez qu’à lui rappeler qu’elle devra attendre le vendredi. Si vous êtes cohérent, on ne vous demandera probablement jamais de gâteau les autres jours de la semaine.

« La fermeté est la carte permet à tous les membres de la famille de savoir comment les choses fonctionnent dans votre groupe. Quand vous connaissez tous cette opération, vous vous épargnez des conflits, une lutte à la corde. De plus, ces règles peuvent être implémentées avec des blagues, des chansons, des jeux & mldr; & rdquor ;, nous dit Amaya. « Faire le pitre, jouer à des jeux, chanter, écouter vos enfants, être gentil avec eux, leur donner de l’affection ne vont pas réduire votre affirmation de soi. »

Et l’autoritarisme ?

Les mères et les pères autoritaires sont ceux qui utilisent essentiellement trois outils pour imposer leurs règles : la punition, le chantage et les menaces. Mais, comme le rappelle Amaya, en plus des conséquences négatives que ce type d’éducation a pour nos enfants, « Les maisons où l’on crie le plus, les plus chantées, les plus récompensées et les plus menacées, sont les maisons où l’on obéit le moins & rdquor ;.

Amaya nous donne un exemple dans son livre pour que l’on comprenne pourquoi ces stratégies ne sont pas pédagogiques, elles ne fonctionnent pas sur le long terme :

Imaginez que vous marchez dans la rue et que vous rencontrez une personne qui est tombée et qui ne peut pas se relever. Pendant que vous le regardez, quelqu’un s’approche de vous et dit l’une de ces trois phrases :

« Si tu l’aides à se lever, je t’offre deux nuits à l’hôtel où tu veux aller avec qui tu veux. & Rdquor; (Prix) « Tant que vous ne l’aidez pas à se lever, vous ne pourrez pas aller dîner le samedi avec vos collègues & rdquor ;. (Punition) « Aidez-le tout de suite ou je vous frappe. & Rdquor; (Menace).

À ce moment-là, face au désir de recevoir le prix ou à la peur d’une punition ou d’une menace, vous agirez éventuellement et aiderez cette personne à se relever. Mais, Si vous avez toujours été éduqué comme ça, le jour où personne ne vous offrira une récompense, une punition ou une menace, il y a fort à parier que vous passerez à côté sans aider cette personne. Vous vous serez habitué à agir pour des motivations externes. C’est ce que nous faisons avec nos enfants lorsque nous les punissons, les menaçons ou les récompensons : « Si tu manges les légumes, je te donnerai du chocolat en dessert & rdquor ;,« Si tu as de bonnes notes, je te donnerai un mobile & rdquor ;.

Aussi, comme nous l’avons déjà mentionné, Les conséquences d’une éducation autoritaire chez les garçons et les filles sont variées :

Faible estime de soi Difficulté à contrôler ses impulsions Immature Peu persistant dans les tâches Compétitif

On pourrait résumer en disant que lLes enfants ont besoin de règles et de limites pour grandir en sécurité. Les mères et les pères sont chargés de les établir et de veiller à leur respect. Et nous pouvons le faire avec fermeté, avec amour et respect à travers des outils tels que des jeux, ou nous pouvons recourir à l’autoritarisme. Dans ce cas, les outils dont nous aurons seront les punitions, les menaces et le chantage. A l’autre extrême se trouve la permissivité (enfants avec des mères et des pères qui n’établissent pas de normes ou de limites).

Regarde ton patron

Chaque fois que quelqu’un défend l’autoritarisme comme modèle éducatif, j’essaie de le convaincre du contraire en mettant l’exemple du patron. Nous avons tous déjà eu un patron ou un patron « parce que je l’ai dit & rdquor ;. C’est-à-dire une personne qui impose les règles sans expliquer pourquoi, une personne qui utilise sa position dominante pour les faire respecter par son équipe. Avec ce type de patron, il est même effrayant de proposer une alternative. Un patron dont, le jour où il n’est pas au bureau, nous profitons tous pour enfreindre ces règles que nous ne partageons pas avec lui. Mais au lieu de cela, nous avons également eu patrons et chefs « leaders & rdquor ;. Les gens que vous admirez, non seulement pour leur qualité professionnelle, mais aussi pour leur qualité personnelle. Ils sont comme des « sherpas & rdquor; dans l’Himalaya. Le reste de l’équipe les suit convaincu qu’il connaît le chemin, qu’il va nous emmener haut. Nous lui faisons confiance, et c’est pourquoi ses standards nous intéressent. Si vous aviez le choix, quel genre de patron préféreriez-vous diriger l’équipe pour laquelle vous travaillez ? Vous pouvez être sûr qu’avant cette question, votre enfant répondrait comme vous.