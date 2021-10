Comment Eva Longoria s’assure que son fils Santi comprenne son héritage

« Je veux dire, tout ce que nous faisons est fondamentalement une tradition », a-t-elle répondu lorsqu’on lui a demandé d’intégrer leur héritage dans l’éducation de Santi. « Du réveil au coucher. » En fait, cela continue juste après leurs prières du matin, lorsqu’elle prépare des tortillas maison pour le petit-déjeuner.

« Il les aime tous les matins », a-t-elle déclaré. « C’est donc une très bonne tradition qui est, je veux dire, aussi ancienne que les Aztèques. Bien que mes tortillas soient de la farine, les Aztèques étaient définitivement du maïs. »

Leurs séances de cuisine conjointes sont agréables, mais l’aspect le plus important qu’elle inculquera peut-être à son fils est ce que cela signifie d’exister dans la communauté mondiale au sens large. « Vous savez, il a voyagé sur quatre continents différents avant d’avoir 6 mois, à cause de mon travail, à cause de ma philanthropie », a expliqué Longoria à propos de ses liens avec des organisations comme PADRES Contra El Cancer, le St. Jude Children’s Research Hospital et elle. propre Fondation Eva Longoria.

« Et ainsi, ma vie continuera d’être cela. Cela va être le travail de ma vie, c’est ma philanthropie et mon activisme. Et donc il pourra être témoin de cela en grandissant et choisir lui-même s’il choisit de continuer dans cette voie, ou si j’ai choisi de contribuer d’une autre manière. »