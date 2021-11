Comment être plus heureux avec moins et abandonner votre besoin infini de choses

La société est devenue accro aux trucs mais comment s’arrêter ? (Photo : ./Metro.co.uk)

Pendant le confinement, beaucoup d’entre nous auront développé des relations intimes avec nos chauffeurs-livreurs.

Maintenant, cela ne signifie pas que nous trompions nos conjoints ou que nous ressentions des étincelles lorsque nous avons attiré les regards à la porte d’entrée.

Non, cela signifie simplement que la fréquence à laquelle ils nous sont parvenus avec des boîtes brunes a créé une connexion presque addictive. Ils étaient la seule constante en des temps incertains.

Ils ont apporté avec eux de la stabilité et des preuves de la destination de notre argent, mais ils ont aussi apporté des trucs, et beaucoup.

Bien que les blocages aient rendu notre monde plus petit, ils n’ont pas freiné notre désir de choses. Plus que jamais, nous achetions pour le pur plaisir. Un sourire n’était toujours qu’à un seul jour de l’ordre.

Quel mal un autre 50 £ dépensé sur Amazon pourrait-il faire ? Nous méritions de nous gâter alors que la société s’effondrait.

Cependant, même les bonnes choses peuvent devenir destructrices si elles sont excessives, et nous vivons dans une culture de consommation dommageable.

Trop n’est jamais assez.

Des vêtements aux intérieurs en passant par la nourriture, une grande partie de ce que nous achetons et possédons finit sous forme de déchets ou dans des décharges.

Selon le rapport le plus récent de l’association caritative Waste and Resources Action Program (WRAP), le Royaume-Uni a produit environ 9,5 millions de tonnes de déchets alimentaires à lui seul en 2018.

Pendant ce temps, une étude publiée par LABFRESH en 2020 a révélé que le Royaume-Uni est le quatrième plus grand producteur de déchets textiles en Europe. Chaque année, un seul Britannique jette environ 3,1 kg de textiles et 1,7 kg de déchets de mode sont mis en décharge chaque année par personne.

Nos habitudes doivent changer rapidement.

Mais comment apprendre à vivre avec moins ?

Commencez petit avec vos articles de toilette

La stratège en développement durable Nita Woods dit que vivre avec moins commence par vos habitudes quotidiennes et votre ménage.

« Commencez par des choses vraiment basiques », dit-elle. «Par exemple, votre salle de bain. Nous avons tendance à accumuler des articles de toilette dans ces placards et beaucoup de choses dont nous n’avons pas besoin. L’industrie de la beauté pousse une nouvelle crème à la fois, alors lors de l’achat, choisissez un ou deux produits incontournables et utilisez-les jusqu’à la dernière goutte. Évitez d’acheter pour le plaisir.

Utilisez les produits de salle de bain jusqu’à la dernière goutte (Photo : .)

Réduisez votre magasin d’alimentation

Nita dit qu’il en va de même pour la cuisine et les fournitures alimentaires, en particulier à l’approche de Noël.

« Nous achetons de la nourriture en abondance parce que nous avons le supermarché à notre disposition », explique-t-elle. «Mais il y a un grave problème de gaspillage alimentaire. Pensez à utiliser des services comme HelloFresh.

«C’est un peu plus cher mais vous permet de cuisiner les aliments dont vous avez besoin en une semaine, et il n’y a pas de gaspillage. Lors de l’achat, assurez-vous d’acheter ce dont vous avez besoin. Faites un plan de repas et respectez-le, afin de ne jamais acheter en dehors de votre liste.

Changer les habitudes de la mode

Nous avons longtemps été mis en garde contre le danger de la mode rapide, mais il est difficile de s’éloigner des offres bon marché et de la «culture du transport». Cependant, Nita dit qu’une révolution est en train de se produire et qu’il est temps que nous nous impliquions tous. « C’est difficile, mais ne pas acheter de la mode rapide maintenant, c’est cool », note-t-elle.

«Auparavant, vous étiez peut-être entré chez Primark pour acheter une garde-robe de vacances que vous saviez que vous alliez donner à une œuvre caritative ou jeter. Maintenant, au lieu de cela, allez dans un magasin de charité ou utilisez des sociétés comme Thrift qui vous permettent de vendre vos vêtements usagés pour de l’argent et d’utiliser cet argent pour acheter d’autres vêtements usagés. Tournez-vous vers d’autres vendeurs tels que eBay et Depop et recherchez des pièces que vous êtes sûr de porter encore et encore, et qui s’intégreront naturellement dans votre garde-robe.’

Arrêtez d’acheter pour le plaisir

À l’approche de la saison des fêtes, l’achat d’articles inutiles devient une pratique courante. Des cadeaux aux décorations, la tentation est féroce.

« À Noël, au lieu de penser aux cadeaux que vous allez acheter pour les gens, pourquoi ne pas penser à la façon de passer du temps ensemble ? » elle conseille.

« Il en va de même pour vous en temps normal. Plutôt que d’acheter des vêtements et de la technologie dont vous n’avez pas nécessairement envie ou besoin pour être heureux, commencez à penser à ce que vous voulez faire avec vos amis et votre famille. Pensez à ce que vous voudriez faire et à ce qui vous rendrait heureux si vous n’aviez pas d’argent du tout.’

Attention à la publicité

De nos jours, la publicité vient à nous sous tous les angles. Panneaux d’affichage, publicités télévisées, publicités sur les réseaux sociaux, influenceurs, recommandations de célébrités – notre subconscient est une publicité 24h / 24 et 7j / 7. Nita dit que nous devons être plus conscients des déclencheurs et comprendre le but du marketing.

« Les messages publicitaires sont extrêmement puissants », explique-t-elle. «Cela nous dit que nous devons acheter des choses pour nous sentir mieux, être entiers, réussir, être riches, être puissants. Il dit que si nous ne consommons pas, qu’est-ce que nous pourrions éventuellement apporter à la société ? Nous devons prendre du recul et comprendre ce qui se passe.

Bien que nous puissions penser que l’argent et les choses peuvent nous acheter le bonheur, la joie vient des besoins de base.

» Dormir plus, passer plus de temps avec vos enfants, vos amis, votre famille et vos partenaires, et faire des choses que vous aimez vous rendra heureux et content, pas la dernière chute de chaussures « , exhorte Nita.

Plus : Environnement



N’oubliez pas que vous faites partie de quelque chose de plus grand

En fin de compte, le monde essaie de travailler vers un objectif ; la prévention du changement climatique. Nous faisons tous partie de ce monde et avons la responsabilité de le protéger.

« Alors que nous nous dirigeons vers une vie plus respectueuse de l’environnement, notre besoin de choses se dissipera naturellement », explique Nita.

«Cela aidera inévitablement notre environnement. Nous devons toujours nous rappeler que nous faisons tous fondamentalement partie d’un écosystème.

«Ce système nous maintient en vie. Nous devons faire tout notre possible pour le préserver.

