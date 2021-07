Comment évaluer la valeur d’un TVN ?

Les jetons non fongibles (NFT) se sont répandus dans pratiquement tous les secteurs de l’industrie décentralisée en tant que pont entre le monde numérique et le monde réel. Comme leur nom l’indique, les NFT sont des jetons uniques qui accordent à leurs détenteurs des droits de propriété immuables sur des actifs spécifiques. Mais vous vous demandez peut-être « si quelque chose peut être considéré comme tel, comment connaissez-vous la valeur d’un TVN ? » Ici, nous vous répondons.

Les jetons non fongibles, ou NFT, sont la preuve que le marché des crypto-monnaies ne s’arrête jamais. C’est un nouveau type d’actif crypto qui fait sensation sur le marché. En tant que classe d’actifs pouvant être attachée à une œuvre d’art ou à un objet de collection dans un jeu vidéo, les NFT sont devenus très recherchés sur le marché des crypto-monnaies.

Facteurs qui déterminent la valeur d’un TVN

Déterminer la valeur exacte d’un NFT est difficile, car la classe d’actifs est relativement nouvelle. Les investisseurs à la recherche de NFT peuvent avoir du mal à décider si un actif ou un objet de collection vaut leur argent et s’ils le veulent ou en ont vraiment besoin.

Ceci est différent, par exemple, des œuvres d’art tangibles comme la Joconde ou des objets de collection physiques. Ceux-ci ont déjà des valeurs définies et il est beaucoup plus facile de savoir s’ils valent quelque chose ou non. Mais alors que les NFT pénètrent dans de nombreux secteurs en moins d’un an et atteignent des niveaux de valorisation élevés, trois facteurs principaux sont apparus pour mesurer leur valeur.

Utilité Tangibilité Rareté

Utilitaire: L’utilité d’un NFT vient de son application réelle, que ce soit dans le monde physique ou numérique. Par exemple, certains NFT sont plus que de simples objets de collection, car ils peuvent être utilisés dans des jeux. Cette caractéristique des NFT leur confère une valeur immédiate, qui s’accumule dans le temps en fonction de la popularité du projet sous-jacent. Au fur et à mesure que la communauté des joueurs décentralisés grandit, ils seront de plus en plus nombreux à être prêts à payer beaucoup d’argent pour une seule carte.

Tangibilité: Certains NFT sont liés à des objets du monde réel, offrant une valeur en termes de tangibilité soutenue par l’immuabilité de la propriété. En substance, tout peut être soutenu par un NFT, mais cela ne rend pas l’objet unique ou très demandé. La valeur sous-jacente d’un tel objet sera déterminée par son aspect pratique, sa rareté et la satisfaction personnelle qu’il procure aux utilisateurs.

En termes de praticité sur le marché, ces NFT à valeur tangible sont les mieux adaptés pour les transactions sur le marché à court terme. En effet, ces NFT peuvent avoir des dates d’expiration, tout comme les billets. Pendant ce temps, d’autres objets de collection tels que les baskets en édition limitée connectées à NFT peuvent accumuler de la valeur au fil du temps à mesure que le nombre d’articles en circulation diminue.

La rareté est l’un des facteurs les plus déterminants

Ce facteur se traduit littéralement par la rareté et la “difficile à trouver” d’un NFT spécifique. De bons exemples de rareté sont une œuvre d’art unique d’un créateur célèbre de l’industrie des arts numériques, ou un NFT créé par une célébrité célèbre. Un autre facteur de rareté est l’effet qu’un tel NFT produirait dans, par exemple, un jeu vidéo.

Les gens sont attirés par ces NFT en raison de leur valeur intrinsèque. Cela donne un sentiment de distinction et détermine la valeur de la prime d’un TVN. Des exemples de tels NFT sont les billets Euro 2020 NFT, appartenant à Decentraland ou des cartes à échanger comme Geralt of Rivia dans The Witcher Universe Gwent Card Game.

Dernières pensées

Comme pour presque tout, la valeur est en grande partie une question de perception personnelle. Cependant, la valeur intrinsèque obéit à une série de règles de marché. En ce qui concerne le NFT, les règles sont regroupées selon ces trois facteurs principaux. Fondamentalement, la valeur d’un TVN réside dans sa valeur de revente à court et à long terme.

Dans les applications du monde réel, les NFT peuvent être utilisés pour tout, de la vérification des billets d’avion et des droits de vote à l’estampage d’objets pour empêcher le vol.

