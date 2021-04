Comment évaluer les performances de l’entreprise Pandémie de coronavirus moyen – WWD

En chiffres, 2020 a été une année trouble.

Les analystes qui examinent normalement les chiffres et élaborent des prédictions d’entreprise ont constaté qu’au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus, les chiffres ne racontaient pas toute l’histoire.

Les ventes de nombreuses entreprises de beauté, y compris des acteurs majeurs comme L’Oréal et Estée Lauder Cos. Inc., ont chuté à la baisse. Les fermetures ont eu un impact négatif sur les dépenses de consommation en beauté, et les changements de style de vie exigés par COVID-19 signifiaient que pour beaucoup, l’achat de maquillage restait en bas de la liste des priorités. Pour certaines entreprises qui ont affiché des gains, notamment L Brands et P&G Beauty, ces hausses ont été motivées par des catégories non traditionnelles – désinfectant pour les mains et savon, respectivement – alors que les gens donnaient la priorité à la propreté.

Pour la communauté de Wall Street, la pandémie signifiait évaluer les choses un peu différemment. En plus de regarder à travers les chiffres de la beauté, qui à la mi-2020 étaient universellement mauvais, les analystes ont prêté attention à la rapidité avec laquelle les entreprises ont pivoté et à la façon dont les entreprises ont réussi à générer des ventes en ligne. Alors que le monde émerge, espérons-le, de la pandémie, ils ont déclaré que ces facteurs continueraient de jouer un rôle important dans leurs analyses – et que la plupart des sociétés de beauté ont suffisamment bien navigué sur COVID-19 pour sortir de l’autre côté dans des positions fortes.

«C’est considéré comme un revers temporaire en général, mais à certains égards, cela a accéléré la transformation de nombreuses entreprises de beauté qui s’appuyaient auparavant sur les grands magasins ou des canaux physiques plus traditionnels», a déclaré Faiza Alwy, analyste à la Deutsche Bank. , parler de la pandémie. «Cela a contribué à propulser l’industrie vers un meilleur endroit.»

Une partie de ce bond a été l’accélération des ventes en ligne, à laquelle les analystes ont prêté une attention particulière pendant un an avec des fermetures temporaires de magasins et un trafic piétonnier lamentable.

«Je veux voir le numérique – un changement numérique majeur. Il ne reviendra jamais à ce qu’il était avant en termes de trafic », a déclaré Jane Hali, directrice générale de la société de recherche en investissement Jane Hali & Associates. «Je veux m’assurer que tout le monde maîtrise le numérique.»

“D’où sort le pourcentage des ventes en ligne ou le total des ventes numériques du commerce électronique?” a demandé l’analyste de Stifel Mark Astrachan, qui a noté que la beauté mondiale est passée de 10 à 15% du commerce électronique à près de 30%. Ulta Beauty, par exemple, est passée de ventes en ligne d’environ 12 ou 13% à des ventes de commerce électronique comprises entre 30 et 33%, a déclaré Astrachan.

Pour les entreprises de beauté, il est essentiel de suivre ces tarifs.

«Nous essayons de nous déshabiller, gagnez-vous des parts ou non? Suivez-vous le rythme de l’industrie du commerce électronique? Cela a des implications pour la rentabilité », a déclaré Alwy, soulignant qu’il est plus rentable pour les entreprises de vendre en ligne que de vendre dans les canaux de vente au détail traditionnels.

Pour certains analystes, l’analyse de l’ère de la pandémie va au-delà des chiffres et concerne les services et les offres que les entreprises de beauté ont décidé de fournir.

Neil Saunders, directeur général de GlobalData Retail, a déclaré qu’il cherchait à évaluer: «comment les entreprises s’étaient adaptées aux nouvelles réalités du trading, à quelle vitesse elles l’avaient fait, avec quelle efficacité elles l’avaient fait et comment elles servaient les clients à travers différents canaux », a-t-il dit.

Il a également examiné les équipes dirigeantes des entreprises pour voir si elles faisaient des changements calculés ou si elles avaient des réactions instinctives, a-t-il déclaré.

Steph Wissink, analyste chez Jefferies, a convenu que le leadership a été un facteur clé pendant la pandémie. «Comment les entreprises ont-elles réagi, comment ont-elles communiqué avec leurs consommateurs et leurs employés, ont-elles renforcé la confiance ou l’ont-elles érodée, ont-elles pris des décisions commerciales pour protester contre l’entreprise, conserver leur trésorerie et redéfinir leur stratégie à court terme pendant une période prolongée? ” elle a dit.

Les entreprises prospères opéraient avec le client au centre et innovaient constamment pour suivre l’évolution de leurs besoins, a ajouté Saunders.

«Nous avons maintenant des commodités que nous n’avions jamais eues auparavant», a déclaré Hali. Les entreprises de beauté devaient pivoter pour ramasser en bordure de rue, acheter un ramassage en ligne en magasin et des offres de livraison pratiques. «Nous allons nous attendre à ce que cela continue. Nous nous y sommes habitués et nous le voulons », a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne les chiffres, les analystes se sont concentrés sur les gains et les pertes de parts de marché et ont évalué les entreprises par rapport à leurs pairs.

«Il est préférable de regarder la part de marché et la performance relative», a déclaré Astrachan.

Comparer les gains ou les pertes des entreprises à l’ensemble de la catégorie, ou à des entreprises comparables, était également une tactique clé. «Si les ventes globales de produits de beauté sont en baisse de 10 pour cent, si un détaillant est en baisse de 5 pour cent, vraiment, il fonctionne mieux que la moyenne», a déclaré Saunders.

À l’avenir, les analystes poursuivront ces types de comparaisons et, à mesure que les chiffres de 2021 seront publiés, les compareront aux chiffres de 2019, ont-ils déclaré.

«Reviendrons-nous aux niveaux de 2019 ou y a-t-il eu un changement permanent du cas d’utilisation grand public [with] travail à domicile, etc., attitudes, et donc demande? » Demanda Wissink.

«Les prochains mois vont être vraiment critiques. C’est au point où des signaux d’alarme potentiels peuvent émerger [if] vous ne grandissez pas comme tout le monde », a déclaré Alwy.

«Ce qui m’a donné confiance dans les entreprises, c’est la façon dont elles se comportaient avant la pandémie», a déclaré Saunders, qui a noté que la pandémie avait été perturbatrice, mais n’a pas poussé les entreprises fortes «à bout».

«Ce qu’il a fait, c’est pousser les entreprises les plus faibles au-dessus du bord», a déclaré Saunders, donnant l’exemple de L’Occitane aux États-Unis, qui a déposé son bilan en janvier afin de fermer des magasins.

«Tout le monde dit que les vêtements vont exploser. Non, je suis désolé – C’était une catégorie en difficulté avant la pandémie », a déclaré Hali. «Les cosmétiques vont-ils exploser? Non, ce sera mieux, mais ça va encore avoir des difficultés.

Pour en savoir plus sur WWD.com, consultez:

L’évolution de la vente au détail de produits de beauté: qui gagne sa part et qui la perd