Comment être là pour quelqu’un qui lutte contre Covid-19

Par Devina Kaur,

Depuis que Covid-19 a fait son apparition, nos vies ont été une montagne russe de défis de santé physique, émotionnelle et mentale. Nous pouvons souvent nous demander si nous survivrons à cette pandémie, surtout lorsqu’un de nos proches commence à présenter des symptômes ? Sont-ils positifs ? Vont-ils vaincre ce virus ? A combien s’élèveront les factures d’hospitalisation ? Toutes ces questions prennent souvent le dessus sur nos pensées.

Nous avons vécu des traumatismes collectivement en tant que communauté mondiale, mais nous avons la force de traverser cela ensemble. Alors demandons-nous plutôt comment nous pouvons vous aider !

Tant de personnes dans le monde sont soit positives pour covid-19, soit affectées par la pandémie d’une manière ou d’une autre. Peut-être que leur santé mentale est en train de ployer en raison de l’isolement social ou du décès d’un être cher. Quand quelqu’un traverse une période difficile, asseyez-vous simplement avec lui. Pas de prédication, pas de conseil. Soyez juste là pour quelqu’un, aidez-le simplement dans son combat. Devenez une source de soutien pour quelqu’un qui fait face aux traumatismes liés à la pandémie de Covid-19.

Voici 3 façons d’aider une personne touchée par le virus Covid-19 d’une manière ou d’une autre tout en assurant votre propre santé et en respectant les protocoles de votre pays :

Ouvrez vos oreilles

Soyez présent (n’a pas besoin d’être physiquement) et écoutez quand les autres parlent. Écoutez ce qu’ils vivent et ressentent. Faites preuve de compassion et de gentillesse en leur ouvrant les oreilles. Peut-être que leur santé mentale en souffre et qu’ils sont débordés. Prenez du recul par rapport à votre propre monde et ouvrez-leur vos oreilles et votre cœur et faites-leur sentir qu’ils sont importants.

Faire pour les autres

En raison de la quarantaine, nous ne pouvons pas nous déplacer librement surtout si nous sommes testés positifs pour le virus Covid-19 ? Comment allons-nous faire l’épicerie? Les notes de mon enfant en souffriront-elles à l’école ? Découvrez ce que vous pouvez faire pour les aider à réduire ce stress. Peut-être pouvez-vous déposer des courses à leur porte d’entrée ou demander à l’enseignant de leur enfant s’il peut envoyer les devoirs par voie électronique ? Lutter contre Covid-19 imposant votre esprit, votre cœur et votre corps. Essayez de minimiser ce stress pour quelqu’un.

Respirez la positivité

Ceux qui sont en quarantaine sont susceptibles de ressentir des sentiments de dépression ou d’anxiété face à l’inconnu. Soyez une source d’espoir et de foi. Tenez-vous informé auprès de sources fiables sur des sujets de santé publique, partagez de la positivité et des nouvelles édifiantes sur les guérisons et les découvertes médicinales, soyez une source de rire et de comédie légère afin de permettre des énergies positives autour de cette personne.

Explorez différentes avenues qui aideront une personne à améliorer son bien-être physique ou psychologique si vous remarquez qu’elle a besoin de plus d’aide. N’oubliez pas de prendre soin de vous afin de pouvoir prendre soin des autres. Votre verre doit être plein avant de le verser dans le verre de quelqu’un d’autre. Pratiquez la méditation, mangez sainement, prenez soin de vous. Permettez-vous de ressentir parce que vos sentiments sont valables. Le bonheur est un choix vers lequel nous devons tendre.

(L’auteur de cet article est un auteur, un conférencier inspirant, un animateur de radio et un producteur. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

