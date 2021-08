Comment être résilient dans vos finances

L’adversité – que vous l’aimiez ou qu’elle fasse partie de la vie. Pour nous le rappeler, ne cherchez pas plus loin que la pandémie de COVID-19 qui a touché toutes les facettes de notre vie. En particulier, cela a eu un effet désastreux sur nos finances.

Selon le groupe de réflexion Financial Finesse, la pandémie de COVID-19 a nui à la santé financière de pratiquement tout le monde. En conséquence, cela a conduit à une augmentation du stress. Et, cela a également diminué le bien-être financier à travers le monde.

Autant dire que nous devons prendre soin de nos finances. Et en même temps, notre attitude envers l’argent en général.

Comment cela peut-il être accompli? Grâce à la résilience.

Ce n’est pas un phénomène récent. C’est en fait un concept que la psychologue Karen Reivich explore depuis près de deux décennies. En fait, elle a co-écrit le livre The Resilience Factor en 2002.

Avoir de la résilience signifie simplement être capable de se remettre de l’adversité et de grandir. Selon les recherches de Reivich, cultiver la résilience aide à surmonter les obstacles dans votre vie. Cela vous permet également de vivre une vie plus épanouie et heureuse.

De plus, vous n’avez pas besoin de naître avec de la résilience.

“Certaines personnes sont plus naturellement résilientes, c’est vrai”, a-t-elle déclaré à Today. “Mais ce que nos recherches montrent, c’est que presque tout le monde peut augmenter sa résilience en apprenant un ensemble de compétences.”

Comment pouvez-vous apprendre à être résilient dans vos finances? Vous trouverez ci-dessous quelques stratégies que vous pouvez essayer si vous souhaitez améliorer votre vie financière.

1. Rappelez-vous votre ABC.

L’ABC concerne la connexion mentale entre les expériences suivantes ;

UNEdversitéL’ensemble de Beliefs entourant cette adversité,Le comportement émotionnel et comportemental Cles suites de ces croyances.

En remettant en question vos croyances concernant des adversités spécifiques, vous pouvez ajuster la façon dont vous vous sentez et vous comportez face à elles. À son tour, cela conduit à une meilleure prise de décision, ainsi qu’à de meilleurs résultats.

Pour vous aider, utilisez les stratégies pratiques suivantes. Ils devraient être en mesure de vous aider à défier avec succès les croyances au sujet de toute adversité qui se trouve sur votre chemin.

Défiez vos croyances en utilisant des preuves. Regardez une situation sous un angle différent. À titre d’exemple, en disant : « Une façon plus utile de voir cela est »… Ayez un plan de sauvegarde, tel que « Si X se produit, alors j’essaierai Y ».

Vous pouvez utiliser l’ABC pour augmenter votre littératie financière et améliorer votre budget. Par exemple, admettre que vous n’avez pas de compétences financières. Être honnête à ce sujet vous encourage à apprendre. Ou en utilisant une application de budgétisation si vous avez des difficultés à respecter un budget.

2. Découpez les dépenses inutiles.

Même quand les choses sont calmes, revoir ses dépenses mensuelles, c’est toujours une bonne habitude à prendre. Et, vous pouvez commencer par demander ;

Quels abonnements n’utilisez-vous plus ? Envisageriez-vous de réduire le luxe inutile ? Pouvez-vous substituer des alternatives moins extravagantes ou génériques ?

Après avoir coupé la graisse, évaluez vos fournisseurs de services publics. Vous voulez déterminer si vous pourriez économiser de l’argent. Par exemple, lorsque vos contrats se renouvellent automatiquement, vous pourriez payer plus sans vous en rendre compte.

Pour savoir à quelles offres vous êtes éligible, contactez toujours d’abord votre fournisseur actuel. Ensuite, faites le tour pour comparer et contraster. Si vous le faites fréquemment, vous pouvez économiser un peu d’argent.

3. S’engager dans l’autoréflexion.

« Réfléchissez à votre expérience avec l’argent dans le passé et le présent », suggère Cady North, CFP®, RLP®, en demandant ;

Qu’est-ce qui a été agréable ? Angoissant? Douloureux? Quels sont vos meilleurs et vos pires mouvements financiers ?

“Plus nous explorons et traitons de vieux souvenirs sur ce sujet, plus nous serons en mesure de nous réguler émotionnellement lorsque quelque chose d’inconfortable se présente.”

« Alors que vous prenez conscience dans votre cerveau de la façon dont les expériences que vous avez vécues dans le passé peuvent avoir un impact sur vous dans le présent, vous avez le choix de reprendre le contrôle et de faire quelque chose de différent. »

Nous pouvons finir par faire défaut à l’un des nombreux mécanismes d’adaptation familiers si nous ne faisons pas un travail intérieur profond comme celui-ci, comme l’évitement, dépenser trop (ou trop peu), la colère, la tristesse, nous victimiser ou accumuler un excès de richesse, dit Nord.

4. Maintenir un fonds d’urgence.

Dans un monde parfait, vous auriez de l’argent caché dans un fonds d’urgence. Cela permet de couvrir toutes les dépenses imprévues comme la perte d’emploi, les réparations à domicile ou les urgences médicales. En fait, selon un sondage de TIAA, 35% des Américains ont déclaré qu’une urgence plus importante les avait rendus plus en sécurité financièrement – 16% ont déclaré que c’était le facteur le plus important.

De combien avez-vous besoin dans votre fonds d’urgence? Il est souvent recommandé d’économiser de 5 à 12 mois de dépenses. Mais même avoir 1 000 $ peut faire toute la différence.

Si vous n’avez pas encore de fonds d’urgence, ouvrez un compte bancaire séparé sans frais et avec intérêts. Ensuite, configurez un dépôt direct à partir de votre chèque de paie. Et, enfin, déposez tout ce que vous pouvez vous permettre, même si ce n’est que 50 $ par mois.

5. Avoir un revenu garanti à vie pour la retraite.

Le deuxième meilleur contributeur à la résilience financière, selon les répondants au sondage, est le revenu garanti à vie à la retraite, note TIAA. Une majorité (9 sur 10) des répondants estime qu’il est vital d’avoir une source de revenus qui ne s’épuisera pas. Par exemple, lors de la pandémie de COVID-19, 7 personnes sur 10 ayant un revenu garanti à vie se sentaient plus en mesure de faire face financièrement puisqu’elles savaient qu’elles auraient un revenu de retraite.

De plus, les personnes bénéficiant d’un revenu viager garanti sont également plus susceptibles d’avoir une vision positive de leurs finances pour l’année à venir. Plus précisément, 64% citent une émotion telle que l’optimisme, le calme ou le contenu, contre seulement 51% de ceux qui n’ont pas une telle source de revenus.

Votre meilleur pari quand il s’agit d’un revenu de retraite garanti à vie? Une rente.

Certains régimes en milieu de travail offrent une rente. Si vous avez la chance d’avoir une telle option, placez une partie de votre contribution 401(k) dans la rente. Cependant, ce n’est généralement pas le cas. Pour la plupart d’entre nous, nous devrons acheter une rente par nous-mêmes. Une option à considérer est la rente fixe de Due qui garantit 3 % sur chaque dollar que vous avez déposé.

6. Rendez-vous plus commercialisable.

Ivory Johnson, planificateur financier certifié et fondateur de Delancey Wealth Management, suggère que vous devriez constamment acquérir de nouvelles compétences car le marché du travail est en constante évolution. « Aujourd’hui, vous avez peut-être une profession importante, mais elle est ensuite marginalisée du jour au lendemain. »

Pour améliorer vos compétences, Johnsons dit de garder cette citation d’Albert Einstein à l’esprit : « La vie, c’est comme faire du vélo : pour maintenir l’équilibre, vous devez continuer à bouger.

Pour augmenter votre valeur marchande, vous pouvez suivre des cours en ligne abordables. « Vous pouvez dépenser 500 $, 1 000 $, 1 500 $, obtenir un certificat et créer un tout nouvel ensemble de compétences”, explique Johnson. « De cette façon, vous vous réinventez sans grosse mise de fonds. »

7. Renforcer les relations et les réseaux sociaux.

« Une relation saine avec les autres et une participation active dans votre communauté sont essentielles à la résilience », écrit Melissa Goodwin, créatrice de Frugal and Thriving.

« La résilience financière, c’est plus que de l’argent en banque », ajoute Goodwin. S’isoler n’est pas seulement préjudiciable au renforcement de la résilience ; c’est aussi un mythe. Après tout, nous, les humains, sommes des « animaux de troupeau ».

« Nous sommes tribaux », dit-elle. « Nous avons plus de succès et obtenons plus en travaillant ensemble, pas seuls. La civilisation ne serait pas possible s’il n’en était pas ainsi.

Malgré cela, combien de fois négligeons-nous nos amitiés, nos familles et nos communautés afin de poursuivre nos rêves ?

En plus de rendre une vie plus heureuse et plus saine, des relations solides peuvent également apporter un soutien en temps de crise et renforcer la résilience.

« Ce soutien pourrait être un coup de main. Cela peut être un soutien émotionnel et des encouragements (une oreille pour écouter et une épaule sur laquelle pleurer) », déclare Goodwin. « Ou ce pourrait être le sage conseil que nous devons entendre. Votre réseau social peut également vous aider à trouver votre prochain emploi ou opportunité grâce au bouche à oreille.

Évidemment, cela est vrai dans les deux sens. Votre famille et vos amis peuvent également compter sur vous pour les aider en cas de besoin.

« Un individu est aussi fort que la communauté dans laquelle nous vivons. »

8. Recherchez une nouvelle source de revenus.

Pour renforcer la résilience financière, l’une des meilleures approches consiste à créer de multiples sources de revenus. Cela signifie que votre 9-5 sera votre principale source de revenus. Mais, même modeste, une autre source de revenu peut servir à rembourser une dette ou à déposer sur un compte d’épargne.

Par exemple, trouver un deuxième emploi le week-end, transformer un passe-temps en une activité lucrative, travailler en indépendant ou investir dans tout, des actions à l’immobilier.

9. Achetez une assurance adéquate.

Je comprends. Ce n’est pas le sujet le plus passionnant. Mais, l’assurance-vie protégera votre famille si vous ne pouvez pas gagner un revenu, comme perdre votre emploi. De plus, l’assurance invalidité fournira un revenu continu pendant une période de maladie ou d’accident.

10 Toutes les dettes ne sont pas égales.

Par tous les moyens, remboursez votre dette le plus tôt possible. Mais, en même temps, vous devez également comprendre que toutes les dettes ne sont pas mauvaises. Par exemple, une dette à long terme comme une hypothèque peut vous aider à accumuler de la richesse.

11. Soyez réaliste.

Comme l’écrit le Dr Al Siebert dans son livre « The Resiliency Advantage », être résilient revient à se demander : est-ce que cela signifie que je devrais m’inquiéter ? Par exemple, si votre argent est dans un 401 (k) ou un IRA, et chaque fois que vous vérifiez votre solde, il continue de baisser, vous pourriez vous énerver. Bien que vous puissiez effectuer un retrait, cela signifie que vous pourriez manquer d’excellents rendements une fois que le marché rebondira.

Vous ne pouvez pas toujours gagner avec votre argent, vous devez donc être capable de faire face aux aléas du marché. Alors, faites plutôt quelque chose d’amusant pour ne plus penser à votre argent. Par exemple, arrêtez de lire en regardant CNBC et allez vous promener.

12. Améliorez votre résilience émotionnelle.

Il est impossible de sous-estimer l’importance de l’argent pendant les crises, telles que les pandémies et les récessions. Après tout, vous avez besoin d’argent pour couvrir l’essentiel comme le loyer ou la nourriture. Mais, en même temps, votre compte bancaire n’aura pas beaucoup d’importance si vous ne prenez pas soin de vous.

Mettez une partie de votre argent durement gagné pour votre santé et votre bien-être. Certaines idées seraient un abonnement à une salle de sport, un journal de gratitude, des livres, des applications apaisantes ou des ingrédients pour préparer votre repas préféré.

Derniers conseils.

Être financièrement résilient n’est pas seulement un objectif à court terme. C’est une habitude quotidienne. En conséquence, vous êtes plus susceptible de traverser une tempête si vous commencez à présenter ces comportements le plus tôt possible.

Allez-y, applaudissez les politiciens (tapotez-vous dans le dos) si vous vous en sortez bien jusqu’à présent. Mais malgré vos bons progrès, ne soyez pas complaisants. Le stress financier est une partie inévitable de la vie. Pour y faire face, il suffit d’être prêt pour quand cela se produit.