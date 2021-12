comment être un investisseur immobilier réussi

Le point de départ de tout investisseur immobilier accompli est la recherche, explique la rédactrice Ellen Klein, mais il y a aussi de nombreuses décisions importantes à prendre en cours de route.

Dans un blog examinant comment un investisseur immobilier en herbe peut aujourd’hui naviguer dans le climat actuel pour un investissement réussi, la rédactrice Ellen Klein a décrit certains des points clés à considérer. Et le point de départ pour quiconque prend une décision financière importante est probablement une évidence : une recherche approfondie.

Pour démarrer le processus, dit Klein, il est essentiel d’examiner chaque aspect qui apportera des avantages à long terme. « Recherchez les quartiers et les prix des logements, économisez pour votre mise de fonds et assurez-vous que vous êtes pré-approuvé pour un prêt hypothécaire afin que vous puissiez sauter le pas lorsque la bonne opportunité se présente », dit-elle.

Alors que ceux qui ne connaissent pas le marché immobilier britannique actuel pourraient toujours être enclins à investir dans des domaines «évidents» comme Londres, certaines recherches fondamentales pourraient entraîner une refonte drastique. Depuis plusieurs années maintenant, des régions comme le nord-ouest, le Yorkshire et les Midlands de l’Est et de l’Ouest connaissent des marchés immobiliers en plein essor. Certaines parties de Londres génèrent certainement toujours d’excellents retours sur investissement pour les propriétaires, mais de nombreuses données montrent que d’autres zones sont en train de gagner.

Risques et récompenses

Comme le souligne Klein, devenir investisseur immobilier n’est pas une décision à prendre à la légère. Bien qu’il y ait d’énormes récompenses à obtenir pour ceux qui investissent bien, il y a aussi des risques.

« Il y a tellement de choses à considérer, des coûts d’exploitation et des dépenses hypothécaires à la recherche de locataires potentiels, à la gestion de l’entretien et plus encore », dit-elle. « Posséder un bien locatif comporte des risques importants, vous devez donc être sûr que vous êtes à la hauteur du défi. »

Pourtant, lorsque l’on compare un investissement immobilier à un investissement en bourse par exemple, les avantages sont évidents. Par exemple, vous avez plus d’influence sur votre propriété, dit Klein ; vous pouvez effectuer des mises à niveau ou des réparations pour attirer des locataires bien rémunérés.

Emprunter ou ne pas emprunter ?

Être un investisseur immobilier avec de l’argent peut avoir ses avantages, comme parfois obtenir un prix inférieur. Cependant, Klein souligne qu’il pourrait toujours valoir la peine d’envisager une hypothèque. C’est particulièrement le cas si vous envisagez d’acheter plus de propriétés à une date ultérieure, car cela laisse de l’argent de côté pour de futurs dépôts.

Emprunter est également incroyablement bon marché en ce moment. Le taux de base de la Banque d’Angleterre étant toujours au plus bas de 0,1%, les prêteurs associent leurs produits au taux bas et proposent de nombreuses offres compétitives. La plupart des spéculations indiquent une augmentation des taux de base dans un avenir proche, il est donc conseillé aux acheteurs de conclure des offres de prêts hypothécaires bon marché le plus tôt possible.

Klein conseille : « Utilisez une calculatrice hypothécaire pour commencer à déterminer combien vous coûteront les remboursements mensuels, les droits de timbre et les taux. Ensuite, faites une demande d’approbation préalable pour vérifier l’importance d’un prêt hypothécaire auquel vous êtes admissible.

« N’oubliez pas d’indiquer clairement que vous envisagez d’acheter un immeuble de placement. Cet investissement est régi par des règles différentes de celles qui s’appliquent aux résidences principales.

Considérations supplémentaires pour un investisseur immobilier

Il y a un certain nombre d’autres choses à savoir avant de franchir le pas pour devenir un investisseur immobilier, dit Klein.

Vérifiez les cotes de crédit et les acomptes sur les prêts hypothécaires. Vous aurez probablement besoin d’un dépôt de 20 %, mais vous n’en aurez peut-être besoin que de 15 % avec certains prêteurs et une cote de crédit élevée. Vous devrez peut-être rassembler deux ans de déclarations de revenus et deux mois de relevés bancaires pour le prêteur. Déterminez votre retour sur investissement (ROI). Ceci est calculé en examinant le loyer restant après l’assurance, les taxes, les frais, les réparations et toutes autres dépenses, et en le divisant par le montant dépensé pour la propriété à l’origine.

