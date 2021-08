Comment être résilient à la retraite

Je comprends que votre anxiété est actuellement à un niveau record. Mais, alors que nous commençons à nous remettre lentement et patiemment de la pandémie de COVID-19, il est temps de se recentrer sur la retraite.

La retraite peut être un sujet délicat pour certains d’entre nous. Mais, même avant la pandémie, il y avait une crise des retraites. Malheureusement, cela n’a fait qu’empirer.

Suite à la crise du COVID, 37,4% des personnes entre 45 et 64 ans ont perdu leur emploi ou au moins une partie de leurs revenus. De plus, 36,4 % des Américains qui sont à moins de 20 ans de la retraite prévoient maintenant de retarder leur retraite. Et, plus inquiétant encore, 52% des personnes déclarent qu’elles devront puiser dans leur épargne à long terme au cours de la prochaine année.

« Il existe une idée fausse selon laquelle les personnes âgées sont riches en actifs, mais la réalité est que la grande majorité (80 %) sont actuellement en difficulté financière ou risquent de sombrer dans l’insécurité économique en vieillissant”, notent les auteurs d’un numéro de mai 2020 mémoire sur la sécurité financière chez les adultes américains vieillissants publié par le National Council on Aging et le LeadingAge LTSS Center @UMass Boston. « Bien que la situation financière des Américains plus âgés puisse être difficile aujourd’hui, notre analyse suggère que les choses pourraient empirer. Quatre-vingt-dix pour cent des ménages âgés ont connu des baisses de revenu et de valeur nette de leur patrimoine entre 2014 et 2016. »

Tout n’est pas pessimiste, cependant. Un étonnant 72% des répondants à une enquête affirment que la pandémie n’a pas changé leurs plans de retraite.

Peu importe si la pandémie a eu un impact sur votre retraite ou non, le fait est que vous ne savez jamais quand vous aurez un revers financier. La bonne nouvelle? Si vous vous préparez maintenant, vous pourrez rebondir en toute transparence.

Cela dit, voici comment vous pouvez être résilient à la retraite.

1. Revoyez vos cotisations de retraite et votre allocation d’investissement.

« Dans les situations où les revenus et les dépenses semblent soudainement détraqués, de nombreuses personnes gèlent ou réduisent les cotisations à leurs comptes de retraite », déclare Fidelity Viewpoints. « Lorsque les choses redeviennent normales, l’une des actions les plus simples que vous puissiez prendre, à savoir redémarrer vos contributions, peut avoir un impact important. N’oubliez pas que même 1 % peut faire la différence avec le temps. »

Une bonne règle de base serait de contribuer au moins suffisamment pour recevoir une contrepartie de l’entreprise. “C’est comme de l’argent gratuit dans votre 401 (k)”, ajoutent-ils. « Dans certains cas, les employeurs ont temporairement interrompu le jumelage des employeurs. » Si vous en êtes capable, continuez de cotiser à votre régime de retraite en milieu de travail pendant que cela se produit.

« Beaucoup de gens aiment le fait que les 401(k)s soient des programmes d’« épargne automatique » : configurez-le et oubliez-le. L’argent va directement dans leurs comptes d’épargne au travail à chaque chèque de paie », ajoutent les auteurs. « Et si par hasard vous pouvez augmenter vos cotisations, ou si vous êtes en mesure d’essayer de cotiser davantage pour « rattraper » les cotisations arrêtées, c’est encore mieux. Mais, bien sûr, la première étape consiste à recommencer à cotiser, quel que soit le niveau raisonnable pour votre budget.

Comme on pouvait s’y attendre, la colère a été considérable lorsque le marché a plongé de 11% en une seule journée de mars 2020. Ils ont retiré tout leur argent du marché, vendu des actions à bas prix ou changé complètement de stratégie d’investissement.

Mais qu’en est-il de ceux qui sont restés calmes et n’ont pas réagi ? Pour la plupart, les marchés, ainsi que les soldes des comptes 401 (k), se sont redressés. Cependant, ceux qui n’ont pas participé au marché voudront peut-être demander de l’aide pour revenir à bord avec la bonne allocation d’actifs et les garde-fous de gestion des risques.

Comment se remettre sur pied.

“Pour commencer, essayez d’augmenter progressivement vos cotisations jusqu’à ce que vous atteigniez 15 % de votre revenu (cela inclut toute contribution de l’employeur), un niveau qui devrait vous mettre sur la bonne voie pour vous aider à maintenir votre style de vie à la retraite », conseillent-ils. « Si votre situation, vos objectifs, votre horizon temporel ou votre tolérance au risque de marché ont changé, envisagez de travailler avec un « conseiller de confiance » pour vous aider à rééquilibrer votre portefeuille si nécessaire. »

2. Reconstituez vos économies.

Il a été dit que 46 millions d’Américains ont anéanti leurs économies d’urgence, dont 33 % puisant dans leurs fonds de retraite. Si vous êtes dans ce camp, alors vous voudrez reconstituer vos économies dès que possible. Bien que cela puisse sembler intimidant en ce moment, voici quelques conseils à considérer ;

Fixez-vous un objectif réalisable. Disons que vous avez mis de côté six mois de dépenses. Vous voudrez peut-être reconstituer ces économies. Mais c’est beaucoup d’argent à économiser. Commencez donc petit, avec un objectif comme 1 000 $, et progressez progressivement. Révisez votre budget. J’espère que vous avez déjà créé un budget. Sinon, c’est maintenant le meilleur moment. Vous pouvez l’utiliser pour réduire les dépenses inutiles. Trouvez une source de revenus supplémentaire. Qu’il s’agisse de vendre des articles que vous n’utilisez plus ou de ramasser une activité secondaire ; cet argent supplémentaire pourrait être remis dans votre épargne. Concentrez-vous sur votre 401 (k). Si vous avez contracté un prêt sur votre 401(k), vous devez le rembourser, plus les intérêts, dans les 5 ans. Alors payez-le dès que possible. Trouvez de l’argent gratuit. Oui. Vous pouvez augmenter vos économies sans argent supplémentaire via l’appariement de l’employeur ou le roulement d’un 401 (k) d’un emploi précédent. Il existe également une contribution de rattrapage pour les comptes de retraite en 2020 et 2021. Cela permet aux personnes de 50 ans et plus d’investir 6 500 $ supplémentaires dans les 401 (k) et 1 000 $ dans les IRA.

3. Définir l’urgence financière.

Je comprends que vous vouliez réserver ces vacances de rêve ou déposer plus de mille dollars sur un nouveau téléphone. Mais, ce ne sont pas des urgences financières.

Perte d’emploi, urgences médicales/dentaires et réparations à domicile/auto. Ce sont des urgences financières. Cela va avec un film soudain, un voyage imprévu ou des frais funéraires.

Savoir ce qui constitue une urgence financière est crucial pour l’avenir. Sachant cela, vous éviterez de commettre une erreur coûteuse, comme de vous endetter par carte de crédit ou de vider vos économies.

4. Continuez votre camionnage.

Selon une étude récente intitulée « The Power of Working Longer », retarder la retraite et travailler plus longtemps est l’un des meilleurs moyens d’améliorer votre niveau de vie après la retraite. Et cela peut même être plus utile que d’augmenter votre taux d’épargne.

Si vous pouvez retarder votre demande de sécurité sociale, vous pouvez prétendre à un chèque mensuel plus important plus tard. Par exemple, en reportant annuellement la Sécurité sociale entre 62 et 70 ans, vous pouvez augmenter votre prestation de 7 à 8 %. De plus, si vous gagnez plus d’argent au cours de ces années de travail supplémentaires, le montant que vous recevez pourrait encore augmenter. En fait, votre paiement peut augmenter de 20 à 25 %.

Une autre raison de continuer à travailler ? Cela vous donne plus de temps pour vous retirer pour votre retraite. Et cela signifie également que vous ne comptez pas sur vos économies pour vivre.

Que faire si vous n’êtes pas en mesure de rester dans votre emploi actuel? Vous voudrez peut-être enfin transformer un passe-temps en une machine à gagner de l’argent maigre et méchante. Ou, envisagez un concert à temps partiel comme la livraison de nourriture ou la surveillance de vos petits-enfants.

5. Soyez flexible et débrouillard.

Vous ne pourrez peut-être pas rattraper le temps perdu si vous avez pris beaucoup de retard dans la planification de votre retraite. Par conséquent, vous devriez être prêt à examiner d’autres moyens d’assurer votre retraite.

Pour commencer, pensez à trouver des sources de revenus supplémentaires autres que la Sécurité sociale et votre épargne. Par exemple, si vous êtes propriétaire, vous pouvez contracter un prêt hypothécaire inversé ou louer une chambre d’amis sur Airbnb. Ou, vous pourriez vendre votre maison et emménager dans quelque chose de plus petit et moins cher.

J’ai déjà mentionné cela auparavant. Mais, si vous souhaitez générer un revenu supplémentaire pour compléter votre Sécurité sociale, trouvez un emploi à temps partiel. Une source comme RetiredBrains et RetirementJobs.com est un excellent endroit pour trouver des opportunités d’emploi si vous êtes plus âgé ou à la retraite.

Ou, vous pouvez tout faire et déménager dans un endroit où le coût de la vie est moins élevé. Le site Best Places de Sperling propose un calculateur du coût de la vie pratique que vous pouvez utiliser pour affiner vos options.

6. Développez votre tolérance au risque.

Ce n’est pas conseillé si vous approchez ou êtes déjà à la retraite. Mais, pour les jeunes investisseurs qui ont le temps de compenser les pertes potentielles, cela vaut la peine d’être exploré. Par exemple, examinez attentivement une rente indexée. Dans le cadre de ces contrats, un assureur garantit un revenu minimum alors que le potentiel d’augmentation dépend de la performance d’un indice.

7. Optimisez votre portefeuille pour un revenu passif.

« Le revenu passif reçoit beaucoup d’attention de nos jours, et il existe comme un rêve pour beaucoup, à la fois comme moyen d’augmenter vos revenus totaux et de créer un patrimoine plus rapidement et comme moyen de financer votre retraite », écrit Peter Daisyme dans un précédent Due article. « L’idée derrière est simple. Créez des sources de revenus qui ne nécessitent pas beaucoup (le cas échéant) d’entretien continu et faites-les fonctionner indéfiniment.

« Au fil du temps, vous accumulerez de l’argent de manière passive sans effort continu », ajoute Peter. “Vous pouvez également utiliser cet argent pour financer d’autres stratégies de revenu passif ou payer vos frais de subsistance de base.”

Comment exactement pouvez-vous y parvenir? Pierre suggère ;

Démarrer une entreprise génératrice de revenus qui vend des produits sur des sites Web de marché.Investir dans des actions versant des dividendes.Acheter des propriétés locatives.Lancer un blog.Créer une application mobile.Vendre du contenu, comme des photographies ou des cours.

Sachez simplement que cela prendra un temps initial et un investissement financier initial. Mais, finalement, un revenu passif diversifiera votre flux de revenus, accumulera de la richesse et assurera un revenu de retraite.